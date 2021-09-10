Обзор Sony PULSE 3D. Беспроводные наушники для некстген

Прошел примерно год с выхода нового поколения консоли Sony PlayStation и несмотря на то, что общая сложность с возможностью покупки «с полки магазина» без заметных наценок пока продолжается, на фоне резко роста цен на видеокарты, консоли являются одним из самых доступных вариантов если целью является комфортный гейминг в 4К-разрешении. В рамках «Лаборатории» мы уже изучали как саму консоль в двух вариантах исполнения, так и один из аксессуаров - Sony HD-Камера для PS5 . Сегодня же хотим поделимся опытом эксплуатации беспроводных наушников Sony PULSE 3D, эти наушники мы используем с ноября 2020 года.

Комплектация

Перед тем как начать анонсируем конкурс среди зрителей видеообзора, необходимо написать свое личное мнение по ним в комментариях на Youtube. 17 сентября с помощью рандомайзера выберем 1 победителя и отправим гарнитуру по территории России.Упакованы наушники в коробку из перерабатываемого картона. Оформление минималистичное. Внутри нее наушники дополнительно защищены вспененным пакетом и картоном. Комплект включает адаптер подключения, аудиокабель, USB-кабель, различную документацию.

Внешний вид

Выполнены они в стилистике самой консоли. Легкий и стильный внешний вид с сочетанием белого и черного.

Конструкция оголовья предполагает автоматический подбор оптимального обхвата головы. У нее есть внешний жесткий корпус из пластика.

И зафиксированный подвижно внутренний подвес. Он подпружинен и автоматически прижимается к голове без излишнего давления.

Как итог наушники подходят пользователя с разным объемом головы и возрастом. Это же можно отнести к полу, он нейтральный, как для мужской, так и женской аудитории.

Чашки круглой формы. Место соединения прочное, за время длительной эксплуатации были ситуации со случайным падением. Хотя целенаправленно злоупотреблять с этим не стоит.

Амбушюры из кожзама внутри мягкий наполнитель. Решетку динамика защищает ткань. Они за это время не потеряли изначального вида и не повредились.

Все элементы управления у Sony PULSE 3D сосредоточены на нижнем торце тут клавиши включения, переключатель мониторинга, управления микрофоном и смены баланса между чатом и игрой.

Набор разъемов включает аудиовыход и USB-C, используемый для проведения сеанса зарядки. Все типы кабелей идут в комплекте.

Тесты

Для беспроводного соединения используется адаптер. Выполнен в виде компактной флешки с USB-разъемом. В идеале хотелось бы видеть интегрированный в саму консоль модуль, особенно с учетом того, что сама гарнитура появилась в то же время.Определяются наушники автоматически, после подключения адаптера и включения самих наушников. В разделе настроек можно задать управление 3D-профилем. Задать также параметры микрофона. Такой способ подключения, в отличие от Bluetooth, заметно сокращает задержки в передаче звука. От консоли можно удаляться на расстояние до 10 метров.

Этот же адаптер можно подключать и к другим устройствам с USB, например, ноутбуки или настольные ПК. Из ограничений стоит отметить, что 3D-эффекты будут только при работе с консолью Sony, с другими устройствами это будет стереозвук.

За саму технологию обработки с 3D-эффектами аппаратно отвечает некстген консоль. Работают они в большом количестве игр, создается ощущение погружения в происходящее на экране. Хороший уровень детализации звуковой сцены. Насыщенные басы и смещение акцента на нижнюю часть спектра в случае высоких частот. В этих наушниках мы успели поиграть как в игры доступные только на PlayStation 5, так и в ранее вышедшие проекты.

Хорошо показали себя при просмотре роликов и фильмов со стриминговых сервисов. Также можно использовать и для прослушивания современной музыки. Есть запас для регулировки громкости.

По удобству посадки нареканий нет, в Sony PULSE 3D можно проводить длительное время, не замечая надетые на голову наушники. Движения головы не мешают. Элементы управления хорошо определяются слепым методом.

Встроенного заряда хватает примерно на 12 часов автономной работы на среднем уровне громкости. На практике это несколько дней без подзарядки. Зарядка проходит через USB-С.

Пробуем Hades на PS5. Тест микрофона наушников Sony

Итоги

Есть встроенный микрофон. Он дает возможность общаться в играх. И его же можно использовать при записи геймплея. Хотя конечно же для тех, кто целенаправлено готовит контент для Youtube и Twitch эти наушники на заменят отдельный USB-микрофон.Sony PULSE 3D – хороший вариант при поиске беспроводных наушников для консоли PlayStation 5, предлагая высокое качество звучания с 3D-эффектами. Схожие по стилистике исполнения, демонстрирующие хорошие показатели автономной работы, легкий и удобные. Встроенный микрофон для онлайн игр, стабильное соединение. Из условных минусов отметим занимаемый адаптером подключения USB-разъем на корпусе консоли.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".