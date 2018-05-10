Обзор SteelSeries Arctis 3. Лучшие игровые наушники с микрофоном до 6500 рублей

Сложно переоценить важность звуковой составляющей в играх, особенно в сетевых проектах, требующих для эффективного результата контроль происходящего и взаимодействие с командой. Да и в синглах, именно звук в паре с картинкой на мониторе, позволяют погрузиться с головой в виртуальную вселенную и забыть о происходящем вокруг. Мы, со своей стороны продолжая изучение актуальных моделей детально рассмотрим SteelSeries Arctis 3, поделившись опытом её эксплуатации с вами.

SteelSeries Arctis 3 обзор

В рамках «Лаборатории» ранее уже проводили детальное тестирование наушников SteelSeries Arctis 3 Bluetooth SteelSeries Arctis 5 . Тестируемые сегодня наушники занимают младшую позицию в этой серии, они уже стали доступны российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются SteelSeries Arctis 3 в эффектно оформленной коробке из плотного картона, внутри которой они зафиксированы на жесткой подложке, предотвращающей тряску во время транспортировки.

Под этой подложкой скрывается набор комплектующий, включающий удлинительный кабель длиной 1.25 метра, разветвитель на раздельные аудиоканалы длиной 1.8 метра и кабель со спаренным аудиоразъемом (3.5мм, 4-pin).

Внешний вид

Обзор будет интересен еще и тем, что SteelSeries Arctis 3 Bluetooth у нас были в черном варианте исполнения, аизучали в белоснежном корпусе.

Белый цвет определенно отлично смотрится в этом дизайне, придавая визуальную легкость конструкции. Эти наушники станут отличным выбором и под женскую аудиторию.

Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев, хорошо будут скрываться возможные царапины, полученные в ходе активной эксплуатации. Материал приятен тактильно.

В основании пластикового оголовья скрывается металлическая пластина, придающая жесткости. С внутренней стороны прорезиненная мягкая подложка.

Вместо раздвижного оголовья в этой модели установлена резиновая лямка в качестве внутреннего контура. С помощью липучки регулируется степень её натяжения.

По форме и текстуре напоминает лямку от лыжных очков. В будущем можно будет приобрести сменный вариант с альтернативными вариантами оформления.

В отличие от SteelSeries Arctis 5 , тут нет встроенной RGB-подсветки. Критично ли это? Тут уж решайте сами, хорошо, когда есть выбор и возможность взять под себя оптимальное решение.

Чашки SteelSeries Arctis 3 крепятся на поворотном механизме, дающим возможность изменения положения относительно точки крепления примерно в диапазоне 90 градусов. Механизм крепления устойчив к деформациям.

Сами чашки овальной формы расположены они под углом относительно оголовья. Внешняя сторона с софт-тач покрытием. Вычурные и яркие элементы в оформлении не используются.

Амбушюры выполнены из дышащей ткани AirWeave. Если приглядеться можно увидеть текстуру в виде мелких сот. Обеспечивается хорошая вентилируемость.

На нижней грани у SteelSeries Arctis 3 выведены механическая кнопка выключения микрофона, барабан регулировки громкости, проприетарный разъем для проводного подключения и аудиоразъем. Как и в старшей версии, к ним можно будет подключить еще одни наушники.

С этой же стороны выступает блок микрофона, основная его часть скрывается внутри чашки. Его можно выдвигать подбирая оптимальное положение. Он двунаправленный.

Софт

Суммарно с помощью комплектных кабелей можно получить длину до трех метров, которой хватит с запасом для подключения к тыльной стороне корпуса, расположенного под столом.

Как и в версии с Bluetooth, для возможности настройки необходимо провести процедуру регистрации наушников на официальном сайте производителя. После этого она появляется в утилите SteelSeries Еngine 3. Пригодится это может для активации виртуального объемного звука 7.1-формата.

Возможности такого способа настройки, конечно, меньше, чем у версии с USB-подключением, да и сами эффекты выражены слабо. Помимо в окне настроек можно задать усиление басов и выбрать пресет эквалайзера. Доступны опции по настройке чувствительности микрофона.

Тесты

Мы тестировалис настольным ПК, плеером и смартфоном. Во всех этих сценариях гарнитура показала себя хорошо. Демонстрируется внятная звуковая сцена, сбалансированная на широком диапазоне частот. Подойдет она не только под динамичные сцены в шутерах, но и прослушивание рок и классических композиций. Присутствует эффект объемной сцены, позволяющий позиционировать расположение и расстояние до врагов.

Микрофон передает звук чисто и без искажений. Со своей задачей удовлетворительно справляется система шумоподавления. Этот микрофон подойдет для сетевых игр, мессенджеров и проведения стрим-трансляций.

Отличная эргономика позволяет забыть о происходящем вокруг и провести в играх значительное время без усталости и дискомфорта. При резких движениях наушники не смещаются. Качество шумоизоляции среднее за счет того, что используется вентилируемый материал и внутренняя подложка с небольшой глубиной.

Итоги по SteelSeries Arctis 3

станут отличным выбором для тех, кто находится в поисках игровых наушников с классическим исполнением. Отсутствие подсветки и встроенной звуковой карты положительно отразилось на стоимости этой модели. К её плюсам отнесем отличную эргономику, съемную ленту оголовья, вентилируемые чашки, четкий микрофон, сбалансированную звуковую сцену, строгий дизайн, съемный кабель-менеджмент, возможность подключения вторых наушников. Не устроить может уровень шумоизоляции.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".