Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия

Комплект у смартфонов схож. Он включает адаптер питания мощностью 67 Вт, скрепку для лотка, силиконовый чехол, документацию.
Визуально смартфоны повторяют исполнение старших версий. Неразборный корпус с выдвижным лотком для SIM и карты памяти. Оба с защитой IP54 от воды и пыли.
realme 12+ явно выигрывает по внешнему исполнению за счет исполнения и фактуры задней крышки с имитацией под кожу. Он выделяется из массы безликих решений, делая заявку на премиальный уровень. При этом за счет исполнения блока основной камеры в виде круглого блока им можно комфортно пользоваться без установки чехла.
Redmi Note 13 Pro на его фоне явно проигрывает, безликий корпус с пластиковой крышкой и «комфорки» с отдельно расположенными объективами. При размещении на столе эти блоки выступают точкой опоры, на которых смартфон раскачивается, как итог будут собирать царапины.
Оба телефона поддерживают как беспроводное, так и проводное подключение. Аудиоразъем расположен на верхнем торце. Сама боковая грань плоская с глянцевым покрытием. В линейке представлены разные версии цветового исполнения.
Для вывода изображения используются 6.67 дюймовые AMOLED с высокой контрастностью и яркостью. Согласно проведенным нами замеров, яркость составляет 560 нит для realme 12+ и 525 нит для Redmi Note 13 Pro.
Картинка плавная, максимальная частота обновления 120 Гц. В настройках доступно несколько пресетов с возможностью уменьшить ее до 60 Гц с целью снижения энергопотребления. Доступна адаптивная регулировка в зависимости от типа приложения.
Redmi Note 13 Pro работает MediaTek Helio G99-Ultra. Разница в районе 30%. На выходе это отразится в скорости запуска приложений и стабильности работы.
Набор модулей связи включает бесконтактные платежи, Bluetooth 5.2, Wi-Fi. У realme 12+ есть поддержка скоростного Wi-Fi 6e (802.11ax), Redmi Note 13 Pro выделяется наличием инфракрасного порта для управления бытовой техники.
Несмотря на высокое разрешение камеры, ее возможности Helio G99-Ultra раскрыть не может. Максимально ведет съемку в разрешении Full HD со скоростью 60 кадров в секунду, при 4К с 30 кадрами у realme.