Обзор itel Earbuds T1. Беспроводные наушники с басами за 1400 рублей

В центре внимания сегодня будут игровые наушники itel Earbuds T1, оснащенные актуальным модулем Bluetooth 5.0 и поддерживающие фирменную технологию улучшения басов SuperBass. Из особенностей отмечается возможность эксплуатации в любой погоде, а также использования во время спортивных активностей.

itel Earbuds T1

Относится эта модель к недорогому ценовому сегменту, приобрести их можно за 1349 рублей.

Комплектация

itel Earbuds T1

Упакованы в коробку, окрашенную в ярко-красный цвет, с информацией по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, дополнительные пары амбушюр, инструкцию и зарядный кейс.

itel Earbuds T1

Внешний вид

Корпус каплевидной формы из пластика черного цвета. На ножку динамика ставятся силиконовые амбушюры.

itel Earbuds T1

В комплекте есть три пары (S, M, L). Можно будет подобрать оптимальное прилегание индивидуально, не будут выпадать из ушей.

itel Earbuds T1

Наушники защищены от попадания воды и пыли, соответствуя требованиям защиты IPX5. Не боятся дождя, брызг воды и пота.a

itel Earbuds T1

Управление сенсорное. Зоны расположены на внешней стороне корпуса. На касания реагируют корректно.

itel Earbuds T1

Представлены itel Earbuds T1 в белом и черном вариантах исполнения. К качеству сборки и внешнего исполнения нареканий нет.

itel Earbuds T1

Зарядка и хранение проходит в кейсе. Он компактный, выполнен в цвет самой гарнитуры.

itel Earbuds T1

Внутри посадочные места с магнитным замком. В центре группа из четырех светодиодных индикаторов, отображающих уровень аккумулятора.

itel Earbuds T1

Восстановления заряда проходит через microUSB, расположенный в основании зарядного кейса.

Тесты

itel Earbuds T1

Наушники подходят разновозрастной аудитории. Ношение комфортное, во время пеших прогулок и легкого бега из ушей не выпадают. Тестирование проходило во время летней жары, дискомфорта с запотеванием, характерного для накладных моделей, замечено не было.

itel Earbuds T1

Стабильное беспроводное соединение до 10 метров. Для этого используется актуальный модуль Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Тесты велись со смартфоном itel Vision 3 Plus и MacBook Air M1.

itel Earbuds T1

За воспроизведение в них 7 мм излучатели с частотой воспроизведения от 20 до 20000 Гц. В сравнение с конкурентами в близком ценовом сегменте лучше звучат басы. Основной же акцент делается на средних частотах. Справляются с задачей воспроизведения музыки и аудиоподкастов со стриминговых сервисов. Запас по уровню максимальной громкости достаточный.

itel Earbuds T1

Встроенный аккумулятор дает около 6-7 часов автономной работы. Зарядный кейс даст провести два полных цикла восстановления. Занимает этот процесс около 2 часов.

Итоги

itel Earbuds T1 – недорогие TWS-наушники с хорошим качеством звука и исполнения. Удобная посадка, длительное время автономной работы, сенсорное управление, улучшенное воспроизведение басов. Не устроить может microUSB разъем для проведения зарядки.
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