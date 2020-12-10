Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц

Среднебюджетные смартфоны с каждым годом начинают становиться все более серьезными, как с визуальной точки зрения, так и их характеристик. К нам на тест попала новая модель realme 7, получившая свежий дизайн, квадрокамеру, NFC, быструю зарядку и производительный процессор. В этом обзоре мы поделимся своим опытом эксплуатации и расскажем не обошлось ли без серьезных недостатков.

Комплектация

realme 7 поставляется в классической для данной компании желтой коробке. Внутри нее вы найдете сам смартфон, силиконовый чехол, кабель USB Type-C, мощный блок питания на 30 Вт и небольшую документацию. На дисплей с завода наклеена защитная пленка.

Внешний вид

Недавно мы проводили тестирование смартфона realme 7 pro и в этот раз добрались до ее младшей версии. Дизайн моделей крайне схож. Здесь тот же пластиковый корпус с матовой задней крышкой. На нее нанесен вертикальный градиентный рисунок, который интересно играет на свету.

В России realme 7 доступен в двух расцветках: синий и белый.

Прямо в кнопку разблокировки встроен сканер отпечатков пальцев. Он плотно установлен и совсем не дребезжит, как в некоторых моделях смартфонов. Касательно быстродействия, то его реакция на нажатие просто мгновенное.

Фронтальную камеру вынесли в небольшой круглый вырез в верхнем левом углу. Еще выше находится еле заметный разговорный динамик.

На левую грань вынесены качелька громкости и слот под две SIM-карты и microSD объемом до 256 Гбайт.

Снизу же имеются аудиоразъем, микрофон, USB Type-C и основной динамик.

Экран

В realme 7 решили поставить ровно тот же IPS дисплей, что и в 6 pro на 6.5 дюймов с разрешением 2400 x 1080 пикселей, а также частотой обновления 90 Гц. За счет этого изображение ощущается более плавным и органичным. Для некоторых такой вариант окажется даже лучше, чем AMOLED экран со стандартными 60 Гц, как в realme 7 pro.Запас яркости в realme 7 приличный и находится в отметке 480 нит. При таких значениях использовать смартфон при попадании прямых лучей солнца весьма комфортно.

Начинка

realme 7 работает на процессоре MediaTek Helio G95 с 8 Гбайт оперативной памяти (LPDDR4x) и 128 Гбайт внутренней. Для улучшенного отвода тепла в смартфоне используется система охлаждения состоящая из небольшой карбоновой пластины. Благодаря этому даже при длительных игровых сессиях задняя крышка нагревается лишь слегка. Кстати игры на смартфоне игры идут достаточно уверенно. К примеру, Pubg Mobile по умолчанию запускаются на высоких настройках графики, а Call of Duty: Mobile на средних.

Вся система работает на ОС Android 10 с установленной сверху оболочкой Realme UI. Wi-Fi двухдиапазонный, поддерживается Bluetooth версии 5.0, а модуль NFC для бесконтактной оплаты тоже присутствует.

Камера

По классике жанра realme 7 оснастили четырьмя модулями камеры. Основной на 48 Мпикс со светосилой f/1.8, сверхширокоугольный на 8 Мпикс со светосилой f/2.3, два дополнительных на 2 Мпикс для макросъемок и датчик измерения глубины. В дневное время суток качество фотографий выходят более чем достойные для данного класса устройства. Все в резкости с правильной цветопередачей.

Цифровой зум способен приближать до х10, но в приемлемом качестве фотографии выходят только до х5.

Фронтальная камера на 16 Мпикс со светосилой f/2.1 (Sony IMX471) без проблем снимает селфи в фокусе. При желании можно включить режим бьютификации с точечной настройкой из 8 параметров.

Аккумулятор

Видео можно снимать при максимальном разрешении в 4K при 30 кадров/сек. Мы вели съемку в Full HD в 30 кадров/сек. Какая-либо стабилизация отсутствует при этом.Запас автономности в realme 7 приличный. В нем установлен аккумулятор емкостью в 5 000 мАч. У нас от одного заряда смартфон прорабатывал около полутора дней при выставленной яркости в 70% и постоянной работе в браузере, мессенджерах и периодическом запуске игр. Поддерживаемая быстрая зарядка на 30 Вт способна зарядить аккумулятор до 50% за полчаса, а до 100% за час, что сильно впечатляет.

Итоги

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