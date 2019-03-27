Сравнение Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9 6/128GB. Чья 48Мп камера интереснее?

Трендом 2019 года стали камеры с высоким разрешением, эта тенденция будет продолжена и дальше. Тестируемая сегодня пара новинок Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9 оснащены тройной основной камерой, одна из них которых идет с разрешением 48 Мп. Оба были официально представлены на российском рынке. В рамках данного сравнительного обзора мы изучим качество фото и видеосъемки в одинаковых условиях, а также сравним быстродействие SoC 2019 года от Qualcomm.
Ранее мы уже проводили сравнительные тесты Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi9, а также OnePlus 6T и Xiaomi Mi9.
Сравнение Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9 обзор
|Vivo V15 Pro
|Xiaomi Mi9
|Дисплей
|Super AMOLED. 6,39 дюймов, 2340 x 1080px. 19.5:9
|AMOLED. 6,39 дюймов, 2340 x 1080px. 19.5:9
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 675
|Qualcomm Snapdragon 855
|Графика
|Adreno 612
|Adreno 640
|Оперативная память
|6 ГБ
|6 ГБ LPDDR4x
|Накопитель
|128 ГБ
|UFS 2.1: 128 UFS 2.1 / 256 ГБ
|Батарея
|4500 мАч,
|3300 мАч, QuickCharge 4+. Зарядка Qi
|Камера
|48 Мп (f /1.8) + 8 Мп (f /2.2) + 5 Мп (f /2.4)
|48 Мп (Sony IMX586, f/1.75) + 12 Мп (Samsung S5K3M5, 43.6°) + 16 Мп (Sony IMX481, 1 мкм, 117°, f/2.2)
|Фронтальная камера
|32 Мп (f/2.0)
|20 Мп (Sony, f/2.0)
|Габариты
|157,25 × 74,71 × 8,21 мм
|157,5 x 74,7 x 7,6 мм
Внешний видVivo V15 Pro и Xiaomi Mi9 схожи по габаритам. Объединяет эти модели 6.39-дюймовый дисплей. Задняя крышка выполнена из закаленного стекла.
Расцветки корпуса у V15 Pro смелее. За счет рисунка хорошо скрываются следы пальцев и возможные царапины.
В отличие от Mi9, тут сохранили поддержку проводных наушников. Разъем расположен на верхнем торце.
А вот выбор в пользу морально устаревшего для 2019 года microUSB нельзя назвать удачным. Xiaomi, помимо USB Type-C, также оснащен ИК-портом.
На смену каплевидному вырезу и «челке» приходят новые решения, в Vivo фронтальная камера вынесена в отдельный выдвижной блок.
Экран
В Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9 используется AMOLED-матрица со схожим разрешением, 2340 на 1080 пикселей. Высокий запас по яркости и возможность работы со смартфоном на улице под прямыми солнечными лучами. Программно можно изменять цветовой баланс, выбирая комфортный пресет под свои предпочтения.
НачинкаОба смартфона построены на платформах Qualcomm, получивших распостранение в 2019 году. У Xiaomi Mi9 это флагманский Snapdragon 855, выполненный по 7нм техпроцессу. Доступны 6 или 8 Гбайт оперативной памяти.
Vivo V15 Pro в российской версии использует Snapdragon 675, выполненный по 11нм техпроцессу. Оба они обеспечивают высокий уровень быстродействия, достаточный для игр с высокими настройками графики. В синтетических тестах разница около 30-50%.
Набор модулей связи схож. Поддерживаются бесконтактные платежи.
Камера
Тройные модули основной камеры. Собраны из разных матриц. В Xiaomi Mi9 используется связка 48 Мп (Sony IMX586, f/1.75) + 12 Мп (Samsung S5K3M5, 43.6°) + 16 Мп (Sony IMX481, 1 мкм, 117°, f/2.2). В Vivo V15 Pro установлены 48 Мп (диафрагма F/1.8) + 8 Мп c углом обзора 120 градусов, и 5 Мп камера для размытия фона.
Для ночной съемки доступен дополнительный режим НОЧЬ.
Разрешение фронтальной камеры выше у V15 Pro, 32 Мп против 20 Мп.
Оба телефона поддерживают видеосъемку в разрешение 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Оценить качество съемки можно в примерах ниже.