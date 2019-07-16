Обзор Thermaltake Level 20 VT (CA-1L2-00S1WN-00). Корпус со стенками из стекла

В начале текущего года мы проводили тестирование корпуса Thermaltake Level 20 XT Cube со стенками из стекла. Относится он к премиальному уровню, как и изучаемый сегодня Thermaltake Level 20 VT. Главные отличия между ними заключаются в габаритах, он компактней, предлагает поддержку установки материнских плат Mini-ITX и Micro-ATX. При этом сохранена совместимость с массивными видеокартами и системами охлаждения процессора, включая кастомное жидкостное охлаждение.

Thermaltake Level 20 VT обзор

Корпус находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с общей технической информацией. Внутри он упакован во вспененную подложку, предотвращающую получение повреждений при транспортировке.

Внешний вид

Комплект включает руководство пользователя, крепеж для блока питания, пластиковые стяжки для кабелей, набор винтов.Компания придерживается общего узнаваемого стиля для этой линейки. Углы из серебристого пластика и стеклянные панели.

Стекло здесь не только на боковых гранях, но и на лицевой панели, а также крышке. Толщина его составляет 4 мм.

В нижней части лицевой панели Thermaltake Level 20 VT нанесен логотип производителя. За стеклом тут расположен 200 мм комплектный вентилятор.

По краям закругленных углов с двух из сторон вентиляционная сетка, обеспечивающая приток воздуха к вентилятору. Этого будет вполне достаточно.

Пылевой фильтр съемный, но для его обслуживания потребуется наличие отвертки. В ходе эксплуатации это не должно создать заметных трудностей. Сама крышка полностью съемная.

Комплектный вентилятор без подсветки с насечками на лопастях. В последующем сюда можно будет установить 200 мм вентилятор Thermaltake с подсветкой или 120/240 мм вентиляторы. Элементы с подсветкой в этом корпусе можно отнести к рекомендуемым, они смогут максимально раскрыть потенциал этого шасси.

В верхней зоне расположена панель разъемов, состоящая из двух USB 2.0, двух USB 3.0, двух аудиоразъемов, светодиодных индикаторов, кнопки перезагрузки и включения.

Боковые стенки, как говорили выше, из стекла, открывающие полный обзор установленных внутри компонентов. Фиксируются стенки при помощи двух винтов.

Верхняя стенка съемная, она также стеклянная. Ее съем может быть полезен для доступа к двум рамкам под радиаторы СВО или вентиляторы, а также общей процедуры сборки системы. Есть небольшой зазор для движения воздуха.

Задняя стенка с посадочным местом под вентилятор. Пять вертикальных заглушек под платы расширения. Окошки блока питания и материнской платы.

Стоит корпус на четырех ножках с резиновыми уплотнителями. Нижняя стенка здесь также съемная. В районе блока питания есть направляющие под противопылевой фильтр.

Начинка

На верхней крышке у Thermaltake Level 20 VT две съемные рамки под вентиляторы или радиатор системы жидкостного охлаждения. Доступ к ним свободный, они могут быть демонтированы. Для этой процедуры не потребуется наличие отвертки.

Также они могут быть полностью демонтированы для увеличения высоты под башенный кулер. Хотя и с ними мы получаем место под 185 мм радиатор.

Материнские платы, в отличие от большинства корпусов, тут ставятся горизонтально. Поддерживаются форматы Micro-ATX, Mini-ITX.

Видеокарты ставятся вертикально без необходимости использования гибкого шлейфа. Есть место под видеокарты длиной до 350 мм.

Для организации дискового пространства предлагаются три съемные пластиковые корзины под 2.5-дюймовые диски. Они также могут быть перемещены по боковой панели.

Также внутри скрываются три корзины со стойкой под 3.5-дюймовые диски. Все зоны хорошо продуваются.

Блок питания скрывается в нижней части под материнской платой. Здесь можно будет спрятать все лишние провода, но все же из-за полностью прозрачных стенок они останутся видимыми. Здесь были бы не лишними декоративные боковые накладки.

Перед установкой блока питания нужно будет установить опорную планку из комплекта. В районе материнской платы широкое окошко для вывода кабелей питания.

Сам корпус предлагает хорошие возможности организации активного охлаждения. Рекомендуем обратить внимание на жидкостные системы охлаждения, здесь они будут смотреться эффектно.

При сборке трудностей не возникнет. Съемные панели с каждой из сторон корпуса, за исключением задней стенки. Общее открытое пространство и широкая совместимость с компонентами.

Итоги по Thermaltake Level 20 VT

Thermaltake Level 20 VT, несмотря на установку плат Micro-ATX и Mini-ITX, не отличается компактностью. Это в первую очередь, эффектное шасси, поддерживающее жидкостные системы охлаждения и массивные компоненты. Чего только стоят стенки из закаленного стекла, открывающие полный обзор собранной системы. Хорошие возможности по организации активного охлаждения, продуманная организация внутреннего пространства, комплектный 200 мм вентилятор и съемные стенки. Не устроить могут отсутствие тылового вентилятора в комплекте и невозможность спрятать кабели в зоне блока питания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".