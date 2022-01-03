Обзор ZONE 51 STASIS. Игровые наушники с 7.1 и подсветкой

Сегодня в центре внимания у нас игровые наушники с USB-подключением. Это ZONE 51 STASIS, поддерживающие виртуальный объемный звук, отличающиеся легкой и надежной конструкцией, а также сопровождаемые многоцветной подсветкой.

ZONE 51 STASIS

На официальном сайте они доступны за 3 тысячи рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением гарнитуры и отметкой по сопровождаемой 2-летней гарантии. Комплект включает только документацию.

ZONE 51 STASIS

ZONE 51 STASIS обзор

Внешний вид

Эта модель относится к полноразмерному типу исполнения с накладными чашками. Внешний вид характерен для моделей, нацеленных на геймеров.

ZONE 51 STASIS

Овальная форма чашек с подсвечиваемым периметром. В центре островок с логотипом бренда.

ZONE 51 STASIS

Она многоцветная с эффектом переливания, но без управления. В отличие от ранее изученных ZONE 51 ECLIPSE, тут нельзя ее выключить.

ZONE 51 STASIS

Работе и эксплуатации это не мешает, но при использовании в автономном режиме будет дополнительно сокращать время автономной работы ноутбука.

ZONE 51 STASIS

Из элементов управления доступен барабан регулировки громкости. Кнопки выключения микрофона нет.

ZONE 51 STASIS

Глубокие амбушюры из экокожи с пенным наполнителем. Решетку динамика защищает ткань с тематическим рисунком.

ZONE 51 STASIS

На левой чашке ZONE 51 STASIS зафиксирована капсула микрофона, закрепленная на гибкой ножке.

ZONE 51 STASIS

Оголовье двухконтурное, его внешний основной контур из двух стальных проволок с резиновой оплеткой. Обеспечивается высокая жесткость конструкции.

ZONE 51 STASIS

Внутренний мягкий контур на подпружиненном подвесе. Он отвечает за прижим к голове. Такое исполнение автоматически подбирает необходимый обхват.

ZONE 51 STASIS

Кабель длиной 2.3 метра. Для подключения используется USB-интерфейс.

Софт

Встроенная в них звуковая карта позволяет проводить настройки. Для этого с официального сайта загружается утилита управления. В ее главном окне проводится балансировка между правым и левым каналами.

ZONE 51 STASIS

Включается усиление микрофона. Регулировка степени усиления и проводится контроль громкости.

ZONE 51 STASIS

Вывод общей технической информации.

ZONE 51 STASIS

Тесты

ZONE 51 STASIS

За вывод звука в них отвечают 50 мм динамики. На заводских настройках заметно смещен акцент на низкие частоты. Чистые и глубокие басы. Средние и высокие частоты на фоне их оттесняются. Есть возможность провести балансировку выбрав один из готовых пресетов или откорректировав вручную.

ZONE 51 STASIS

Отлично себя показали в динамичных шутерах и играх в геймплее которых преобладают выстрелы и взрывы. В Escape from Tarkov в них корректно определяли местоположение противников на карте и хорошо ориентируясь в происходящем.

ZONE 51 STASIS

На голове сидят удобно, не давят. Явного дискомфорта при длительном ношении замечено не было, но в теплом помещении будет наблюдаться запотевание. Есть запас по длине кабеля, позволяя размещать системный блок или консоль на расстоянии.

ZONE 51 STASIS

Микрофон кардиоидный, голос передает без искажений. Оценить его работу можно в отдельном ролике.

Тест микрофона ZONE 51 STASIS

Итоги

Для своей невысокой стоимости ZONE 51 STASIS предлагают хорошее качество звука, надежную и эргономичную конструкцию, софт для настройки с эквалайзером, кардиоидный микрофон с чистой передачей голоса, подсветка. К условным минусам отнесем отсутствие отдельной кнопки для выключения микрофона.
Комментарии и отзывы ZONE 51 STASIS
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