Тихие и производительные вентиляторы с подсветкой. Обзор THERMALTAKE CT120 ARGB (CL-F153-PL12SW-A)

Сегодня мы рассмотрим новую серию вентиляторов THERMALTAKE CT120 ARGB, выполненную в типоразмере 120 мм и поддерживающую адресную подсветку, реализованную с девятью светодиодами. Приобрести их можно комплектом из двух вентиляторов со средней стоимостью в 3 500 рублей. Ранее их мы могли видеть во время проведения тестирования и сборки системы в THERMALTAKE Ceres 500 , данная модель укомплектована четырьмя такими вентиляторами.

Комплектация

Упакованы в общую коробку с изображением, демонстрирующим подсветку, а также данными по техническим характеристикам. Комплект включает винты для фиксации на радиаторе жидкостного охлаждения и стенке корпуса, кабели для последовательного подключения подсветки и кабели к 4-пиновому PWM-разъему на материнской плате, пластиковые зажимы для коннекторов.

THERMALTAKE CT120 ARGB обзор

Внешний вид

В рамках данной серии представлены вентиляторы в белом и черном вариантах исполнения. Помимо цвета рамки меняется цвет оплетки и цвет комплектных кабелей.

Рамка прямоугольной формы. На местах соединения установлены антивибрационные накладки. На боковой стороне нанесен гравированный логотип бренда.

Соединение моторного блока с рамой идет через четыре изогнутые опоры. На внутренней стороне по центру нанесена наклейка с технической информацией.

Семь лопастей из полуматового пластика. За подсветку в THERMALTAKE CT120 ARGB отвечают девять адресных светодиодов.

Подсветка выглядит эффектно. Управлять ей можно будет с помощью программного обеспечения совместимого контроллера или материнской платы.

Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Создается давление до 2.23 mm-H2O.

От каждого вентилятора отходит два отдельных кабеля длиной 18 сантиметров. Один с разъемом 4-пин PWM, второй с ARGB.

В комплекте есть кабели длиной 1 метра с возможностью последовательного соединения. Такой подход позволит при близком расположению к разъему, не держать лишнюю длину кабелей, но при этом по необходимости нарастить из комплектного набора.

Тесты

Это первые вентиляторы из множества протестированных у нас в которых продумали вопрос надежности соединения коннекторов, укомплектовав дополнительными пластиковыми скобами, так полностью исключается риск ослабления соединения в дальнейшем.THERMALTAKE CT120 ARGB могут эксплуатироваться как корпусные, а также устанавливаться на радиаторы жидкостного охлаждения. Мы тесты вели в условиях открытого стенда. Шум замерялся на расстоянии 20 сантиметров. Для начала приводим замер при обычной нагрузке в системе, скорость оборотов выставлена на уровне 1000 оборотов в минуту.

Также приводим данные замера на максимальных оборотах.

Итоги

THERMALTAKE CT120 ARGB станут отличным выбором при поиске вентиляторов в недорогом ценовом сегменте. Низкий уровень шума, высокая производительность, возможность последовательного подключения и кабели удлинители в комплекте, адресная подсветка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".