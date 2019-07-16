Обзор Thermaltake Level 20 VT (CA-1L2-00S1WN-00). Корпус со стенками из стекла

2019-07-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Level 20 VT; [199]
В начале текущего года мы проводили тестирование корпуса Thermaltake Level 20 XT Cube со стенками из стекла. Относится он к премиальному уровню, как и изучаемый сегодня Thermaltake Level 20 VT. Главные отличия между ними заключаются в габаритах, он компактней, предлагает поддержку установки материнских плат Mini-ITX и Micro-ATX. При этом сохранена совместимость с массивными видеокартами и системами охлаждения процессора, включая кастомное жидкостное охлаждение.

Thermaltake Level 20 VT

Корпус находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Level 20 VT обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с общей технической информацией. Внутри он упакован во вспененную подложку, предотвращающую получение повреждений при транспортировке.

Thermaltake Level 20 VT

Комплект включает руководство пользователя, крепеж для блока питания, пластиковые стяжки для кабелей, набор винтов.

Внешний вид

Компания придерживается общего узнаваемого стиля для этой линейки. Углы из серебристого пластика и стеклянные панели.

Thermaltake Level 20 VT

Стекло здесь не только на боковых гранях, но и на лицевой панели, а также крышке. Толщина его составляет 4 мм.

Thermaltake Level 20 VT

В нижней части лицевой панели Thermaltake Level 20 VT нанесен логотип производителя. За стеклом тут расположен 200 мм комплектный вентилятор.

Thermaltake Level 20 VT

По краям закругленных углов с двух из сторон вентиляционная сетка, обеспечивающая приток воздуха к вентилятору. Этого будет вполне достаточно.

Thermaltake Level 20 VT

Пылевой фильтр съемный, но для его обслуживания потребуется наличие отвертки. В ходе эксплуатации это не должно создать заметных трудностей. Сама крышка полностью съемная.

Thermaltake Level 20 VT

Комплектный вентилятор без подсветки с насечками на лопастях. В последующем сюда можно будет установить 200 мм вентилятор Thermaltake с подсветкой или 120/240 мм вентиляторы. Элементы с подсветкой в этом корпусе можно отнести к рекомендуемым, они смогут максимально раскрыть потенциал этого шасси.

Thermaltake Level 20 VT

В верхней зоне расположена панель разъемов, состоящая из двух USB 2.0, двух USB 3.0, двух аудиоразъемов, светодиодных индикаторов, кнопки перезагрузки и включения.

Thermaltake Level 20 VT

Боковые стенки, как говорили выше, из стекла, открывающие полный обзор установленных внутри компонентов. Фиксируются стенки при помощи двух винтов.

Thermaltake Level 20 VT

Верхняя стенка съемная, она также стеклянная. Ее съем может быть полезен для доступа к двум рамкам под радиаторы СВО или вентиляторы, а также общей процедуры сборки системы. Есть небольшой зазор для движения воздуха.

Thermaltake Level 20 VT

Задняя стенка с посадочным местом под вентилятор. Пять вертикальных заглушек под платы расширения. Окошки блока питания и материнской платы.

Thermaltake Level 20 VT

Стоит корпус на четырех ножках с резиновыми уплотнителями. Нижняя стенка здесь также съемная. В районе блока питания есть направляющие под противопылевой фильтр.

Thermaltake Level 20 VT

Thermaltake Level 20 VT

Начинка

Thermaltake Level 20 VT

На верхней крышке у Thermaltake Level 20 VT две съемные рамки под вентиляторы или радиатор системы жидкостного охлаждения. Доступ к ним свободный, они могут быть демонтированы. Для этой процедуры не потребуется наличие отвертки.

Thermaltake Level 20 VT

Также они могут быть полностью демонтированы для увеличения высоты под башенный кулер. Хотя и с ними мы получаем место под 185 мм радиатор.

Thermaltake Level 20 VT

Материнские платы, в отличие от большинства корпусов, тут ставятся горизонтально. Поддерживаются форматы Micro-ATX, Mini-ITX.

Thermaltake Level 20 VT

Видеокарты ставятся вертикально без необходимости использования гибкого шлейфа. Есть место под видеокарты длиной до 350 мм.

Thermaltake Level 20 VT

Для организации дискового пространства предлагаются три съемные пластиковые корзины под 2.5-дюймовые диски. Они также могут быть перемещены по боковой панели.

Thermaltake Level 20 VT

Также внутри скрываются три корзины со стойкой под 3.5-дюймовые диски. Все зоны хорошо продуваются.

Thermaltake Level 20 VT

Блок питания скрывается в нижней части под материнской платой. Здесь можно будет спрятать все лишние провода, но все же из-за полностью прозрачных стенок они останутся видимыми. Здесь были бы не лишними декоративные боковые накладки.

Thermaltake Level 20 VT

Перед установкой блока питания нужно будет установить опорную планку из комплекта. В районе материнской платы широкое окошко для вывода кабелей питания.

Thermaltake Level 20 VT

Сам корпус предлагает хорошие возможности организации активного охлаждения. Рекомендуем обратить внимание на жидкостные системы охлаждения, здесь они будут смотреться эффектно.

Thermaltake Level 20 VT

При сборке трудностей не возникнет. Съемные панели с каждой из сторон корпуса, за исключением задней стенки. Общее открытое пространство и широкая совместимость с компонентами.

