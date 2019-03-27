Сравнение Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9 6/128GB. Чья 48Мп камера интереснее?

2019-03-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Xiaomi Mi9; [804]
Трендом 2019 года стали камеры с высоким разрешением, эта тенденция будет продолжена и дальше. Тестируемая сегодня пара новинок Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9 оснащены тройной основной камерой, одна из них которых идет с разрешением 48 Мп. Оба были официально представлены на российском рынке. В рамках данного сравнительного обзора мы изучим качество фото и видеосъемки в одинаковых условиях, а также сравним быстродействие SoC 2019 года от Qualcomm.

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Ранее мы уже проводили сравнительные тесты Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi9, а также OnePlus 6T и Xiaomi Mi9.

Сравнение Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9 обзор

Vivo V15 ProXiaomi Mi9
ДисплейSuper AMOLED. 6,39 дюймов, 2340 x 1080px. 19.5:9AMOLED. 6,39 дюймов, 2340 x 1080px. 19.5:9
ПроцессорQualcomm Snapdragon 675Qualcomm Snapdragon 855
ГрафикаAdreno 612Adreno 640
Оперативная память6 ГБ6 ГБ LPDDR4x
Накопитель128 ГБUFS 2.1: 128 UFS 2.1 / 256 ГБ
Батарея4500 мАч,3300 мАч, QuickCharge 4+. Зарядка Qi
Камера48 Мп (f /1.8) + 8 Мп (f /2.2) + 5 Мп (f /2.4)48 Мп (Sony IMX586, f/1.75) + 12 Мп (Samsung S5K3M5, 43.6°) + 16 Мп (Sony IMX481, 1 мкм, 117°, f/2.2)
Фронтальная камера32 Мп (f/2.0)20 Мп (Sony, f/2.0)
Габариты157,25 × 74,71 × 8,21 мм157,5 x 74,7 x 7,6 мм

Внешний вид

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9 схожи по габаритам. Объединяет эти модели 6.39-дюймовый дисплей. Задняя крышка выполнена из закаленного стекла.

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Расцветки корпуса у V15 Pro смелее. За счет рисунка хорошо скрываются следы пальцев и возможные царапины.

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

В отличие от Mi9, тут сохранили поддержку проводных наушников. Разъем расположен на верхнем торце.

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

А вот выбор в пользу морально устаревшего для 2019 года microUSB нельзя назвать удачным. Xiaomi, помимо USB Type-C, также оснащен ИК-портом.

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

На смену каплевидному вырезу и «челке» приходят новые решения, в Vivo фронтальная камера вынесена в отдельный выдвижной блок.

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Экран

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

В Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9 используется AMOLED-матрица со схожим разрешением, 2340 на 1080 пикселей. Высокий запас по яркости и возможность работы со смартфоном на улице под прямыми солнечными лучами. Программно можно изменять цветовой баланс, выбирая комфортный пресет под свои предпочтения.

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Начинка

Оба смартфона построены на платформах Qualcomm, получивших распостранение в 2019 году. У Xiaomi Mi9 это флагманский Snapdragon 855, выполненный по 7нм техпроцессу. Доступны 6 или 8 Гбайт оперативной памяти.

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Vivo V15 Pro в российской версии использует Snapdragon 675, выполненный по 11нм техпроцессу. Оба они обеспечивают высокий уровень быстродействия, достаточный для игр с высокими настройками графики. В синтетических тестах разница около 30-50%.

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Набор модулей связи схож. Поддерживаются бесконтактные платежи.

Камера

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Тройные модули основной камеры. Собраны из разных матриц. В Xiaomi Mi9 используется связка 48 Мп (Sony IMX586, f/1.75) + 12 Мп (Samsung S5K3M5, 43.6°) + 16 Мп (Sony IMX481, 1 мкм, 117°, f/2.2). В Vivo V15 Pro установлены 48 Мп (диафрагма F/1.8) + 8 Мп c углом обзора 120 градусов, и 5 Мп камера для размытия фона.

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Для ночной съемки доступен дополнительный режим НОЧЬ.

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Разрешение фронтальной камеры выше у V15 Pro, 32 Мп против 20 Мп.

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9

Оба телефона поддерживают видеосъемку в разрешение 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Оценить качество съемки можно в примерах ниже.

Камера Vivo V15Pro и Xiaomi Mi9: дневная съемка

Камера Vivo V15Pro и Xiaomi Mi9: ночная съемка

Фронтальная камера Vivo V15Pro и Xiaomi Mi9

Что выбрать - Vivo V15 Pro или Xiaomi Mi9?

Xiaomi Mi9 при большей стоимости, предлагает флагманскую платформу с максимальным уровнем быстродействия. Из отличий также стоит отметить наличие бесконтактной зарядки и ИК-порт. Vivo V15 Pro можно рекомендовать для тех, кто ставит приоритетом качество съемки фронтальной и основной камеры, при меньшей стоимости он также предлагает достаточно высокий уровень быстродействия и отсутствие вырезов на экране.

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