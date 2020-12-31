Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090

На момент завершения 2020 года GeForce RTX 3090 от NVIDIA является самой быстрой игровой видеокартой, открывая проход в мир игр с 4К разрешением. Как показала практика тестов, она же дает возможность играть в 8К, при использовании технологии NVIDIA DLSS. Но видеокарты используются не только для развлечений, много сил и ресурсов инженеры вкладывают в оптимизации под решение профессиональных задач: рендер видео, изображений и 3D-графики.

Так, например, в популярном инструменте Adobe Premier акселерация с NVIDIA CUDA заметно сокращает время на рендеринг видео. Особенно это заметно в 4К-разрешении с применением фильтров и сложных эффектов. И в этой сфере AMD Radeon остается далеко позади.

В тестах Palit GeForce RTX 3090 GamingPro , мы отмечали наличие на боковой грани группы коннекторов NVLink, позволяющих объединить две видеокарты в одной системе. Эта поддержка осталась только во флагманском решении. Младшие видеокарты идут без поддержки этой технологии.

В отличие от профессиональных видеокарт от NVIDIA, семейство GeForce является универсальным, позволяя как выполнять рабочие задачи, так и играть. Сама же связка двух RTX 3090 может собираться последовательной покупкой второй видеокарты уже после понимания того, что есть необходимость повышения быстродействия в используемом приложении для работы с видео и графикой. Общий же бюджет на такую связку, на момент конца 2020 года, составляет 300 тысяч рублей.

Для того чтобы связать две видеокарты на архитектуре Ampere помимо видеокарт потребуется сам мостик NVLink. Теперь он приобретается отдельно и если ранее SLI мостики часто встречались даже в комплекте материнских плат среднего ценового сегмента, то сейчас они приобретаются отдельно. И стоимость таких мостиков заметно выросла.

Сама NVIDIA позиционирует эту технологию как профессиональное решение. С помощью него можно увеличить объем графической памяти, повысив производительность для выполнения сложных визуальных вычислений.

На официальном сайте приведены данные по видеокартам Quadro RTX с разными вариантами ширины мостиков и данными по пропускной способности памяти.

Эту таблица будет полезна также для наглядного понимания зависимости ширины NVLink и слотов на материнской плате. Для подключения второй видеокарты нужно наличие полноразмерного PCIe на плате. Мы проводили тестирования на двух разных платформах.

Как показала практика длительной работы двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro, оптимальным будет использования мостика 4-SLOT (в нашем тесте это NVIDIA GeForce RTX 30 NVLink). Так между ними остается свободное пространство, обеспечивающее свободный доступ воздуха к вентиляторам. Кстати, в таком сценарии свои преимущества показала перфорация в тыльной части. С ней воздух от нижней видеокарты не застаивается и не влияет заметно на температуру верхней.

В целом общие температурные режимы остались схожи с режимом, когда в системном блоке установлена только одна видеокарта. Это справедливо в корпусах, где изначально было уделено внимание вентиляции. Для начала предлагаем посмотреть работу на материнской плате ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING с процессором. Был проведен традиционный набор синтетических тестов.

NVLink Cyberpunk 2077. Ultra Ray 4K. Palit RTX 3090 + RTX 3090

Стоит сразу понимать, что проще перечислить игры, где SLI/NVlink задействован на уровне движка, чем те, где их нет. Этому, к сожалению, разработчики игр не уделяют достаточно внимания. Для примера приведем мониторинг в скандальной CyberPunk 2077, где такой поддержки нет. Запись велась с настройками Ultra Ray Traicing в 4K.

NVLink 3090 Watch Dogs Legion. Ultra. Palit RTX 3090 + RTX 3090

NVLink 3090 Watch Dogs Legion. Ultra. Palit RTX 3090 + RTX 3090

Отдельно замерили на материнской плате ASrock X299 Taichi CLX с процессором. С ней нужен был NVLink мост с другой шириной.

Тест блендера с NVLink с процессорами Intel Core i5-10600K и Intel Core i9-10920X

NVLink World of Tanks. Ultra RTX. Palit RTX 3090 + RTX 3090

На ней провели мониторинг в игре. Помимо нее, поддержка этой технологии есть в Red Dead Redemption 2 и Strange Brigade, а также еще несколько проектов.

NVLink RTX 3090 тесты. Две Palit RTX 3090 GP. Бенчмарки, игры, рендер

Итоги по NVlink с GeForce RTX 3090

Как итог связка из двух GeForce RTX 3090 с NVlink в одной системе хорошо себя показала в задачах рендинга видео и работы с 3D-графикой. В них получаем заметное сокращение затрачиваемого времени и общее повышение комфорта работы с инструментами. Геймеров вынуждены разочаровать, в играх на FPS вторая видеокарта не влияет.