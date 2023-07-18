Обзор Thermaltake SWAFAN EX12 RGB (CL-F143-PL12SW-A). Топовые вентиляторы с магнитным соединением

В своей новой серии вентиляторов SWAFAN EX12 и EX14, компания Thermaltake реализовала сразу ряд инженерных решений, которые призваны упростить монтаж вентиляторов в системе. Среди них ключевым является использование быстросъемных магнитных соединителей с каскадным подключением до трех вентиляторов между собой. Из важных особенностей также отметим съемную крыльчатку с двумя комплектными вариантами исполнения (реверсивные и стандартные) с возможностью обслуживания и простой заменой. Они уже представлены в российских магазинах и сегодня мы детально рассмотрим комплект из трех черных вентиляторов в типоразмере 120 мм.

Комплектация

Поставляются они комплектами из трех штук. Именно в комплектации из нескольких штук можно будет раскрыть весь потенциал этого решения. При этом согласно снимкам на официальном сайте и заявленным характеристикам, рекомендуется их установка на радиаторы жидкостного охлаждения.

Внутри все зафиксировано в жестком боксе и отдельных пластиковых подложках, предотвращая тряску и повреждения при транспортировке. Общий комплект включает тюбик со смазкой, три дополнительные реверсивные лопасти, различные типы винтов, контроллер, различные типы интерфейсных и питающих кабелей, документацию.

Thermaltake SWAFAN EX12 RGB обзор

Внешний вид

Впервые c системой простой замены лопастей мы познакомились на примере вентиляторов Thermaltake SWAFAN 12 RGB . Здесь перед нами уже отлаженная и проверенная за это время система.

Здесь владелец также получает два варианта лопастей. По умолчанию установлены стандартные, заменить их можно на реверсивные. Вместе с заменой проходит изменение направления воздуха во время работы.

Достаточно с обратной стороны равномерно надавить на лопасти пальцами и элемент будет снят. Эту манипуляцию можно будет проводить в дальнейшем не только для замены, но и добавления смазки в гидравлический подшипник. Сам производитель рекомендует проводить это добавление раз в 3-4 замены. При обратной установке будет ощутим щелчок, говорящий о правильном монтаже.

Между лопастями есть отличия в производительности, у стандартных она выше. 2.39 H20 (57.11 СFM) против 2.02 H20 (56.26 CFM). Заявленный ресурс службы при этом составляет 40 тысяч часов.

Эффектно реализована подсветка. Это кольцевая зона и прозрачные лопасти. ARGB-подсветка в них заливает всю активную площадь вентиляторов. Это одна из лучших и детализированных реализаций среди представленных на сегодня решений.

рамка квадратной формы. В углах размещены быстросъемные магнитные замки, которые дают возможность как соединять к ним комплектный кабель, так и соединять до трех вентиляторов между собой без необходимости использования между ними дополнительной проводки.

Как можно заметить, упрощается совместная установка на радиатор или стенку корпуса, когда в ряд идет сразу 2 или 3 вентилятора. Можно ожидать, что производитель выпустит в дальнейшем отдельную продвинутую серию жидкостных систем охлаждения с типоразмерами 360, 420 мм.

В комплекте также производитель предусмотрел три отдельных кабеля с магнитным коннектором, позволяя подключать эти вентиляторы и на разных стенках корпуса, подсоединяя отдельно к комплектному контроллеру.

Контроллер визуально повторяет тот, что был в ранее рассмотренном комплекте. Это черная выпуклая коробка из черного пластика. К одному можно подключить до пяти вентиляторов, также присмотрена возможность объединения в одной системе до 16 таких контроллеров, для их адресации предусмотрены цифровые переключатели в основании.

Софт

Сохранили спорную реализацию подачи питания и подключения к системе, которая тянется еще с первого поколения контроллера. Это подача питания через MOLEX и интерфейсный разъем microUSB.С официально сайта владелец Thermaltake SWAFAN EX12 RGB может загрузить утилиту управления. Она автоматически определяет подключенный контроллер и вентиляторы к нему.

Данная утилита позволяет отдельно управлять тремя вентиляторами, выбирая для них режим работы и частоту вращения. Для удобства вентиляторам можно присвоить имя.

Групповое или отдельное управление подсветкой вентиляторов. Здесь доступен инструмент, который дает возможность выставлять цвет и эффект для отдельных зон на вентиляторах.

Доступна страница с виджетами для мониторинга работы компонентов в системе.

В разделе настроек можно сменить язык интерфейса, русский выставлен по умолчанию, а также активировать синхронизацию с экосистемой Razer Chroma.

Сборка

Для начала приведем пример собранной системы у нас в редакции, в которой помимо Thermaltake SWAFAN EX12 RGB, мы также использовали комплект вентиляторов SWAFAN EX14 RGB.

В основе был использован компактный корпус, в котором лишние кабели только усложняли бы проведение монтажа и укладку, здесь новый магнитный замок и соединение между собой вентиляторов без проводки заметно упростило процесс работы.

Мы использовали их в этой системе и как корпусные, обеспечив большой запас по поступающему воздуху в рабочую камеру, так и установив на радиатор жидкостной системы охлаждения.

Тесты

Замер шума Thermaltake SWAFAN EX12 RGB проводился в условиях открытого стенда для исключения шума от сторонних элементов в системе. При этом фоновый уровень шума в комнате составлял около 30 дБ. Для начала стандартные лопасти, замерили шум на средних уровнях оборота на расстоянии 10 сантиметров, составлял он 37 дБ.

На максимальных оборотах в тех же условиях поднимался до 45 дБ.

С реверсивными лопастями на средних уровнях оборота шум находился на том же уровне в 37 дБ.

На максимальных оборотах уровень шума был выше, составляя 47 дБ.

Итоги

В рамках сборки в корпусе с закрытыми боковыми стенками можем отметить отсутствие шума во время работы, при решении типовых задач и в играх их не слышно при размещении корпуса на столе рядом с монитором.Thermaltake SWAFAN EX12 RGB – топовые вентиляторы с удобной системой монтажа с минимальным количеством кабелей в видимой зоне и двумя вариантами лопастей в стартовом наборе. Подойдут они как для монтажа на радиатор системы жидкостного охлаждения, так и для монтажа на стенках корпуса. При этом помимо отсутствия кабелей они еще и порадуют эффектно реализованной ARGB-подсветкой с системой детализированной кастомизации самим пользователем. На момент публикации их стоимость составляла 9800 рублей за набор из трех вентиляторов, что с учетом высокой производительности, низкого уровня шума и всех инженерных решений, вполне оправданно.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".