Обзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкой

Летом компания Thermaltake пополнила модельную линейку вентиляторов, выпустив Pure Duo ARGB с адресной подсветкой и самосмазывающимися гидравлическими подшипниками второго поколения. Особенностью стало два кольца подсветки. Вышли в типоразмерах 120 и 140 мм. Создают воздушный поток до 96,1 м3/ч и 139,8 м3/ч соответственно.

Thermaltake Pure Duo 12 ARGB

Мы будем изучать на примере Thermaltake Pure Duo 12 ARGB, наиболее распространённый типоразмер. Набор из двух вентиляторов обойдется покупателям в 3200 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Pure Duo 12 ARGB обзор

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением с работающей подсветкой. На обратной стороне приведены варианты доступных эффектов и поддерживаемых систем синхронизации. Стартовый комплект включает контроллер ARGB, переходник для плат с 5V-разъемом, переходник с разъемом Gigabyte, разветвитель для PWM, восемь длинных и восемь коротких винтов, руководство пользователя.

Thermaltake Pure Duo 12 ARGB

Внешний вид

Здесь, в отличие от Thermaltake Riing Quad 12 RGB, вместо фирменного контроллера предлагается опция синхронизации подсветки с платами, оснащенными адресным 5V ARGB.

Thermaltake Pure Duo 12 ARGB

Это системные платы ключевых производителей. Так подсветка вентиляторов будет синхронизируема с остальными компонентами. Для управления используется ПО платы или стороннего контролера.

Thermaltake Pure Duo 12 ARGB

Для тех сценариев, когда сборка проходит в системе без этого разъема в комплекте, предусмотрели встроенный контроллер с тремя кнопками. Подав на него питание через SATA, можно будет переключать цвета и эффекты.

Thermaltake Pure Duo 12 ARGB

Минусом такого способа будут сложности с доступом к ним в закрытом корпусе. Отметим запас по длине всех интерфейсных и питающих кабелей. Достаточно для сборки в корпусе Full Tower.

Thermaltake Pure Duo 12 ARGB

От каждого из вентиляторов отходит два кабеля без дополнительной оплетки. Один из низ отвечает за вращение, второй за подсветку.

Thermaltake Pure Duo 12 ARGB

Для удобства в комплекте предусмотрели разветвитель для подключения к общему PWM-разъему на материнской плате. Линия подсветки с каскадным подключением. От контроллера можно запитать до 10 вентиляторов.

Thermaltake Pure Duo 12 ARGB

Вышли Thermaltake Riing Quad 12 RGB в черном и белом вариантах исполнения. В зависимости от версии меняется цвет рамки. Лопасти остаются из полупрозрачного пластика, распространяющего свет по всей площади.

Thermaltake Pure Duo 12 ARGB

За подсветку здесь отвечают две ярких кольца, состоящих из 9 светодиодов. Поддерживаются эффекты как с общим цветом, так и многоцветным.

Thermaltake Pure Duo 12 ARGB

Места крепления с антивибрационными накладками. В комплекте идут длинные и короткие винты для установки на радиаторе или раме корпуса.

Thermaltake Pure Duo 12 ARGB

В конструкции применен гидравлический подшипник с собственной смазкой. С ним достигается низкий уровень шума. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Thermaltake Pure Duo 12 ARGB

Заявлен ресурс службы в 40 000 часов. Максимальное воздушное давление 1.72 mm-H2O.

Тесты

Мы эксплуатировали в двух вариантах. С установкой в качестве корпусных при тесте Thermaltake Versa T35 RGB Black, а также для установки на 240 мм радиатор жидкостной системы охлаждения. В двух вариантах продемонстрировали хорошую эффективность работы. Приведем данные по замеру уровня шума на расстоянии 50 сантиметров.

Thermaltake Pure Duo 12 ARGB

Итоги по Thermaltake Pure Duo 12 ARGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Pure Duo 12 ARGB станут хороши выбором при поиске недорогих вентиляторов, когда помимо требований по низкому уровню шума и хорошей эффективности, ставятся требования по наличию управляемой подсветки. С учетом роста количества корпусов со стенками из закаленного стекла, дадут возможность заметно улучшить внешний вид собранной системы. Отметим удобство при монтаже и высокий ресурс службы.
Thermaltake Pure Duo 12 ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Thermaltake Pure Duo 12 ARGB
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