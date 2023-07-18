Обзор Thermaltake SWAFAN EX12 RGB (CL-F143-PL12SW-A). Топовые вентиляторы с магнитным соединением

Внутри все зафиксировано в жестком боксе и отдельных пластиковых подложках, предотвращая тряску и повреждения при транспортировке. Общий комплект включает тюбик со смазкой, три дополнительные реверсивные лопасти, различные типы винтов, контроллер, различные типы интерфейсных и питающих кабелей, документацию.
Здесь владелец также получает два варианта лопастей. По умолчанию установлены стандартные, заменить их можно на реверсивные. Вместе с заменой проходит изменение направления воздуха во время работы.
Достаточно с обратной стороны равномерно надавить на лопасти пальцами и элемент будет снят. Эту манипуляцию можно будет проводить в дальнейшем не только для замены, но и добавления смазки в гидравлический подшипник. Сам производитель рекомендует проводить это добавление раз в 3-4 замены. При обратной установке будет ощутим щелчок, говорящий о правильном монтаже.
Между лопастями есть отличия в производительности, у стандартных она выше. 2.39 H20 (57.11 СFM) против 2.02 H20 (56.26 CFM). Заявленный ресурс службы при этом составляет 40 тысяч часов.
Эффектно реализована подсветка. Это кольцевая зона и прозрачные лопасти. ARGB-подсветка в них заливает всю активную площадь вентиляторов. Это одна из лучших и детализированных реализаций среди представленных на сегодня решений.
У Thermaltake SWAFAN EX12 RGB рамка квадратной формы. В углах размещены быстросъемные магнитные замки, которые дают возможность как соединять к ним комплектный кабель, так и соединять до трех вентиляторов между собой без необходимости использования между ними дополнительной проводки.
Как можно заметить, упрощается совместная установка на радиатор или стенку корпуса, когда в ряд идет сразу 2 или 3 вентилятора. Можно ожидать, что производитель выпустит в дальнейшем отдельную продвинутую серию жидкостных систем охлаждения с типоразмерами 360, 420 мм.
В комплекте также производитель предусмотрел три отдельных кабеля с магнитным коннектором, позволяя подключать эти вентиляторы и на разных стенках корпуса, подсоединяя отдельно к комплектному контроллеру.
Контроллер визуально повторяет тот, что был в ранее рассмотренном комплекте. Это черная выпуклая коробка из черного пластика. К одному можно подключить до пяти вентиляторов, также присмотрена возможность объединения в одной системе до 16 таких контроллеров, для их адресации предусмотрены цифровые переключатели в основании.
Сохранили спорную реализацию подачи питания и подключения к системе, которая тянется еще с первого поколения контроллера. Это подача питания через MOLEX и интерфейсный разъем microUSB.
Данная утилита позволяет отдельно управлять тремя вентиляторами, выбирая для них режим работы и частоту вращения. Для удобства вентиляторам можно присвоить имя.
Групповое или отдельное управление подсветкой вентиляторов. Здесь доступен инструмент, который дает возможность выставлять цвет и эффект для отдельных зон на вентиляторах.
Доступна страница с виджетами для мониторинга работы компонентов в системе.
В разделе настроек можно сменить язык интерфейса, русский выставлен по умолчанию, а также активировать синхронизацию с экосистемой Razer Chroma.
В основе был использован компактный корпус, в котором лишние кабели только усложняли бы проведение монтажа и укладку, здесь новый магнитный замок и соединение между собой вентиляторов без проводки заметно упростило процесс работы.
Мы использовали их в этой системе и как корпусные, обеспечив большой запас по поступающему воздуху в рабочую камеру, так и установив на радиатор жидкостной системы охлаждения.
На максимальных оборотах в тех же условиях поднимался до 45 дБ.
С реверсивными лопастями на средних уровнях оборота шум находился на том же уровне в 37 дБ.
На максимальных оборотах уровень шума был выше, составляя 47 дБ.
В рамках сборки в корпусе с закрытыми боковыми стенками можем отметить отсутствие шума во время работы, при решении типовых задач и в играх их не слышно при размещении корпуса на столе рядом с монитором.