Обзор Thermaltake ARGENT HS1 RGB. Алюминиевая подставка под наушники с USB-хабом

Ранее мы уже писали о том, что Thermaltake анонсировала сразу ряд новинок в рамках онлайн презентации аксессуаров для стримеров и геймеров. С алюминиевым ковриком ARGENT MP1 RGB успели познакомить вас детально и поделиться опытом эксплуатации. Сегодня же в центре внимания будет подставка для наушников Thermaltake ARGENT HS1 RGB со встроенным USB-хабом и аудиоразъемом под наушники.

Thermaltake ARGENT HS1 RGB

Комплектация

Упакована в коробку, оформленную в фирменной стилистике. Приведены ключевые особенности и данные по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и USB-USB кабель.

Thermaltake ARGENT HS1 RGB

Thermaltake ARGENT HS1 RGB обзор

Внешний вид

Выполнена подставка с сочетанием алюминия и пластика. Причем, основу каркаса составляет цельный лист металла, обеспечивающий высокую надежность.

Thermaltake ARGENT HS1 RGB

Он же придает конструкции вид премиального продукта. Шлифованное покрытие и обработанные края.

Thermaltake ARGENT HS1 RGB

В основании подставки выведен подсвечиваемый логотип производителя. Также вдоль всей длины выведена еще одна зона для создания фонового свечения на рабочем столе.

Thermaltake ARGENT HS1 RGB

Этими зонами можно будет управлять группой или в отдельности. Всего тут 18 отдельно управляемых участков.

Thermaltake ARGENT HS1 RGB

Визуально же складывается ощущение всех элементов как единого целого. Thermaltake ARGENT HS1 RGB поддерживает возможность синхронизации с остальными компонентами через приложение iTake или через интеграцию Razer Chroma SDK.

Thermaltake ARGENT HS1 RGB

На верхней грани нанесено прорезиненное покрытие, предотвращающее соскальзывание наушников при размещении. Подходят модели с разной шириной оголовья.

Thermaltake ARGENT HS1 RGB

Основание у подставки выполнено из пластика черного цвета. На основании также есть покрытие для улучшенного сцепления.

Thermaltake ARGENT HS1 RGB

Выведены два USB-разъема, которые можно будет использовать под подключение периферии, беспроводных адаптеров или накопителей. Есть аудиоразъем.

Thermaltake ARGENT HS1 RGB

Кабель подключения у подставки съемный, что позволит использовать как с работающим хабом и подсветкой, или автономно, отказавшись от дополнительных кабелей на столе.

Софт

Управление подсветкой Thermaltake ARGENT HS1 RGB проходит с помощью iTake. В нем объединяется актуальная периферия этого производителя. Настройки распределяются между шестью профилями.

Thermaltake ARGENT HS1 RGB

В окне приложения можно выбрать один из девяти эффектов. Изменить пресеты выбранного. Выбор хороший.

Thermaltake ARGENT HS1 RGB

Также есть интеграция в экосистему Razer Chroma SDK, позволяющая связывать продукты разных производителей, включая и элементы оформления комнаты, например, панели Nanoleaf.

Тесты

Свою основную задачу – хранение наушников на рабочем столе, эта подставка выполняет на отлично. Размещаются они на ней удобно, снимаются быстро по необходимости. Хранимые на ней наушники не только всегда будут в доступе, но и исключается риск излома при падении со стола.

Thermaltake ARGENT HS1 RGB

Из дополнительных возможностей, встроенный UBS-хаб. Так при использовании беспроводной мышки Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB, можно будет подключить адаптер к нему с целью сокращения расстояния между устройством и приемником.

Thermaltake ARGENT HS1 RGB

Также отметим наличие на обратной стороне выступа, используемого для сбора лишней длины кабеля.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake ARGENT HS1 RGB – стильная и функциональная подставка под наушники, выполненная из алюминия и поддерживающая многоцветную подсветку с синхронизацией. К плюсам отнесем встроенные USB и аудиоразъем, возможность использовать без подключения интерфейсного кабеля, синхронизацию Chroma SDK.
Thermaltake ARGENT HS1 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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