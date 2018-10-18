Обзор Xiaomi Pocophone F1 6/64GB. Самый доступный смартфон с Qualcomm Snapdragon 845

Сразу ряд именитых производителей смартфонов обзавелись суббрендом. ZTE – Nubia, Huawei – Honor, Oppo – OnePlus, Lenovo – ZUK, а теперь еще и Xiaomi выпустила свой первый Pocophone. Название суббренда вызывало много вопросов и становилось поводом для шуток, но разве это важно, если выпущенный первым Xiaomi Pocophone F1 стал одним из самых доступных на базе платформы Qualcomm Snapdragon 845, при этом еще и остальные компоненты не подкачали.

Xiaomi Pocophone F1 обзор

В наше распоряжение попала версия с внутренним накопителем объемом на 64 Гбайт, помимо неё также модификация с 128 Гбайт внутренней памяти. К моменту публикации его продажи уже стартовали, ценовая политика, особенно с учетом комплекса характеристик, порадовала. Для вас актуальные предложения мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Xiaomi Pocophone F1 в коробке из плотного картона со стильным оформлением. С внутренней стороны нанесена наклейка с техническими данными и общей информацией по смартфону. Комплект включает силиконовый чехол, зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для лотка SIM, набор документации.

Внешний вид

Xiaomi Pocophone F1 в сравнению со флагманами 2018 года, строг и в меру аскетичен. В конструкции преобладает пластик. Такой подход не случаен, это один из способов позиционировать линейку Mi и суббренд Pocophone в разных ценовых сегментах.

Вышел в двух цветовых расцветках корпуса: синей и черной. Черный тут скорее ближе к темно-серому, как и синий к темно-синему. Обе выглядят интересно. В плане практичности нареканий нет.

Xiaomi Pocophone F1 в сравнению со флагманами 2018 года, строг и в меру аскетичен. В конструкции преобладает пластик. Такой подход не случаен, это один из способов позиционировать линейку Mi и суббренд Pocophone в разных ценовых сегментах.

В комплекте со смартфоном идет силиконовый чехол, позволяющий сэкономить на покупке аксессуаров сразу после покупки.

По центру крышки расположен блок со спаренной основной камерой, светодиодной вспышкой и сканером отпечатка пальца.

Установлен емкостный сканер, продемонстрировавший быстрое и точное срабатывание. Технология распознавания лица тут не поддерживается.

Тут сохранен аудиоразъем, позволяющий подключить проводные наушники. Расположен он вместе с микрофоном шумоподавления на верхнем торце.

Снизу USB Type-C, по краям от которого аккуратные круглые отверстия, скрывающие основной динамик и микрофон.

В Xiaomi Pocophone F1 отсутствует, привычный по смартфонам Xiaomi, ИК-порт, но есть поддержка карт памяти формата microSD. Корпус ожидаемо неразборный.

Лицевая сторона защищена стеклом с 2.5D эффектом. Есть олеофобное и антибликовое покрытия. К безрамочным можно отнести только условно, ширина рамок больше, чем у флагманских решений 2018 года.

На правой грани расположена кнопка включения и раздельная качелька регулировки громкости. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят.

Экран

Установлен 6.18-дюймовый S-IPS дисплей с разрешением 2246 на 1080 пикселей. Экран добротный, углы обзора широкие. Есть хороший запас по максимальной яркости, позволяя эксплуатировать смартфон под прямыми солнечными лучами.

Хорошо настроена цветопередача. Есть настройки, позволяющие изменить температуру и контрастность. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно.

Начинка

Одним из главных преимуществ является выбор в пользу аппаратной платформы Qualcomm Snapdragon 845, это флагманский уровень на момент осени 2018 года. Неудивительно, что смартфон в синтетических тестах занимает верхние позиции в рейтингах. Инженеры проработали вопрос организации эффективного охлаждения. Троттлинга во время тестов и игр замечено не было. Доступны 6 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт для хранения данных. Здесь используется быстрая энергоэффективная память UFS 2.1.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается LTE во всех актуальных диапазонах со скоростью загрузки до 1024 Мбит/с. С SIM-картами российских операторов сбоев замечено не было, работает корректно. Есть Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi. К сожалению, нет поддержки бесконтактных платежей и ИК. Навигационный модуль использует сигнал GPS, ГЛОНАСС, Beidou. Смартфон может использоваться в качестве пешеходного и автомобильного навигатора.Xiaomi Pocophone F1 может похвастать хорошими показателями автономной работы, с постоянно работающим экраном он работает до 8.5 часов. График разрядки и зарядки равномерный. Поддерживается технология Quick Charge 3.0, позволяющая восстановить заряд за 2 часа после полной разрядки.

Камера

Одним из важных параметров при выборе смартфона является качество получаемых снимков. Тут с этим все в порядке. Установлен двойной модуль с 12 Мп основной (диафрагма 1.9) и 5 Мп дополнительный (диафрагма 2.0). Поддерживается эффект размытия заднего фона с выбором точки фокусировки, режим украшения лица, цветовая обработка и HDR.

Снимки получаются резкими и четками, правильно передаются цвета. Есть детализированные ручные настройки. Фронтальная камера с разрешением 20 Мп и диафрагмой 2.0. Снимает хорошо.

Видеосъемка осуществляется в 4K-разрешении. Загрузить исходные файлы можно с облака - https://yadi.sk/d/laM_aWhf5OgSnQ

Софт

Предустановлена специальная версия оформления MIUI с косметическими изменениями, касающаяся иконок и меню приложения. Добавлен ряд пунктов настроек и небольшие изменения есть по шторке уведомлений. По ощущениям, работает тут система быстрей, чем в Xiaomi Mi 8

Итоги по Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Pocophone F1 получился добротным и хорошо сбалансированным решением, предложив достаточный объем памяти и флагманскую платформу в ценовом сегменте до 24 000 – 25 000 рублей. Помимо этого, тут есть емкий аккумулятор, хорошая камера, доработанная оболочка MIUI, качественный дисплей, строгий и выверенный дизайн с отказом от стеклянной крышки и система охлаждения процессора. Не устроить могут отсутствие NFC и отказ от ИК.