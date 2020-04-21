Обзор THERMALTAKE S300 TG Snow (CA-1P5-00M6WN-00). Корпус из стали и стекла

В рамках «Лаборатории MegaObzor» мы проводили тесты Thermaltake Premium A500 TG из алюминия и стекла, с эффектомным внешним видом и поддержкой кастомной системы жидкостного охлаждения. Изучаемый сегодня THERMALTAKE S300 TG Snow схож по внешнему исполнению. Ключевым отличием этих линеек являются материалы: A – алюминий, S – сталь. Также есть ряд других конструктивных отличий.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Корпус можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется корпус в массивной коробке из транспортировочного картона. Зафиксирован внутри в пенопласт, предотвращающий получение повреждений при транспортировке. Комплект включает набор стяжек, динамик, набор винтов для сборки и подробную инструкцию.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Внешний вид

Доступен в черном и белом исполнении. Наиболее эффектно этот корпус смотрится в «белоснежных» доспехах. Основными материалами выступают стекло и металл.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Разница в материалах заметна, начиная с веса. THERMALTAKE S300 TG Snow тяжелее и массивнее. В целом же все преимущества в виде прочности, устойчивости к загрязнениям и отсутствия вибрации схожи.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Из упрощений отметим выбор в пользу винтового крепления вместо петель. Также правая стенка здесь не из стекла, а из металла.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Но тут появилась дополнительная вентиляционная решетка, расположенная напротив места фиксации под 360/480 мм радиатор системы жидкостного охлаждения. Эта зона идет со съемным противопылевым фильтром с магнитным креплением.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Левая также представляет собой закаленное стекло с тонированным периметром. Открывается полный обзор установленного содержимого.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Верхняя стенка предлагает большую по площади вентиляционную решетку с посадочными местами под вентиляторы. Тут также установлен съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Лицевая стенка полностью из металла. В нижней части нанесен логотип производителя. Она съемная. Для доступа воздуха по краям предусмотрены вырезы с сеткой. Верхние и нижние края закруглены.

THERMALTAKE S300 TG Snow

На панели разъемов выведены кнопка перезагрузки, раздельные аудиоразъемы, светодиодный индикатор активности, кнопка включения, два USB 2.0 и один USB 3.0. Каждый разъем сопровождается резиновой заглушкой.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. В нижней части остается заметное свободное пространство. И тут же два съемных противопылевых фильтра под блоком питания и жесткими дисками.

THERMALTAKE S300 TG Snow

THERMALTAKE S300 TG Snow укомплектован одним 120 мм вентилятором без подсветки. Зафиксирован на задней стенке.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Интересно реализована панель с заглушками под платы расширения. Она фиксируется в двух разных положениях: под горизонтальную или вертикальную установку.

Начинка

Отличием между этими линейками стала разница в реализации Г-образной перегородки. В S300 она не занимает всю длину корпуса, а прерывается. В свободной зоне установлена стойка под два жестких диска. Ставятся они в пластиковые корзины.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Плюс два 2.5-дюймовых диска можно поставить на верхней части перегородки и стойки дисков. Саму стойку можно демонтировать, освободив место под массивный 480 мм радиатор или водоблок. Этой возможности не давал Thermaltake A500 TG, оставив вырез для радиатора только на фронтальной стенке.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Корпус обзавелся поддержкой сразу трех 200 мм вентиляторов. Два сверху и два спереди.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Доступно место для 360 мм радиатора на фронтальной стенке, сверху 280 или 360 мм. Радиатор 360 мм ставится на боковую стенку. Здесь найдется место для резервуара под жидкость с помпой или новую распределительную панель Thermaltake Pacific DP100-D5 Plus.

THERMALTAKE S300 TG Snow

На боковой части перегородки есть дополнительное окошко, открывающее обзор на стенку блока питания. Тут отлично смотрится Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W с подсветкой в этой части.

THERMALTAKE S300 TG Snow

THERMALTAKE S300 TG Snow

Над ней зафиксирована панель для фиксации гибкого шлейфа при вертикальной установке видеокарты. Две планки, положение которых может быть изменено. Все заглушки с винтовым креплением.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Справа и снизу овальные вырезы для подвода кабелей. Для упрощения они идут без клапанов. На внутренней части ушки под стяжки.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Места для аккуратной укладки с тыловой части будет достаточно. Вся лишняя длина может быть спрятана и зафиксирована.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Предусмотрено окошко для доступа к усиливающей пластине системы охлаждения процессора. Поддерживаются платы формата ATX.

THERMALTAKE S300 TG Snow

Башенные системы охлаждения высотой до 170 мм и видеокарты длиной до 360 мм. Блоки питания с модульным кабель-менеджментом.

Итоги по THERMALTAKE S300 TG Snow

Золото. Выбор редакции MegaObzorTHERMALTAKE S300 TG Snow – добротный корпус с продуманной конструкцией. Владелец сможет в нем собрать высокопроизводительную систему с кастомной системой жидкостного охлаждения, не ограничивая себя в выборе компонентов. Сам корпус отличает современный внешний вид, использование качественных материалов. Продумана защита внутреннего содержимого от пыли, предлагается хороший набор разъемов на лицевой панели, место под 200 мм вентиляторы, большое количество посадочных мест под жесткие диски, модульная конструкция.
THERMALTAKE S300 TG Snow получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы THERMALTAKE S300 TG Snow
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