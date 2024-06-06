Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия

Не так давно мы проводили сравнение двух смартфонов realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+ , представленных в среднем ценовом сегменте. Сегодня детально сравним две младшие версии этих смартфонов - realme 12+ и Redmi Note 13 Pro. Они немного проще по техническому оснащению, но при этом и стоят дешевле.

Комплектация

Комплект у смартфонов схож. Он включает адаптер питания мощностью 67 Вт, скрепку для лотка, силиконовый чехол, документацию.

Внешний вид

Визуально смартфоны повторяют исполнение старших версий. Неразборный корпус с выдвижным лотком для SIM и карты памяти. Оба с защитой IP54 от воды и пыли.

realme 12+ явно выигрывает по внешнему исполнению за счет исполнения и фактуры задней крышки с имитацией под кожу. Он выделяется из массы безликих решений, делая заявку на премиальный уровень. При этом за счет исполнения блока основной камеры в виде круглого блока им можно комфортно пользоваться без установки чехла.

Redmi Note 13 Pro на его фоне явно проигрывает, безликий корпус с пластиковой крышкой и «комфорки» с отдельно расположенными объективами. При размещении на столе эти блоки выступают точкой опоры, на которых смартфон раскачивается, как итог будут собирать царапины.

Экран

Оба телефона поддерживают как беспроводное, так и проводное подключение. Аудиоразъем расположен на верхнем торце. Сама боковая грань плоская с глянцевым покрытием. В линейке представлены разные версии цветового исполнения.

Для вывода изображения используются 6.67 дюймовые AMOLED с высокой контрастностью и яркостью. Согласно проведенным нами замеров, яркость составляет 560 нит для realme 12+ и 525 нит для Redmi Note 13 Pro.

Картинка плавная, максимальная частота обновления 120 Гц. В настройках доступно несколько пресетов с возможностью уменьшить ее до 60 Гц с целью снижения энергопотребления. Доступна адаптивная регулировка в зависимости от типа приложения.

Платформа

Уровень быстродействия выше у realme 12+, работающем на платформе MediaTek Dimensity 7050, выполненной по 6 нм техпроцессу. В зависимости от выбранной компоновки, доступен с 8 и 256 Гбайт или 12 и 512 Гбайт памяти. Поддерживается технология задействования для оперативной памяти части внутреннего накопителя.

Redmi Note 13 Pro работает MediaTek Helio G99-Ultra. Разница в районе 30%. На выходе это отразится в скорости запуска приложений и стабильности работы.

Автономная работа

Набор модулей связи включает бесконтактные платежи, Bluetooth 5.2, Wi-Fi. У realme 12+ есть поддержка скоростного Wi-Fi 6e (802.11ax), Redmi Note 13 Pro выделяется наличием инфракрасного порта для управления бытовой техники.Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Поддерживают быструю зарядку, восстанавливающую заряд в течение часа, необходимый для этого адаптер идет в комплекте. Разница в платформах при схожей диагонали экрана, отразилась на энергоэффективности. При большем уровне быстродействия realme 12+ отработал на 2 часа дольше.

Камеры

В Redmi Note 13 Pro главный модуль с разрешением 200 Мп с матрицей Samsung. По умолчанию идет объединение соседних пикселей в один. У realme 12+ разрешение меньше, но размер пикселей большей. Объектив в нем состоит из пяти линз с оптической стабилизацией изображения. Оценить разницу в качестве съемки можно ниже.

Сравнение съемки realme 12+ и Redmi Note 13 Pro

Несмотря на высокое разрешение камеры, ее возможности Helio G99-Ultra раскрыть не может. Максимально ведет съемку в разрешении Full HD со скоростью 60 кадров в секунду, при 4К с 30 кадрами у realme.Фронтальные камеры с разрешением 16 Мп. Примеры съемки также приводим.

Итоги

При схожей стоимости realme 12+ уделывает Redmi Note 13 Pro по всем параметрам. Он мощнее, работает дольше, снимает лучше, удобнее в эксплуатации. Смартфон предлагает весь необходимый набор возможностей для повседневной эксплуатации, не ставя пользователя перед заметными компромиссами.