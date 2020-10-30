Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1

С наушниками линейки Razer Nari мы знакомились на примере двух моделей ранее: это базовая версия с беспроводным подключением, но без вибрации, и Razer Nari Ultimate for Xbox One для консоли от Microsoft. Тестируемые сегодня Razer Nari Ultimate относятся к флагманскому сегменту, предлагают виртуальный многоканальный звук THX Spatial Audio 7.1 и систему с вибрацией HYPERSENSE. Как уверяет производитель, наушники поднимают качество погружения на недостижимый ранее уровень, давая возможность ощутить энергию битвы с созданием реалистичных вибраций на основе воспроизводимого звука.

Razer Nari Ultimate обзор

Высокий курс евро, к сожалению, отразился и на стоимости наушников. Рекомендованная стоимость составляет 19 490 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакованы в массивную коробку с эффектным оформлением. Внутри дополнительно зафиксированы для предотвращения тряски при переноске. На задней крышке подробно описаны особенности их работы. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, адаптер подключения, наклейки с логотипом и руководство пользователя.

Внешний вид

Это одни из самых габаритных наушников в линейке Razer. В отличие от Razer ManO’War 7.1 , тут в конструкции преобладает металл, обеспечивая повышенную надежность конструкции.

Двухсоставное оголовье с контуром из металлической дуги и подпружиненный внутренний подвес с пенным наполнителем.

Так оптимальный обхват и прижим подбираются автоматически. Без излишнего давления и уязвимых элементов.

Обе чашки можно вращать на 90 градусов, упрощая хранение. Плюс есть небольшой диапазон изменения угла в местах крепления в подвесе.

Razer Nari Ultimate поддерживает фирменную подсветку Chroma, детально настраиваемую и предлагающую опции синхронизации с остальными компонентами, включая решения сторонних производителей.

Это логотип на каждой из чашек. Для увеличения времени автономной работы можно будет снизить яркость подсветки или отключить ее полностью.

Амбушюры выполнены из мягкой кожи и пена высокой плотности. Внутри гелевый наполнитель, снижающий накопление тепла. Решетка 50 мм динамиков защищена тканью.

В конструкции наушников предусмотрена скрытая ниша для удобного ношения вместе с очками.

Слева микрофон с гибкой ножкой. Его можно прятать внутри чашки. На этой же чашке регулировка баланса Game/CHAT, кнопка выключения микрофона и включения. Есть светодиодный индикатор. Для удобства контроля на капсуле микрофона отдельный индикатор, подсвечиваемый красным в выключенном состоянии.

Аудиоразъем для проводного подключения к источнику сигнала. Кабель есть в комплекте. Есть microUSB, используемый для зарядки.

С противоположной стороны барабан регулировки громкости. Рекомендуется выставлять максимальный уровень в системе и в последующем регулировать уже на наушниках.

Софт

Для исключения риска потери на правой чашке расположен пенал для скрытого хранения адаптера подключения. Сам он представляет собой компактную флешку.В отличие от Razer Nari Ultimate for Xbox One , тут есть поддержка программного центра Synapse 3 с поддержкой модулей. Главный экран с разделом установленных устройств.

Выбирается тип пространственного звука: стерео, объемный и игры.

Для игрового выводится список поддерживаемых игр. Это THX.

Выставить тип звучания в Razer Nari Ultimate можно в отдельных приложениях. Здесь же инструмент калибровки.

Улучшения с усилением басов, нормализацией звука, четкостью речи и интенсивности тактильной связи.

Эквалайзер с ручными настройками и пресетами под игры, кино и музыку.

Усиление и громкость микрофона. Функция самопрослушивания.

Яркость подсветки. Синхронизация. Автоматическое отключение подсветки.

Тесты

Наушники поддерживают технологию вибрации HyperSense. Используется интеллектуальная тактильная связь в зависимости от воспроизводимой музыки. Вибрацией сопровождаются в основном низкие частоты, такие как ударные инструменты, взрывы, выстрелы и шум двигателей боевой техники. За нее тут отвечают драйверы Lofelt L5. Силу эффекта можно регулировать с помощью ПО.

Ощущения в Razer Nari Ultimate потрясающие. Любимые игры и фильмы раскрываются по новой. Добавив сюда 7.1 виртуальный звук THX, получаем полное погружение в происходящее на экране. Наушники подойдут для фильмов, музыки и игр.

Для подключения используется адаптер 2.4 ГГц. Его можно будет задействовать с ПК, ноутбуками, устройствами Mac OS, а также Sony PlayStation 4 Pro. При беспроводном подключении дальность сопряжения до 12 метров. Передача звука без видимых задержек. Альтернативным вариантом выступает кабельное подключение, так они могут работать с плеерами, смартфонами и Xbox.

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 8-9 часов с активной подсветкой HyperSense. С выключенной подсветкой и вибрацией время увеличивается до 24 часов. Зарядка осуществляется через microUSB.

На голове сидят удобно. При длительном ношении уши не запотевают. Не давят. Подойдут людям с разным объемом головы. Отсутствие проводов не ограничивает движения головой и позволяет сидеть на удалении от монитора.

Тест микрофона Razer Nari Ultimate

Однонаправленный микрофон. Голос передает без искажений. Для него предлагаются дополнительные настройки.

Итоги по Razer Nari Ultimate

Razer Nari Ultimate – наушники флагманского уровня с технологией реалистичного звучания, сочетающего виртуальный 7.1 и вибрацию HyperSense. Длительное время автономной работы, проводной и беспроводной варианты подключения, надежная конструкция, управляемая подсветка, программное обеспечение, комфортные амбушюры, микрофон с чистой передачей голоса.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".