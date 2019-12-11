Обзор Razer Tetra (RZ04-02920200-R3G1). Гарнитура для чатов

2019-12-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Tetra; [298]
В след за тестом файтпадом Razer Raion в наше распоряжение попала новая разговорная гарнитура Razer Tetra. Ориентирована она на использование в паре с Sony PlayStation 4. Гарнитура оснащена одним наушником и микрофоном с кардиоидной диаграммой направленности. Ориентирована на геймеров, стимеров и может использоваться операторами.

Razer Tetra

На момент выхода теста продажи в России еще не стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 35 евро.

Razer Tetra обзор

Комплектация

Комплект включает наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке, оформленной в стилистике Sony.

Razer Tetra

Внешний вид

Гарнитуру отличает очень легкий вес и использование только одного наушника. Вместо второго здесь вспененная вставка.

Razer Tetra

Сторону с наушником можно выбирать самостоятельно, поворачивая микрофон в нужную сторону. Он вращается относительно точки крепления примерно в диапазоне 270 градусов.

Razer Tetra

Микрофон в Razer Tetra с гибкой ножкой. На капсюле зафиксирована ветрозащита.

Razer Tetra

Оголовье узкое, выполнено из черного матового пластика. Предусмотрена возможность изменения длины оголовья.

Razer Tetra

Круглые чашки с амбушюрами из кожзама. Внутри вспененная подкладка. Уши они не закрывают полностью.

Razer Tetra

На внешней стороне вставка с логотипом производителя. Сборка проведена без огрехов.

Razer Tetra

Кабель подключения несъемный. Он устойчив к запутыванию. Место выхода усилено и защищено от излома.

Razer Tetra

На кабеле зафиксирован пульт управления. На нем выведены барабан регулировки громкости. Есть механический переключатель статуса работы микрофона.

Тесты

Razer Tetra

Razer Tetra не требует установки программного обеспечения. При эксплуатации в паре с Sony PlayStation 4 подключается к геймпаду. Определяется автоматически. При игре двоем можно будет подключить несколько таких гарнитур к разным геймпадам. В целом же использование классического аудиоразъема позволяет использовать её не только с Sony, но и ноутбуками, ПК, смартфонами и планшетами.

Razer Tetra

За воспроизведение звука тут отвечает один динамик с диапазоном воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Здесь нет явного перекоса в нижние частоты. Свободное ухо во время ношения позволяет слышать окружающую обстановку. Можно будет совмещать эту гарнитуру с настольной акустикой.

Razer Tetra

Еще один из очевидных сценариев — это проведение стримов с комментированием состязаний или других вариантов с уклоном в общение с аудиторией. Эти же наушники хороши при записи подкастов с несколькими ведущими.

Razer Tetra

Используется кардиоидный микрофон с высокой чувствительностью. Как показала практика тестов он эффективно отсекает окружающий шум, передавая голос без искажений.

тест микрофона Razer Tetra

Итоги по Razer Tetra

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Tetra – гарнитура для комфортного общения в голосовых чатах. Легкая конструкция с одной чашкой, поворотная ножка микрофона, универсальное подключение, эффективное шумоподавление. Весомым плюсом станет невысокая стоимость.
Razer Tetra получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Razer Tetra
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