Thermaltake Level 20 VT

Итоги по Thermaltake Level 20 VT

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Level 20 VT, несмотря на установку плат Micro-ATX и Mini-ITX, не отличается компактностью. Это в первую очередь, эффектное шасси, поддерживающее жидкостные системы охлаждения и массивные компоненты. Чего только стоят стенки из закаленного стекла, открывающие полный обзор собранной системы. Хорошие возможности по организации активного охлаждения, продуманная организация внутреннего пространства, комплектный 200 мм вентилятор и съемные стенки. Не устроить могут отсутствие тылового вентилятора в комплекте и невозможность спрятать кабели в зоне блока питания.
Thermaltake Level 20 VT получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Thermaltake Level 20 VT
Xiaomi анонсировала новую расцветку корп...
Xiaomi анонсировала новую расцветку корпКомпания Xiaomi опубликовала постер с новым цветовым вариантом смартфонов Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro...
Ужасающий «Doom: Аннигиляция» получил да...
Ужасающий «Doom: Аннигиляция» получил даКак бы геймеры не критиковали «Doom: Аннигиляция», но производство фильма продолжается, и создатели даже ...
Смарт-браслетом Xiaomi Mi Band 4 NFC мож...
Смарт-браслетом Xiaomi Mi Band 4 NFC можКомпания Xiaomi выпустила обновление для NFC-версии смарт-браслета Mi Band 4, в котором появилась одна по...
Valve добавит в Dota Underlords «Турбо р...
Valve добавит в Dota Underlords «Турбо рНа прошлой неделе Valve выпустила первый боевой пропуск для Dota Underlords. Вместе с абонементом игра по...
Фотографии игрового смартфона ASUS ROG P...
Фотографии игрового смартфона ASUS ROG PКомпания ASUS готовится к анонсу своего нового игрового смартфона ROG Phone 2. ...
Смартфон Xiaomi Mi A3 получит 4 Гб ОЗУ и...
Смартфон Xiaomi Mi A3 получит 4 Гб ОЗУ иВ сети появились характеристики и фото нового смартфона под названием Xiaomi Mi A3. Разрешение устройства...
Монитор ASUS TUF Gaming VG32VQ получит ч...
Монитор ASUS TUF Gaming VG32VQ получит чПоявилась информация о пока еще не представленном мониторе игрового класса TUF Gaming VG32VQ. Аппарат пол...
MSI анонсировала вогнутый монитор Optix ...
MSI анонсировала вогнутый монитор Optix Компания MSI представила вогнутый монитор игрового класса Optix MPG27CQ2 с 27-дюймовым экраном. Монитор о...


Обзор AXPER Trio. Видеорегистратор с тремя камерамиОбзор AXPER Trio. Видеорегистратор с тремя камерами
Обзор Meizu Note 9 4/128GB. Смартфон без NFC и карты памяти в 2019 году, вы серьезно?Обзор Meizu Note 9 4/128GB. Смартфон без NFC и карты памяти в 2019 году, вы серьезно?
Обзор Defender X361. Лучшая компьютерная акустика 2.1 Обзор Defender X361. Лучшая компьютерная акустика 2.1
Обзор HARPER ABX-332. Смарт ТВ медиаплеерОбзор HARPER ABX-332. Смарт ТВ медиаплеер
Обзор Verbatim ToughMAX. Защищенная флэшка для настоящих мужчинОбзор Verbatim ToughMAX. Защищенная флэшка для настоящих мужчин
Предварительный обзор BenQ PhotoVue SW27...
Предварительный обзор BenQ PhotoVue SW27Если вы большой ценитель действительно качественных мониторов, то самое время посмотреть на данную модель...
Предварительный обзор Xiaomi Mi A3. Очен...
Предварительный обзор Xiaomi Mi A3. ОченСегодня мы поговорим о весьма обсуждаемом в интернете смартфоне Xiaomi Mi A3, который выглядит крайне при...
Обзор Automachef. Делаем бургеры...
Обзор Automachef. Делаем бургерыДовольно редко на глаза попадаются действительно интересные игры от независимых разработчиков, так как у ...
Обзор Простые рецепты. Готовим с радость...
Обзор Простые рецепты. Готовим с радостьСегодня мы поговорим о крайне полезных вещах, которые вам пригодятся и сделаю вашу жизнь проще. Готовка —...
Предварительный обзор Sigma fp. Компактн...
Предварительный обзор Sigma fp. КомпактнОфициально представлена новая камера Sigma fp, которая выглядит достаточно привлекательно, обладает целым...
Обзор «Человек-паук: Вдали от дома». Фил...
Обзор «Человек-паук: Вдали от дома». ФилГрандиозное завершение истории о камнях бесконечности не заставило Marvel сдать позиции и новый фильм фра...
Предварительный обзор Raidmax Tornado RC...
Предварительный обзор Raidmax Tornado RCДовольно активно в последнее время стали продвигать системы жидкостного охлаждения, которые позволяют вам...
Обзор TED. Учим иностранный язык...
Обзор TED. Учим иностранный языкСегодня мы поговорим о весьма интересном приложении TED, которое позволяет смотреть видео на английском с...
Обзор Kubifaktorium. Неплохая кубическая...
Обзор Kubifaktorium. Неплохая кубическаяЯ провел некоторое время в игре Kubifaktorium и могу с уверенностью сказать, что большинству геймеров она...
Предварительный обзор Nintendo Switch Li...
Предварительный обзор Nintendo Switch LiДлительное время на просторах интернета обсуждали возможность выпуска более доступной и компактной консол...
ASUS ROG привезла в Россию новые продукт...
ASUS ROG привезла в Россию новые продукт5 июля в Москве прошла презентация ASUS Republic of Gamers, в рамках которой были представлены обновленны...
Обзор Programming Hub: Learn to Code. Уч...
Обзор Programming Hub: Learn to Code. УчСегодня мы поговорим о достаточно интересной образовательной программе Programming Hub: Learn to Code, ко...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor