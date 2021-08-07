Обзор Thermaltake ARGENT HS1 RGB. Алюминиевая подставка под наушники с USB-хабом

Ранее мы уже писали о том, что Thermaltake анонсировала сразу ряд новинок в рамках онлайн презентации аксессуаров для стримеров и геймеров. С алюминиевым ковриком ARGENT MP1 RGB успели познакомить вас детально и поделиться опытом эксплуатации. Сегодня же в центре внимания будет подставка для наушников Thermaltake ARGENT HS1 RGB со встроенным USB-хабом и аудиоразъемом под наушники.

Комплектация

Упакована в коробку, оформленную в фирменной стилистике. Приведены ключевые особенности и данные по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и USB-USB кабель.

Thermaltake ARGENT HS1 RGB обзор

Внешний вид

Выполнена подставка с сочетанием алюминия и пластика. Причем, основу каркаса составляет цельный лист металла, обеспечивающий высокую надежность.

Он же придает конструкции вид премиального продукта. Шлифованное покрытие и обработанные края.

В основании подставки выведен подсвечиваемый логотип производителя. Также вдоль всей длины выведена еще одна зона для создания фонового свечения на рабочем столе.

Этими зонами можно будет управлять группой или в отдельности. Всего тут 18 отдельно управляемых участков.

Визуально же складывается ощущение всех элементов как единого целого. Thermaltake ARGENT HS1 RGB поддерживает возможность синхронизации с остальными компонентами через приложение iTake или через интеграцию Razer Chroma SDK.

На верхней грани нанесено прорезиненное покрытие, предотвращающее соскальзывание наушников при размещении. Подходят модели с разной шириной оголовья.

Основание у подставки выполнено из пластика черного цвета. На основании также есть покрытие для улучшенного сцепления.

Выведены два USB-разъема, которые можно будет использовать под подключение периферии, беспроводных адаптеров или накопителей. Есть аудиоразъем.

Софт

Кабель подключения у подставки съемный, что позволит использовать как с работающим хабом и подсветкой, или автономно, отказавшись от дополнительных кабелей на столе.Управление подсветкой Thermaltake ARGENT HS1 RGB проходит с помощью iTake. В нем объединяется актуальная периферия этого производителя. Настройки распределяются между шестью профилями.

В окне приложения можно выбрать один из девяти эффектов. Изменить пресеты выбранного. Выбор хороший.

Тесты

Также есть интеграция в экосистему Razer Chroma SDK, позволяющая связывать продукты разных производителей, включая и элементы оформления комнаты, например, панели Nanoleaf.Свою основную задачу – хранение наушников на рабочем столе, эта подставка выполняет на отлично. Размещаются они на ней удобно, снимаются быстро по необходимости. Хранимые на ней наушники не только всегда будут в доступе, но и исключается риск излома при падении со стола.

Из дополнительных возможностей, встроенный UBS-хаб. Так при использовании беспроводной мышки Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB , можно будет подключить адаптер к нему с целью сокращения расстояния между устройством и приемником.

Итоги

Также отметим наличие на обратной стороне выступа, используемого для сбора лишней длины кабеля.Thermaltake ARGENT HS1 RGB – стильная и функциональная подставка под наушники, выполненная из алюминия и поддерживающая многоцветную подсветку с синхронизацией. К плюсам отнесем встроенные USB и аудиоразъем, возможность использовать без подключения интерфейсного кабеля, синхронизацию Chroma SDK.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".