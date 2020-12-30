Обзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкой

Летом компания Thermaltake пополнила модельную линейку вентиляторов, выпустив Pure Duo ARGB с адресной подсветкой и самосмазывающимися гидравлическими подшипниками второго поколения. Особенностью стало два кольца подсветки. Вышли в типоразмерах 120 и 140 мм. Создают воздушный поток до 96,1 м3/ч и 139,8 м3/ч соответственно.

Thermaltake Pure Duo 12 ARGB обзор

Мы будем изучать на примере Thermaltake Pure Duo 12 ARGB, наиболее распространённый типоразмер. Набор из двух вентиляторов обойдется покупателям в 3200 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением с работающей подсветкой. На обратной стороне приведены варианты доступных эффектов и поддерживаемых систем синхронизации. Стартовый комплект включает контроллер ARGB, переходник для плат с 5V-разъемом, переходник с разъемом Gigabyte, разветвитель для PWM, восемь длинных и восемь коротких винтов, руководство пользователя.

Внешний вид

Здесь, в отличие от Thermaltake Riing Quad 12 RGB , вместо фирменного контроллера предлагается опция синхронизации подсветки с платами, оснащенными адресным 5V ARGB.

Это системные платы ключевых производителей. Так подсветка вентиляторов будет синхронизируема с остальными компонентами. Для управления используется ПО платы или стороннего контролера.

Для тех сценариев, когда сборка проходит в системе без этого разъема в комплекте, предусмотрели встроенный контроллер с тремя кнопками. Подав на него питание через SATA, можно будет переключать цвета и эффекты.

Минусом такого способа будут сложности с доступом к ним в закрытом корпусе. Отметим запас по длине всех интерфейсных и питающих кабелей. Достаточно для сборки в корпусе Full Tower.

От каждого из вентиляторов отходит два кабеля без дополнительной оплетки. Один из низ отвечает за вращение, второй за подсветку.

Для удобства в комплекте предусмотрели разветвитель для подключения к общему PWM-разъему на материнской плате. Линия подсветки с каскадным подключением. От контроллера можно запитать до 10 вентиляторов.

Вышли Thermaltake Riing Quad 12 RGB в черном и белом вариантах исполнения. В зависимости от версии меняется цвет рамки. Лопасти остаются из полупрозрачного пластика, распространяющего свет по всей площади.

За подсветку здесь отвечают две ярких кольца, состоящих из 9 светодиодов. Поддерживаются эффекты как с общим цветом, так и многоцветным.

Места крепления с антивибрационными накладками. В комплекте идут длинные и короткие винты для установки на радиаторе или раме корпуса.

В конструкции применен гидравлический подшипник с собственной смазкой. С ним достигается низкий уровень шума. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Тесты

Заявлен ресурс службы в 40 000 часов. Максимальное воздушное давление 1.72 mm-H2O.Мы эксплуатировали в двух вариантах. С установкой в качестве корпусных при тесте Thermaltake Versa T35 RGB Black , а также для установки на 240 мм радиатор жидкостной системы охлаждения. В двух вариантах продемонстрировали хорошую эффективность работы. Приведем данные по замеру уровня шума на расстоянии 50 сантиметров.

Итоги по Thermaltake Pure Duo 12 ARGB

Thermaltake Pure Duo 12 ARGB станут хороши выбором при поиске недорогих вентиляторов, когда помимо требований по низкому уровню шума и хорошей эффективности, ставятся требования по наличию управляемой подсветки. С учетом роста количества корпусов со стенками из закаленного стекла, дадут возможность заметно улучшить внешний вид собранной системы. Отметим удобство при монтаже и высокий ресурс службы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".