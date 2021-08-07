Обзор Thermaltake ARGENT HS1 RGB. Алюминиевая подставка под наушники с USB-хабом

Он же придает конструкции вид премиального продукта. Шлифованное покрытие и обработанные края.
В основании подставки выведен подсвечиваемый логотип производителя. Также вдоль всей длины выведена еще одна зона для создания фонового свечения на рабочем столе.
Этими зонами можно будет управлять группой или в отдельности. Всего тут 18 отдельно управляемых участков.
Визуально же складывается ощущение всех элементов как единого целого. Thermaltake ARGENT HS1 RGB поддерживает возможность синхронизации с остальными компонентами через приложение iTake или через интеграцию Razer Chroma SDK.
На верхней грани нанесено прорезиненное покрытие, предотвращающее соскальзывание наушников при размещении. Подходят модели с разной шириной оголовья.
Основание у подставки выполнено из пластика черного цвета. На основании также есть покрытие для улучшенного сцепления.
Выведены два USB-разъема, которые можно будет использовать под подключение периферии, беспроводных адаптеров или накопителей. Есть аудиоразъем.
Кабель подключения у подставки съемный, что позволит использовать как с работающим хабом и подсветкой, или автономно, отказавшись от дополнительных кабелей на столе.
В окне приложения можно выбрать один из девяти эффектов. Изменить пресеты выбранного. Выбор хороший.
Также есть интеграция в экосистему Razer Chroma SDK, позволяющая связывать продукты разных производителей, включая и элементы оформления комнаты, например, панели Nanoleaf.
Из дополнительных возможностей, встроенный UBS-хаб. Так при использовании беспроводной мышки Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB, можно будет подключить адаптер к нему с целью сокращения расстояния между устройством и приемником.
Также отметим наличие на обратной стороне выступа, используемого для сбора лишней длины кабеля.