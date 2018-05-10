Обзор SteelSeries Arctis 3. Лучшие игровые наушники с микрофоном до 6500 рублей

2018-05-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Arctis 3; [179]
Сложно переоценить важность звуковой составляющей в играх, особенно в сетевых проектах, требующих для эффективного результата контроль происходящего и взаимодействие с командой. Да и в синглах, именно звук в паре с картинкой на мониторе, позволяют погрузиться с головой в виртуальную вселенную и забыть о происходящем вокруг. Мы, со своей стороны продолжая изучение актуальных моделей детально рассмотрим SteelSeries Arctis 3, поделившись опытом её эксплуатации с вами.

SteelSeries Arctis 3

В рамках «Лаборатории» ранее уже проводили детальное тестирование наушников SteelSeries Arctis 3 Bluetooth и SteelSeries Arctis 5. Тестируемые сегодня наушники занимают младшую позицию в этой серии, они уже стали доступны российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

SteelSeries Arctis 3 обзор

Комплектация

Поставляются SteelSeries Arctis 3 в эффектно оформленной коробке из плотного картона, внутри которой они зафиксированы на жесткой подложке, предотвращающей тряску во время транспортировки.

SteelSeries Arctis 3

Под этой подложкой скрывается набор комплектующий, включающий удлинительный кабель длиной 1.25 метра, разветвитель на раздельные аудиоканалы длиной 1.8 метра и кабель со спаренным аудиоразъемом (3.5мм, 4-pin).

SteelSeries Arctis 3

Внешний вид

Обзор будет интересен еще и тем, что SteelSeries Arctis 3 Bluetooth у нас были в черном варианте исполнения, а SteelSeries Arctis 3 изучали в белоснежном корпусе.

SteelSeries Arctis 3

Белый цвет определенно отлично смотрится в этом дизайне, придавая визуальную легкость конструкции. Эти наушники станут отличным выбором и под женскую аудиторию.

SteelSeries Arctis 3

Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев, хорошо будут скрываться возможные царапины, полученные в ходе активной эксплуатации. Материал приятен тактильно.

SteelSeries Arctis 3

В основании пластикового оголовья скрывается металлическая пластина, придающая жесткости. С внутренней стороны прорезиненная мягкая подложка.

SteelSeries Arctis 3

Вместо раздвижного оголовья в этой модели установлена резиновая лямка в качестве внутреннего контура. С помощью липучки регулируется степень её натяжения.

SteelSeries Arctis 3

По форме и текстуре напоминает лямку от лыжных очков. В будущем можно будет приобрести сменный вариант с альтернативными вариантами оформления.

SteelSeries Arctis 3

В отличие от SteelSeries Arctis 5, тут нет встроенной RGB-подсветки. Критично ли это? Тут уж решайте сами, хорошо, когда есть выбор и возможность взять под себя оптимальное решение.

SteelSeries Arctis 3

Чашки SteelSeries Arctis 3 крепятся на поворотном механизме, дающим возможность изменения положения относительно точки крепления примерно в диапазоне 90 градусов. Механизм крепления устойчив к деформациям.

SteelSeries Arctis 3

Сами чашки овальной формы расположены они под углом относительно оголовья. Внешняя сторона с софт-тач покрытием. Вычурные и яркие элементы в оформлении не используются.

SteelSeries Arctis 3

Амбушюры выполнены из дышащей ткани AirWeave. Если приглядеться можно увидеть текстуру в виде мелких сот. Обеспечивается хорошая вентилируемость.

SteelSeries Arctis 3

На нижней грани у SteelSeries Arctis 3 выведены механическая кнопка выключения микрофона, барабан регулировки громкости, проприетарный разъем для проводного подключения и аудиоразъем. Как и в старшей версии, к ним можно будет подключить еще одни наушники.

SteelSeries Arctis 3

С этой же стороны выступает блок микрофона, основная его часть скрывается внутри чашки. Его можно выдвигать подбирая оптимальное положение. Он двунаправленный.

SteelSeries Arctis 3

Суммарно с помощью комплектных кабелей можно получить длину до трех метров, которой хватит с запасом для подключения к тыльной стороне корпуса, расположенного под столом.

Софт

SteelSeries Arctis 3

Как и в версии с Bluetooth, для возможности настройки необходимо провести процедуру регистрации наушников на официальном сайте производителя. После этого она появляется в утилите SteelSeries Еngine 3. Пригодится это может для активации виртуального объемного звука 7.1-формата.

SteelSeries Arctis 3

Возможности такого способа настройки, конечно, меньше, чем у версии с USB-подключением, да и сами эффекты выражены слабо. Помимо в окне настроек можно задать усиление басов и выбрать пресет эквалайзера. Доступны опции по настройке чувствительности микрофона.

SteelSeries Arctis 3

Тесты

SteelSeries Arctis 3

Мы тестировали SteelSeries Arctis 3 с настольным ПК, плеером и смартфоном. Во всех этих сценариях гарнитура показала себя хорошо. Демонстрируется внятная звуковая сцена, сбалансированная на широком диапазоне частот. Подойдет она не только под динамичные сцены в шутерах, но и прослушивание рок и классических композиций. Присутствует эффект объемной сцены, позволяющий позиционировать расположение и расстояние до врагов.

SteelSeries Arctis 3

Микрофон передает звук чисто и без искажений. Со своей задачей удовлетворительно справляется система шумоподавления. Этот микрофон подойдет для сетевых игр, мессенджеров и проведения стрим-трансляций.

SteelSeries Arctis 3

Отличная эргономика позволяет забыть о происходящем вокруг и провести в играх значительное время без усталости и дискомфорта. При резких движениях наушники не смещаются. Качество шумоизоляции среднее за счет того, что используется вентилируемый материал и внутренняя подложка с небольшой глубиной.

SteelSeries Arctis 3

SteelSeries Arctis 3

SteelSeries Arctis 3

SteelSeries Arctis 3

Итоги по SteelSeries Arctis 3

Золото. Выбор редакции MegaObzorSteelSeries Arctis 3 станут отличным выбором для тех, кто находится в поисках игровых наушников с классическим исполнением. Отсутствие подсветки и встроенной звуковой карты положительно отразилось на стоимости этой модели. К её плюсам отнесем отличную эргономику, съемную ленту оголовья, вентилируемые чашки, четкий микрофон, сбалансированную звуковую сцену, строгий дизайн, съемный кабель-менеджмент, возможность подключения вторых наушников. Не устроить может уровень шумоизоляции.
SteelSeries Arctis 3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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