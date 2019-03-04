Обзор be quiet! Pure Wings 2 high-speed (BL080) и be quiet! Pure Wings 2 high-speed (BL083)

Тестируемые сегодня вентиляторы серии be quiet! Pure Wings 2 high-speed в типо-размере 120 и 140 мм были представлены в конце января 2019 года. Теперь бесшумные вентиляторы с высоким уровнем давления будут доступны и в начальном уровне. Ориентированы они для установки на радиаторы систем жидкостного охлаждения и воздушных систем охлаждения процессора.

be quiet! Pure Wings 2 high-speed обзор

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с изображением вентилятора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает набор саморезов для фиксации в корпусе. Предоставляется 3-летняя гарантия.

Внешний вид

Внешний вид не претерпел заметных изменений. Это пластиковый корпус без резиновых уплотнителей.

Как и ранее вентиляторы этой серии отличает низкий уровень шума. При этом с учетом высокого уровня давления они же подойдут для установки на воздушные и жидкостные системы охлаждения.

Несмотря на невысокую стоимость be quiet! Pure Wings 2 выглядят аккуратно. В оформлении преобладает черный цвет.

Округлая рамка из пластика с уголками крепления по периметру. По центру моторного блока нанесена наклейка с логотипом производителя.

Отличием стала увеличенная скорость вращения, для 120 мм версии она составляет 2000 оборотов в минуту. Для версии 140 мм скорость вращения 1600 оборотов в минуту.

be quiet! Pure Wings 2 high-speed (BL080) подключается при помощи трехпинового кабеля.

be quiet! Pure Wings 2 high-speed (BL083) с помощью четырехпинового. Поддерживается корректировка скорости вращения.

Девять лопастей с оптимизированной формой, обеспечивают увеличенный объем воздушного потока и низкий уровень шума.

Тесты

В конструкции используется подшипник с винтовой нарезкой с заявленным ресурсом службы до 80000 часов.

Итоги по be quiet! Pure Wings 2 high-speed

be quiet! Pure Wings 2 high-speed – тихий и эффективный вентилятор, который можно рекомендовать для корпуса, радиатора жидкостного охлаждения и радиатора системы охлаждения процессора. К плюсам отнесем строгий дизайн и 3 года гарантии.