Обзор ZONE 51 STASIS. Игровые наушники с 7.1 и подсветкой

На официальном сайте они доступны за 3 тысячи рублей.
Овальная форма чашек с подсвечиваемым периметром. В центре островок с логотипом бренда.
Она многоцветная с эффектом переливания, но без управления. В отличие от ранее изученных ZONE 51 ECLIPSE, тут нельзя ее выключить.
Работе и эксплуатации это не мешает, но при использовании в автономном режиме будет дополнительно сокращать время автономной работы ноутбука.
Из элементов управления доступен барабан регулировки громкости. Кнопки выключения микрофона нет.
Глубокие амбушюры из экокожи с пенным наполнителем. Решетку динамика защищает ткань с тематическим рисунком.
На левой чашке ZONE 51 STASIS зафиксирована капсула микрофона, закрепленная на гибкой ножке.
Оголовье двухконтурное, его внешний основной контур из двух стальных проволок с резиновой оплеткой. Обеспечивается высокая жесткость конструкции.
Внутренний мягкий контур на подпружиненном подвесе. Он отвечает за прижим к голове. Такое исполнение автоматически подбирает необходимый обхват.
Кабель длиной 2.3 метра. Для подключения используется USB-интерфейс.
Включается усиление микрофона. Регулировка степени усиления и проводится контроль громкости.
Вывод общей технической информации.
За вывод звука в них отвечают 50 мм динамики. На заводских настройках заметно смещен акцент на низкие частоты. Чистые и глубокие басы. Средние и высокие частоты на фоне их оттесняются. Есть возможность провести балансировку выбрав один из готовых пресетов или откорректировав вручную.
Отлично себя показали в динамичных шутерах и играх в геймплее которых преобладают выстрелы и взрывы. В Escape from Tarkov в них корректно определяли местоположение противников на карте и хорошо ориентируясь в происходящем.
На голове сидят удобно, не давят. Явного дискомфорта при длительном ношении замечено не было, но в теплом помещении будет наблюдаться запотевание. Есть запас по длине кабеля, позволяя размещать системный блок или консоль на расстоянии.
Микрофон кардиоидный, голос передает без искажений. Оценить его работу можно в отдельном ролике.