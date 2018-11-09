Обзор YOUNGWIND WAFF. Беспроводная колонка с защитой IPX5

Вслед за обзором беспроводных колонок YOUNGWIND HIST YOUNGWIND KAI , мы сегодня детально изучим YOUNGWIND WAFF. Она также идет с защитой от грязи, воды и ударов. Оснащена двумя динамиками общей мощностью 18 Ватт и микрофоном с функцией громкой связи. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации с вами.

YOUNGWIND WAFF обзор

К моменту публикации продажи стартовали, рекомендованная стоимость составляет 3790 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением колонки и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель и набор документации.

Внешний вид

Доступна YOUNGWIND WAFF в ярко-синем, ярко-оранжевом, сером и классическом черном цвете. Внешний вид легкий и молодежный.

Изначально на корпусе зафиксирован ремешок, позволяющий зафиксировать колонку на ремне, трубе велосипеда или рюкзаке. Корпус компактный.

Вес составляет 260 граммов. Общие габариты составляют 168 х 90 х 40 мм. Основным материалом выступает прорезиненный пластик.

Сторона с динамиками защищена текстурным материалом, напоминающем ткань. Собран добротно, между отдельными элементами отсутствуют зазоры.

На верхней грани четыре механические кнопки, выполненные в виде наглядных иконок. Разобраться с управлением будет не сложно.

С помощью кнопок можно запустить процесс синхронизации, изменить уровень громкости, переключить треки, поставить воспроизведение на паузу и возобновить его в последующем. Колонка во время прослушивания музыки выступает полноценным дистанционным пультом.

Сам корпус YOUNGWIND WAFF защищен от влаги и пыли, соответствую стандарту IPX5. С ней можно ходить на улице в дождливую погоду и брать с собой на пляж.

Разъемы скрываются под резиновой заглушкой. Пользователю доступны аудиоразъем для проводной передачи сигнала и microUSB для восстановления заряда. Рядом с этой зоной скрывается отверстие встроенного микрофона.

Тесты

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 2200 мАч. Этот литий-полимерный аккумулятор дает около 10-12 часов воспроизведения на высоком уровне громкости. На восстановление заряда уходит 2.5-3 часа.

Для беспроводного подключения используется Bluetooth 4.2. Одновременно можно подключить два устройства. Дальность стабильной передачи звука в радиусе 10 метров. Проблем с качеством соединения за время тестов замечено не было.

Итоги по YOUNGWIND WAFF

Два 40мм динамика по 8 Вт каждый, с общей мощностью 16 Вт. Громкость у системы высокая. Играет без артефактов. Звуковая сцена с акцентом на низкие частоты. Верхи срезаны. Хорошо звучат танцевальные и динамичные композиции. Есть эффект объемной сцены. Встроенный динамик даст возможность ответить на входящий вызов.YOUNGWIND WAFF хорошо сбалансированная беспроводная колонка с высокой громкостью и динамичным звучанием. К плюсам отнесем удобное управление, встроенный микрофон, защиту IPX5, яркие расцветки корпуса.