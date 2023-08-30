Тихие и производительные вентиляторы с подсветкой. Обзор THERMALTAKE CT120 ARGB (CL-F153-PL12SW-A)

Сегодня мы рассмотрим новую серию вентиляторов THERMALTAKE CT120 ARGB, выполненную в типоразмере 120 мм и поддерживающую адресную подсветку, реализованную с девятью светодиодами. Приобрести их можно комплектом из двух вентиляторов со средней стоимостью в 3 500 рублей. Ранее их мы могли видеть во время проведения тестирования и сборки системы в THERMALTAKE Ceres 500, данная модель укомплектована четырьмя такими вентиляторами.

THERMALTAKE CT120 ARGB

Комплектация

Упакованы в общую коробку с изображением, демонстрирующим подсветку, а также данными по техническим характеристикам. Комплект включает винты для фиксации на радиаторе жидкостного охлаждения и стенке корпуса, кабели для последовательного подключения подсветки и кабели к 4-пиновому PWM-разъему на материнской плате, пластиковые зажимы для коннекторов.

THERMALTAKE CT120 ARGB

THERMALTAKE CT120 ARGB обзор

Внешний вид

В рамках данной серии представлены вентиляторы в белом и черном вариантах исполнения. Помимо цвета рамки меняется цвет оплетки и цвет комплектных кабелей.

THERMALTAKE CT120 ARGB

Рамка прямоугольной формы. На местах соединения установлены антивибрационные накладки. На боковой стороне нанесен гравированный логотип бренда.

THERMALTAKE CT120 ARGB

Соединение моторного блока с рамой идет через четыре изогнутые опоры. На внутренней стороне по центру нанесена наклейка с технической информацией.

THERMALTAKE CT120 ARGB

Семь лопастей из полуматового пластика. За подсветку в THERMALTAKE CT120 ARGB отвечают девять адресных светодиодов.

THERMALTAKE CT120 ARGB

Подсветка выглядит эффектно. Управлять ей можно будет с помощью программного обеспечения совместимого контроллера или материнской платы.

THERMALTAKE CT120 ARGB

Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Создается давление до 2.23 mm-H2O.

THERMALTAKE CT120 ARGB

От каждого вентилятора отходит два отдельных кабеля длиной 18 сантиметров. Один с разъемом 4-пин PWM, второй с ARGB.

THERMALTAKE CT120 ARGB

В комплекте есть кабели длиной 1 метра с возможностью последовательного соединения. Такой подход позволит при близком расположению к разъему, не держать лишнюю длину кабелей, но при этом по необходимости нарастить из комплектного набора.

THERMALTAKE CT120 ARGB

Это первые вентиляторы из множества протестированных у нас в которых продумали вопрос надежности соединения коннекторов, укомплектовав дополнительными пластиковыми скобами, так полностью исключается риск ослабления соединения в дальнейшем.

Тесты

THERMALTAKE CT120 ARGB могут эксплуатироваться как корпусные, а также устанавливаться на радиаторы жидкостного охлаждения. Мы тесты вели в условиях открытого стенда. Шум замерялся на расстоянии 20 сантиметров. Для начала приводим замер при обычной нагрузке в системе, скорость оборотов выставлена на уровне 1000 оборотов в минуту.

THERMALTAKE CT120 ARGB

Также приводим данные замера на максимальных оборотах.

THERMALTAKE CT120 ARGB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTHERMALTAKE CT120 ARGB станут отличным выбором при поиске вентиляторов в недорогом ценовом сегменте. Низкий уровень шума, высокая производительность, возможность последовательного подключения и кабели удлинители в комплекте, адресная подсветка.
THERMALTAKE CT120 ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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