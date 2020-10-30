Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1

С наушниками линейки Razer Nari мы знакомились на примере двух моделей ранее: это базовая версия с беспроводным подключением, но без вибрации, и Razer Nari Ultimate for Xbox One для консоли от Microsoft. Тестируемые сегодня Razer Nari Ultimate относятся к флагманскому сегменту, предлагают виртуальный многоканальный звук THX Spatial Audio 7.1 и систему с вибрацией HYPERSENSE. Как уверяет производитель, наушники поднимают качество погружения на недостижимый ранее уровень, давая возможность ощутить энергию битвы с созданием реалистичных вибраций на основе воспроизводимого звука.

Razer Nari Ultimate

Высокий курс евро, к сожалению, отразился и на стоимости наушников. Рекомендованная стоимость составляет 19 490 рублей.

Razer Nari Ultimate обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакованы в массивную коробку с эффектным оформлением. Внутри дополнительно зафиксированы для предотвращения тряски при переноске. На задней крышке подробно описаны особенности их работы. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, адаптер подключения, наклейки с логотипом и руководство пользователя.

Razer Nari Ultimate

Внешний вид

Это одни из самых габаритных наушников в линейке Razer. В отличие от Razer ManO’War 7.1, тут в конструкции преобладает металл, обеспечивая повышенную надежность конструкции.

Razer Nari Ultimate

Двухсоставное оголовье с контуром из металлической дуги и подпружиненный внутренний подвес с пенным наполнителем.

Razer Nari Ultimate

Так оптимальный обхват и прижим подбираются автоматически. Без излишнего давления и уязвимых элементов.

Razer Nari Ultimate

Обе чашки можно вращать на 90 градусов, упрощая хранение. Плюс есть небольшой диапазон изменения угла в местах крепления в подвесе.

Razer Nari Ultimate

Razer Nari Ultimate поддерживает фирменную подсветку Chroma, детально настраиваемую и предлагающую опции синхронизации с остальными компонентами, включая решения сторонних производителей.

Razer Nari Ultimate

Это логотип на каждой из чашек. Для увеличения времени автономной работы можно будет снизить яркость подсветки или отключить ее полностью.

Razer Nari Ultimate

Амбушюры выполнены из мягкой кожи и пена высокой плотности. Внутри гелевый наполнитель, снижающий накопление тепла. Решетка 50 мм динамиков защищена тканью.

Razer Nari Ultimate

В конструкции наушников предусмотрена скрытая ниша для удобного ношения вместе с очками.

Razer Nari Ultimate

Слева микрофон с гибкой ножкой. Его можно прятать внутри чашки. На этой же чашке регулировка баланса Game/CHAT, кнопка выключения микрофона и включения. Есть светодиодный индикатор. Для удобства контроля на капсуле микрофона отдельный индикатор, подсвечиваемый красным в выключенном состоянии.

Razer Nari Ultimate

Аудиоразъем для проводного подключения к источнику сигнала. Кабель есть в комплекте. Есть microUSB, используемый для зарядки.

Razer Nari Ultimate

С противоположной стороны барабан регулировки громкости. Рекомендуется выставлять максимальный уровень в системе и в последующем регулировать уже на наушниках.

Razer Nari Ultimate

Для исключения риска потери на правой чашке расположен пенал для скрытого хранения адаптера подключения. Сам он представляет собой компактную флешку.

Софт

В отличие от Razer Nari Ultimate for Xbox One, тут есть поддержка программного центра Synapse 3 с поддержкой модулей. Главный экран с разделом установленных устройств.

Razer Nari Ultimate

Выбирается тип пространственного звука: стерео, объемный и игры.

Razer Nari Ultimate

Для игрового выводится список поддерживаемых игр. Это THX.

Razer Nari Ultimate

Выставить тип звучания в Razer Nari Ultimate можно в отдельных приложениях. Здесь же инструмент калибровки.

Razer Nari Ultimate

Улучшения с усилением басов, нормализацией звука, четкостью речи и интенсивности тактильной связи.

Razer Nari Ultimate

Эквалайзер с ручными настройками и пресетами под игры, кино и музыку.

Razer Nari Ultimate

Усиление и громкость микрофона. Функция самопрослушивания.

Razer Nari Ultimate

Яркость подсветки. Синхронизация. Автоматическое отключение подсветки.

Razer Nari Ultimate

Razer Nari Ultimate

Тесты

Наушники поддерживают технологию вибрации HyperSense. Используется интеллектуальная тактильная связь в зависимости от воспроизводимой музыки. Вибрацией сопровождаются в основном низкие частоты, такие как ударные инструменты, взрывы, выстрелы и шум двигателей боевой техники. За нее тут отвечают драйверы Lofelt L5. Силу эффекта можно регулировать с помощью ПО.

Razer Nari Ultimate

Ощущения в Razer Nari Ultimate потрясающие. Любимые игры и фильмы раскрываются по новой. Добавив сюда 7.1 виртуальный звук THX, получаем полное погружение в происходящее на экране. Наушники подойдут для фильмов, музыки и игр.

Razer Nari Ultimate

Для подключения используется адаптер 2.4 ГГц. Его можно будет задействовать с ПК, ноутбуками, устройствами Mac OS, а также Sony PlayStation 4 Pro. При беспроводном подключении дальность сопряжения до 12 метров. Передача звука без видимых задержек. Альтернативным вариантом выступает кабельное подключение, так они могут работать с плеерами, смартфонами и Xbox.

Razer Nari Ultimate

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 8-9 часов с активной подсветкой HyperSense. С выключенной подсветкой и вибрацией время увеличивается до 24 часов. Зарядка осуществляется через microUSB.

Razer Nari Ultimate

На голове сидят удобно. При длительном ношении уши не запотевают. Не давят. Подойдут людям с разным объемом головы. Отсутствие проводов не ограничивает движения головой и позволяет сидеть на удалении от монитора.

Razer Nari Ultimate

Однонаправленный микрофон. Голос передает без искажений. Для него предлагаются дополнительные настройки.

Тест микрофона Razer Nari Ultimate

Итоги по Razer Nari Ultimate

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Nari Ultimate – наушники флагманского уровня с технологией реалистичного звучания, сочетающего виртуальный 7.1 и вибрацию HyperSense. Длительное время автономной работы, проводной и беспроводной варианты подключения, надежная конструкция, управляемая подсветка, программное обеспечение, комфортные амбушюры, микрофон с чистой передачей голоса.
Razer Nari Ultimate получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Razer Nari Ultimate
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