Обзор itel Earbuds T1. Беспроводные наушники с басами за 1400 рублей

Относится эта модель к недорогому ценовому сегменту, приобрести их можно за 1349 рублей.
Упакованы в коробку, окрашенную в ярко-красный цвет, с информацией по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, дополнительные пары амбушюр, инструкцию и зарядный кейс.
В комплекте есть три пары (S, M, L). Можно будет подобрать оптимальное прилегание индивидуально, не будут выпадать из ушей.
Наушники защищены от попадания воды и пыли, соответствуя требованиям защиты IPX5. Не боятся дождя, брызг воды и пота.a
Управление сенсорное. Зоны расположены на внешней стороне корпуса. На касания реагируют корректно.
Представлены itel Earbuds T1 в белом и черном вариантах исполнения. К качеству сборки и внешнего исполнения нареканий нет.
Зарядка и хранение проходит в кейсе. Он компактный, выполнен в цвет самой гарнитуры.
Внутри посадочные места с магнитным замком. В центре группа из четырех светодиодных индикаторов, отображающих уровень аккумулятора.
Восстановления заряда проходит через microUSB, расположенный в основании зарядного кейса.
Наушники подходят разновозрастной аудитории. Ношение комфортное, во время пеших прогулок и легкого бега из ушей не выпадают. Тестирование проходило во время летней жары, дискомфорта с запотеванием, характерного для накладных моделей, замечено не было.
Стабильное беспроводное соединение до 10 метров. Для этого используется актуальный модуль Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Тесты велись со смартфоном itel Vision 3 Plus и MacBook Air M1.
За воспроизведение в них 7 мм излучатели с частотой воспроизведения от 20 до 20000 Гц. В сравнение с конкурентами в близком ценовом сегменте лучше звучат басы. Основной же акцент делается на средних частотах. Справляются с задачей воспроизведения музыки и аудиоподкастов со стриминговых сервисов. Запас по уровню максимальной громкости достаточный.
Встроенный аккумулятор дает около 6-7 часов автономной работы. Зарядный кейс даст провести два полных цикла восстановления. Занимает этот процесс около 2 часов.