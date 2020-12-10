Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц

Среднебюджетные смартфоны с каждым годом начинают становиться все более серьезными, как с визуальной точки зрения, так и их характеристик. К нам на тест попала новая модель realme 7, получившая свежий дизайн, квадрокамеру, NFC, быструю зарядку и производительный процессор. В этом обзоре мы поделимся своим опытом эксплуатации и расскажем не обошлось ли без серьезных недостатков.

Комплектация

realme 7 поставляется в классической для данной компании желтой коробке. Внутри нее вы найдете сам смартфон, силиконовый чехол, кабель USB Type-C, мощный блок питания на 30 Вт и небольшую документацию. На дисплей с завода наклеена защитная пленка.

Внешний вид

Недавно мы проводили тестирование смартфона realme 7 pro и в этот раз добрались до ее младшей версии. Дизайн моделей крайне схож. Здесь тот же пластиковый корпус с матовой задней крышкой. На нее нанесен вертикальный градиентный рисунок, который интересно играет на свету.

В России realme 7 доступен в двух расцветках: синий и белый.

Прямо в кнопку разблокировки встроен сканер отпечатков пальцев. Он плотно установлен и совсем не дребезжит, как в некоторых моделях смартфонов. Касательно быстродействия, то его реакция на нажатие просто мгновенное.

Фронтальную камеру вынесли в небольшой круглый вырез в верхнем левом углу. Еще выше находится еле заметный разговорный динамик.

На левую грань вынесены качелька громкости и слот под две SIM-карты и microSD объемом до 256 Гбайт.

Снизу же имеются аудиоразъем, микрофон, USB Type-C и основной динамик.

Экран

В realme 7 решили поставить ровно тот же IPS дисплей, что и в 6 pro на 6.5 дюймов с разрешением 2400 x 1080 пикселей, а также частотой обновления 90 Гц. За счет этого изображение ощущается более плавным и органичным. Для некоторых такой вариант окажется даже лучше, чем AMOLED экран со стандартными 60 Гц, как в realme 7 pro.

Запас яркости в realme 7 приличный и находится в отметке 480 нит. При таких значениях использовать смартфон при попадании прямых лучей солнца весьма комфортно.

Начинка

realme 7 работает на процессоре MediaTek Helio G95 с 8 Гбайт оперативной памяти (LPDDR4x) и 128 Гбайт внутренней. Для улучшенного отвода тепла в смартфоне используется система охлаждения состоящая из небольшой карбоновой пластины. Благодаря этому даже при длительных игровых сессиях задняя крышка нагревается лишь слегка. Кстати игры на смартфоне игры идут достаточно уверенно. К примеру, Pubg Mobile по умолчанию запускаются на высоких настройках графики, а Call of Duty: Mobile на средних.

Вся система работает на ОС Android 10 с установленной сверху оболочкой Realme UI. Wi-Fi двухдиапазонный, поддерживается Bluetooth версии 5.0, а модуль NFC для бесконтактной оплаты тоже присутствует.

Камера

По классике жанра realme 7 оснастили четырьмя модулями камеры. Основной на 48 Мпикс со светосилой f/1.8, сверхширокоугольный на 8 Мпикс со светосилой f/2.3, два дополнительных на 2 Мпикс для макросъемок и датчик измерения глубины. В дневное время суток качество фотографий выходят более чем достойные для данного класса устройства. Все в резкости с правильной цветопередачей.

Цифровой зум способен приближать до х10, но в приемлемом качестве фотографии выходят только до х5.

Фронтальная камера на 16 Мпикс со светосилой f/2.1 (Sony IMX471) без проблем снимает селфи в фокусе. При желании можно включить режим бьютификации с точечной настройкой из 8 параметров.

Видео можно снимать при максимальном разрешении в 4K при 30 кадров/сек. Мы вели съемку в Full HD в 30 кадров/сек. Какая-либо стабилизация отсутствует при этом.

