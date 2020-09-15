Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами

Около месяца назад мы проводили тестирование ультрабюджетного смартфона realme C11 . Сейчас же к нам в руки попала его старшая версия, получившая больший объем оперативной памяти, аккумулятор на 6000 мАч, четыре модуля камеры и сканер отпечатков пальцев. Стоит ли это все того, чтобы переплачивать разницу в несколько тысяч рублей? Выясним в этом обзоре.

Комплектация

realme C15 поставляется в классической для их компании желтой упаковке. Внутри нее находятся сам смартфон, кабель Micro-USB, зарядка мощностью в 18 Вт и небольшая документация. Защитная пленка на экран уже наклеена.

Внешний вид

realme C15 представляет собой рестайлинговую версию прошлого бюджетника realme C3, в котором улучшили некоторые элементы. Смартфон выполнен в том же формате, что и раньше — пластиковый корпус с нанесением текстурированного рисунка, дающий интересный градиент и более уверенный хват.

Модель можно приобрести в двух цветовых исполнениях: синий и серебряный.

На задней крышке теперь расположены четыре модуля, а не три, как это было в C3. Они совсем не выпирают из корпуса, поэтому смартфон ложится идеально ровно на любой поверхности.

Сканер отпечатков пальцев, как и прежде работает быстро и четко. Вопросов к нему не имеем.

Слот расположен на левой грани. В нем есть место для двух SIM-карт и MicroSD объёмом до 256 Гбайт.

На правой грани находятся качелька громкости и кнопка разблокировки. Ход отличный, ничего не скрипит.

На нижней грани, в свою очередь, расположились Mini Jack 3.5 мм, микрофон, разъем для зарядки Micro-USB и основной динамик.

Экран

Дисплей смартфона занимает практически всю переднюю часть или если быть точным 81.7%. Сам экран на 6,5 дюймов имеет качественную IPS матрицу с HD+ разрешением и соотношением сторон 20:9. Сверху нанесено защитное стекло Corning Gorilla Glass 3. Запаса яркости на 270 ppi вполне хватает, чтобы пользоваться realme C15 в солнечную погоду без сильного дискомфорта. Углы обзора отличные, цветопередача естественная без кислотных оттенков.

Естественно, разблокировать смартфон можно не только при помощи сканера отпечатков пальцев, но и фронтальной камеры. Такой метод более быстрый, стабильный и способен распознать лицо даже в темное время суток.

Начинка

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G35 с 3 или 4 Гбайт оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Объем внутренней памяти будет составлять либо 32 Гбайт, либо 64Гбайт. Смартфон поддерживает Wi-Fi только на частоте 2,4 ГГц. Модуль NFC для бесконтактной оплаты в нем есть.

Вся система работает на Android 10 с установленной сверху оболочкой realme UI 1.0.

Подобного железа смартфону хватает, чтобы запускать PUBG Mobile на средних настройках графики с играбельным FPS. С Fortnite и WoT Blitz проблем также не возникло.

Камера

realme C15 оснастили четырьмя модулями камерами: основной на 13 Мпикс со светосилой f/,2,2, ультраширокоугольный на 8 Мпикс со светосилой f/2.3 и углом обзора в 119 градусов, черно-белый на 2 Мпикс для портретов и макрообъектив на 2 Мпикс со светосилой f/2.4. Из фоторежимов в смартфоне имеются ночной Super NightScape, HDR, ручной и панорама.

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Касательно фронталки, то ее разрешение составляет 8 Мпикс при светосиле в f/2.2. Фотографии выходят резкими без размытия. При желании можно включить режим бьютификации.

Аккумулятор

Видео можно снимать при максимальном разрешении в FullHD при 30 кадров/сек. Качество записи достаточно неплохое. Встроенной стабилизации в нем нет.Смартфон обладает емким аккумулятором сразу на 6000 мАч. При любых наших сценариях использования он выдерживал весь день работы и при этом оставался запас в 20% зарядки. За сутки мы успевали пару часов посмотреть видео на YouTube, поиграть в PUBG Mobile и постоянно чатиться в различных мессенджерах и работать в браузере. Комплектная зарядка имеет мощность в 18 Вт. Время зарядки занимает относительно немного времени — 2 часа.

Итоги

За время тестирования realme C15 показал себя, как достойный бюджетник со всем необходимым перечнем функций. К его плюсам мы отнесли приятный внешний вид, качественный дисплей, неплохой запас производительности, аккумуляторно на 6000 мАч и 4 модуля камеры способные снимать добротные снимки. Из минусов же стоит выделить отсутствие разъема USB Type-C и комплектного силиконового чехла.