Обзор Thermaltake SWAFAN EX12 RGB (CL-F143-PL12SW-A). Топовые вентиляторы с магнитным соединением

В своей новой серии вентиляторов SWAFAN EX12 и EX14, компания Thermaltake реализовала сразу ряд инженерных решений, которые призваны упростить монтаж вентиляторов в системе. Среди них ключевым является использование быстросъемных магнитных соединителей с каскадным подключением до трех вентиляторов между собой. Из важных особенностей также отметим съемную крыльчатку с двумя комплектными вариантами исполнения (реверсивные и стандартные) с возможностью обслуживания и простой заменой. Они уже представлены в российских магазинах и сегодня мы детально рассмотрим комплект из трех черных вентиляторов в типоразмере 120 мм.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

Комплектация

Поставляются они комплектами из трех штук. Именно в комплектации из нескольких штук можно будет раскрыть весь потенциал этого решения. При этом согласно снимкам на официальном сайте и заявленным характеристикам, рекомендуется их установка на радиаторы жидкостного охлаждения.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

Внутри все зафиксировано в жестком боксе и отдельных пластиковых подложках, предотвращая тряску и повреждения при транспортировке. Общий комплект включает тюбик со смазкой, три дополнительные реверсивные лопасти, различные типы винтов, контроллер, различные типы интерфейсных и питающих кабелей, документацию.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB обзор

Внешний вид

Впервые c системой простой замены лопастей мы познакомились на примере вентиляторов Thermaltake SWAFAN 12 RGB. Здесь перед нами уже отлаженная и проверенная за это время система.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

Здесь владелец также получает два варианта лопастей. По умолчанию установлены стандартные, заменить их можно на реверсивные. Вместе с заменой проходит изменение направления воздуха во время работы.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

Достаточно с обратной стороны равномерно надавить на лопасти пальцами и элемент будет снят. Эту манипуляцию можно будет проводить в дальнейшем не только для замены, но и добавления смазки в гидравлический подшипник. Сам производитель рекомендует проводить это добавление раз в 3-4 замены. При обратной установке будет ощутим щелчок, говорящий о правильном монтаже.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

Между лопастями есть отличия в производительности, у стандартных она выше. 2.39 H20 (57.11 СFM) против 2.02 H20 (56.26 CFM). Заявленный ресурс службы при этом составляет 40 тысяч часов.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

Эффектно реализована подсветка. Это кольцевая зона и прозрачные лопасти. ARGB-подсветка в них заливает всю активную площадь вентиляторов. Это одна из лучших и детализированных реализаций среди представленных на сегодня решений.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

У Thermaltake SWAFAN EX12 RGB рамка квадратной формы. В углах размещены быстросъемные магнитные замки, которые дают возможность как соединять к ним комплектный кабель, так и соединять до трех вентиляторов между собой без необходимости использования между ними дополнительной проводки.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

Как можно заметить, упрощается совместная установка на радиатор или стенку корпуса, когда в ряд идет сразу 2 или 3 вентилятора. Можно ожидать, что производитель выпустит в дальнейшем отдельную продвинутую серию жидкостных систем охлаждения с типоразмерами 360, 420 мм.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

В комплекте также производитель предусмотрел три отдельных кабеля с магнитным коннектором, позволяя подключать эти вентиляторы и на разных стенках корпуса, подсоединяя отдельно к комплектному контроллеру.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

Контроллер визуально повторяет тот, что был в ранее рассмотренном комплекте. Это черная выпуклая коробка из черного пластика. К одному можно подключить до пяти вентиляторов, также присмотрена возможность объединения в одной системе до 16 таких контроллеров, для их адресации предусмотрены цифровые переключатели в основании.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

Сохранили спорную реализацию подачи питания и подключения к системе, которая тянется еще с первого поколения контроллера. Это подача питания через MOLEX и интерфейсный разъем microUSB.

Софт

С официально сайта владелец Thermaltake SWAFAN EX12 RGB может загрузить утилиту управления. Она автоматически определяет подключенный контроллер и вентиляторы к нему.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

Данная утилита позволяет отдельно управлять тремя вентиляторами, выбирая для них режим работы и частоту вращения. Для удобства вентиляторам можно присвоить имя.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

Групповое или отдельное управление подсветкой вентиляторов. Здесь доступен инструмент, который дает возможность выставлять цвет и эффект для отдельных зон на вентиляторах.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

Доступна страница с виджетами для мониторинга работы компонентов в системе.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

В разделе настроек можно сменить язык интерфейса, русский выставлен по умолчанию, а также активировать синхронизацию с экосистемой Razer Chroma.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

Сборка

Для начала приведем пример собранной системы у нас в редакции, в которой помимо Thermaltake SWAFAN EX12 RGB, мы также использовали комплект вентиляторов SWAFAN EX14 RGB.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

В основе был использован компактный корпус, в котором лишние кабели только усложняли бы проведение монтажа и укладку, здесь новый магнитный замок и соединение между собой вентиляторов без проводки заметно упростило процесс работы.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

Мы использовали их в этой системе и как корпусные, обеспечив большой запас по поступающему воздуху в рабочую камеру, так и установив на радиатор жидкостной системы охлаждения.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

Тесты

Замер шума Thermaltake SWAFAN EX12 RGB проводился в условиях открытого стенда для исключения шума от сторонних элементов в системе. При этом фоновый уровень шума в комнате составлял около 30 дБ. Для начала стандартные лопасти, замерили шум на средних уровнях оборота на расстоянии 10 сантиметров, составлял он 37 дБ.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

На максимальных оборотах в тех же условиях поднимался до 45 дБ.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

С реверсивными лопастями на средних уровнях оборота шум находился на том же уровне в 37 дБ.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

На максимальных оборотах уровень шума был выше, составляя 47 дБ.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB

В рамках сборки в корпусе с закрытыми боковыми стенками можем отметить отсутствие шума во время работы, при решении типовых задач и в играх их не слышно при размещении корпуса на столе рядом с монитором.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake SWAFAN EX12 RGB – топовые вентиляторы с удобной системой монтажа с минимальным количеством кабелей в видимой зоне и двумя вариантами лопастей в стартовом наборе. Подойдут они как для монтажа на радиатор системы жидкостного охлаждения, так и для монтажа на стенках корпуса. При этом помимо отсутствия кабелей они еще и порадуют эффектно реализованной ARGB-подсветкой с системой детализированной кастомизации самим пользователем. На момент публикации их стоимость составляла 9800 рублей за набор из трех вентиляторов, что с учетом высокой производительности, низкого уровня шума и всех инженерных решений, вполне оправданно.
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