Аккумулятор

Запас автономности в realme 7 приличный. В нем установлен аккумулятор емкостью в 5 000 мАч. У нас от одного заряда смартфон прорабатывал около полутора дней при выставленной яркости в 70% и постоянной работе в браузере, мессенджерах и периодическом запуске игр. Поддерживаемая быстрая зарядка на 30 Вт способна зарядить аккумулятор до 50% за полчаса, а до 100% за час, что сильно впечатляет.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzor realme 7 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com».
Комментарии и отзывы realme 7 8/128GB
Обзоры:
Лучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GBЛучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GB
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Новости:
Флагман OnePlus 9 показали на первом рендере

Один из источников опубликовал первое компьютерное изображение флагманского смартфона OnePlus 9, выход ко...
Xiaomi Mi 11 показали на качественном рендере

В сети появилось первое качественное изображение флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 за авторством автори...
OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition раскупили за минуту

Вчера в Китае стартовали продажи смартфона OnePlus 8T, выполненного в стиле одноименной игры. Как сообщаю...
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Обзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабраОбзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабра
Обзор CARCAM Q6. Двухканальный видеорегистратор с 4K-съемкойОбзор CARCAM Q6. Двухканальный видеорегистратор с 4K-съемкой
Лучшие фены для волос. BaByliss D570DEЛучшие фены для волос. BaByliss D570DE
Тесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMDТесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMD
Компания Realme 7 октября анонсирует Pow...
Компания Realme 7 октября анонсирует PowКомпания Realme 7 октября планирует анонсировать внешний аккумулятор на 20000 мАч. ...
Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ульт...
Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. УльтСегодня у нас на тестах Lenovo Yoga Slim 7i Fabric, построенный на базе процессора Intel Core i5/Core i7 ...
Компания Mercku представила роутер M6 Me...
Компания Mercku представила роутер M6 MeКомпания Mercku хорошо известна своими маршрутизаторами Wi-Fi. Новым продуктом компании является роутер M...
Серия Samsung Galaxy S21 поступит в прои...
Серия Samsung Galaxy S21 поступит в проиSamsung только что выпустила Fan Edition Galaxy S20, и, если утечки верны, компания, как сообщается, начн...
Представлен планшет Chuwi SurPad ...
Представлен планшет Chuwi SurPad Компания Chuwi выпустила свой очередной планшет SurPad, который можно превратить в ноутбук через подключе...
Elephone R8 стоят адекватных денег...
Elephone R8 стоят адекватных денегДовольно часто можно услышать от пользователей то, что им не подходят умные часы по той причине, что они ...
Apple проведет еще одну презентацию 10 н...
Apple проведет еще одну презентацию 10 нНа WWDC сотрудники компании Apple официально заявили о том, что в ближайшем будущем планируют отказаться ...
Характеристики Google Pixel 5 утекли в с...
Характеристики Google Pixel 5 утекли в сПрофильное издание WinFuture опубликовало подробные характеристики смартфона Google Pixel 5, который буде...
Гибридные наушники Motorola Tech3 TriX 3...
Гибридные наушники Motorola Tech3 TriX 3Motorola Tech3 TriX три в один гибридный наушник только что был запущен в Европе. ...
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-к...
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-кПопулярность социальных сетей, особенно Instagram, ставит повышенные требования не только к качеству съем...
Samsung Galaxy M31 Prime получит АКБ на ...
Samsung Galaxy M31 Prime получит АКБ на Amazon India начал рекламировать смартфон Samsung Galaxy M31 Prime, который еще не был представлен официа...
Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Ed...
Lenovo Legion Pro Extreme Transparent EdКомпания Lenovo представила игровой смартфон Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edition, который отлич...
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Обзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтраОбзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтра
Обзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариямиОбзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариями
Обзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недорогая механическая клавиатура с подсветкойОбзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недорогая механическая клавиатура с подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor