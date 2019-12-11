Обзор Razer Tetra (RZ04-02920200-R3G1). Гарнитура для чатов

В след за тестом файтпадом Razer Raion в наше распоряжение попала новая разговорная гарнитура Razer Tetra. Ориентирована она на использование в паре с Sony PlayStation 4. Гарнитура оснащена одним наушником и микрофоном с кардиоидной диаграммой направленности. Ориентирована на геймеров, стимеров и может использоваться операторами.

Razer Tetra обзор

На момент выхода теста продажи в России еще не стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 35 евро.

Комплектация

Комплект включает наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке, оформленной в стилистике Sony.

Внешний вид

Гарнитуру отличает очень легкий вес и использование только одного наушника. Вместо второго здесь вспененная вставка.

Сторону с наушником можно выбирать самостоятельно, поворачивая микрофон в нужную сторону. Он вращается относительно точки крепления примерно в диапазоне 270 градусов.

Микрофон в Razer Tetra с гибкой ножкой. На капсюле зафиксирована ветрозащита.

Оголовье узкое, выполнено из черного матового пластика. Предусмотрена возможность изменения длины оголовья.

Круглые чашки с амбушюрами из кожзама. Внутри вспененная подкладка. Уши они не закрывают полностью.

На внешней стороне вставка с логотипом производителя. Сборка проведена без огрехов.

Кабель подключения несъемный. Он устойчив к запутыванию. Место выхода усилено и защищено от излома.

Тесты

На кабеле зафиксирован пульт управления. На нем выведены барабан регулировки громкости. Есть механический переключатель статуса работы микрофона.

Razer Tetra не требует установки программного обеспечения. При эксплуатации в паре с Sony PlayStation 4 подключается к геймпаду. Определяется автоматически. При игре двоем можно будет подключить несколько таких гарнитур к разным геймпадам. В целом же использование классического аудиоразъема позволяет использовать её не только с Sony, но и ноутбуками, ПК, смартфонами и планшетами.

За воспроизведение звука тут отвечает один динамик с диапазоном воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Здесь нет явного перекоса в нижние частоты. Свободное ухо во время ношения позволяет слышать окружающую обстановку. Можно будет совмещать эту гарнитуру с настольной акустикой.

Еще один из очевидных сценариев — это проведение стримов с комментированием состязаний или других вариантов с уклоном в общение с аудиторией. Эти же наушники хороши при записи подкастов с несколькими ведущими.

тест микрофона Razer Tetra

Используется кардиоидный микрофон с высокой чувствительностью. Как показала практика тестов он эффективно отсекает окружающий шум, передавая голос без искажений.

Итоги по Razer Tetra

Razer Tetra – гарнитура для комфортного общения в голосовых чатах. Легкая конструкция с одной чашкой, поворотная ножка микрофона, универсальное подключение, эффективное шумоподавление. Весомым плюсом станет невысокая стоимость.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".