Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51

Совсем недавно мы проводили тестирование смартфона realme C53 , а уже сейчас компания представляет еще более доступную модель — C51. Новинка получила 6,74-дюймовый экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, процессор Unisoc Tiger T612 и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Комплектация

realme C51 поставляется в желтой картонной коробке. Внутри вы найдете сам смартфон, кабель USB Type-C, 33-ваттный блок питания, силиконовый чехол, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Как ни странно, realme C51 повторяет форм-фактор последних выведших смартфонов C-серии: у небо огромный экран, относительно небольшие рамки вокруг него и тонкий корпус. Габариты realme C51 составляют 167,2 х 76,7 х 8 мм. Вес равен 186 граммов. Дизайн задней крышки удачный, и по своей задумке сильно напоминает смартфон Google Pixel XL, который вышел еще в далеком 2017 году.

Блок камер выполнен в стиле последних iPhone’ов. Модулей камер здесь два, а третью нишу заняла вспышка.

К нам на тест приехал смартфон в зеленом цвете, но еще есть вариант в черном исполнении. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку разблокировки. К его скорости и точности срабатывания вопросов нет.

В слот смартфона можно одновременно поместить две SIM-карты и карту памяти MicroSD объемом до 2 Тбайт.

На нижней грани устройства находятся аудиоджек, микрофон, разъем USB Type-C и основной динамик, который обеспечивает высокую громкость, при этом он и не отличается выдающимся качеством звучания.

Экран

realme C51 оснащен 6,74-дюймовым экраном с разрешением HD+ (720 х1600 пикселей) и плотностью пикселей 260 ppi. Хоть это не FullHD экран, но изображение на нем все равно выглядит достаточно четким и без видимой зернистости. Тип экрана качественный IPS. Соотношение сторон составляет 20:9.Экран поддерживает частоту обновления 90 Гц, что обеспечивает плавность интерфейса. Пользователи могут также установить частоту обновления на 60 Гц, чтобы продлить время автономной работы. Максимальная яркость экрана составляет 560 нит, что позволяет без особых проблем видеть все детали на нем.

В С51 решили встроить мини-капсулу. Из основного она сейчас умеет при подключения зарядки отображать красивое анимированное уведомление сверху.

В настройках экрана можно включить адаптивную яркость, темную тему, изменить размер шрифта, выбрать цветовые режимы и активировать режим защиты глаз.

Железо

В realme C51 установлен тот же восьмиядерный процессор, что и в C53, а именно Unisoc Tiger T612, построенный по 12-нм техпроцессу. Количество оперативной памяти в нем уже меньше и составляет 4 Гбайт, поэтому держать большое количество приложений открытыми не получится. Правда объем ОЗУ можно расширить до 8 Гбайт за счет использования свободной части из 128 Гбайт встроенной памяти. Для этого нужно перейти в настройки, далее "О телефоне" и "RAM".

Смартфон неигровой, поэтому фантастических результатов от него в играх ожидать не стоит. Тем не менее, на что-то он все-таки способен. Например, PUBG Mobile идут на средних настройках графики, Standoff 2 на высоких настройках, а WoT Blitz на низких.

realme C51 работает на операционной системе Android 13 с облегченной оболочкой realme UI T Edition, которая почти не отличается от обычной версии realme UI. Интерфейс красивый, но самое главное, что вся система работает отзывчиво и совсем не лагает. Устройство поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и NFC для бесконтактных платежей.

Камера

Камера realme C51 включает в себя два модуля: основной на 50 Мпикс со светосилой f/1.8 и вспомогательный датчик глубины 0,3 Мпикс. В родном приложении камеры есть несколько режимов съемки: портрет, ночь, панорама, видео, ускоренная, замедленная, 50 Мп и ручной режим.Качество снимков на основную камеру довольно неплохое. Фотографии выходят относительно детализированными с высокой степенью яркости и глубиной изображения. Баланс белого определяется корректно, но, как и в прошлый раз, есть нюанс с автофокусом, ведь он работает не так быстро, как хотелось бы.

Фронтальная камера на 5 Мпикс со светосилой f/2.22 позволяет делать качественные снимки. Здесь также есть поддержка портретного режима с регулируемой глубиной резкости. В некоторых случаях она может не очень ровно выделять объекта в кадре от заднего фона.

Аккумулятор

Смартфон способен записывать видео в Full HD при 30 кадрах в секунду с цифровой стабилизацией.Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, что обеспечивает длительное время автономной работы. Пользователи могут ожидать до 9.5 часов активного использования экрана, включая просмотр видео, использование социальных сетей и игры. Смартфон поддерживает быструю зарядку SuperVooc мощностью 33 Вт, что позволяет полностью заряжать устройство приблизительно за 1 час 15 минут.

Итоги

realme C51 получился еще более доступным смартфоном, чем C53, при этом по всем ключевым характеристикам он ему не уступает. В сравнении с ним C51 получил только 4 Гбайт ОЗУ, что скажется на общее количество приложений, которые можно одновременно держать открытыми. Еще у C51 разрешение фронталки составляет 5 Мпикс, а не 8 Мпикс. По всем другим параметрам это такой же достойный смартфон с привлекательным дизайном, большим экраном, хорошей камерой, приемлемой производительностью и приличной автономностью. Главным недостатком данной модели можно считать HD+ разрешение экрана.