Обзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностью

Смартфон vivo Y31 предлагает поддержку бесконтактных платежей, актуальную версию программного обеспечения, аккумулятор с увеличенной емкости. Из особенностей отмечаются тройная камера с поддержкой Al-функций, технология быстрой зарядки 18 Вт и платформа Snapdragon 662.

Он находится в широком доступе в российской рознице. Средняя стоимость версии 4/128 Гбайт составляет 16 990 рублей.

vivo Y31 обзор

Комплектация

Упакован в коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает силиконовый чехол, блок питания, USB-C кабель, скрепку для лотка, различную документацию.

Внешний вид

Классический моноблок, задняя крышка которого выполнена из пластика. Тут есть общая проблема с марким покрытием.

Вообще же доступны две версии цветового исполнения: «черный асфальт» и «голубой океан». Последний вариант будет практичнее, там вместо глянца идет матовое покрытие. Также сам эффект градиента выглядит симпатичнее.

Каркас телефона из металла. Общая жесткость высокая. Крышка не продавливается под давлением пальцев.

В верхнем углу расположен островок камеры, состоящий из трех объективов и светодиодной вспышки. Он выступает над поверхностью крышки. Обойтись без комплектного силиконового чехла будет проблематично.

На нижнем торце vivo Y31 аудиоразъем под акустику и USB-C. Здесь же решетка динамика и отверстие основного микрофона.

Сверху микрофон шумоподавления. Выдвижной лоток с двумя посадочными местами под nanoSIM и отдельное место под карту памяти microSD.

Лицевая сторона защищена стеклом. Боковые рамки узкие. В верхней зоне островок со фронтальной камерой.

Сканер отпечатка пальца совмещен с кнопкой включения. Срабатывает точно и быстро. Такое расположение удобнее, чем вывод на крышке или интеграция в дисплей. Рядом с ним качелька регулировки громкости.

Экран

Используется IPS-дисплей с разрешением 2408х1080 пикселей. Диагональ 6.58 дюймов с соотношением сторон 20.07:9. Высокая яркость, позволяя использовать его на улице в солнечную погоду. Частота обновления 60 Гц. Хорошо настроен цветовой баланс.

Начинка

Работает vivo Y31 на базе платформы Qualcomm Snapdragon 662. Мы его не так давно изучали при тестировании Poco M3. Актуальный процессор с хорошим уровнем быстродействия. В приложениях работает стабильно. В популярные игры можно играть на низких и средних настройках графики.

Он не греется при продолжительной нагрузке. Во время длительной игры не наблюдалось просадки FPS.

В России доступна версия с 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. С учетом «прожорливости» приложений даст возможность не задумываться об расширении памяти и по прошествии год эксплуатации.

Связь

Есть модуль бесконтактных платежей, которого не было в последнем Poco. Работает модуль корректно. Две SIM карты работают с одним модулем радиосвязи. С SIM-картами российских операторов проблем не наблюдалось. Wi-FI в двух диапазонах. Bluetooth 5.0.

Аккумулятор

Несъемная батарея с емкостью 5000 мАч. Она дает до 11 часов с максимальной яркостью экрана. В обычной эксплуатации это сеанс зарядки один раз в два дня. В комплекте идет адаптер мощностью 18 Вт.

Камера

Основной модуль Samsung S5KGM1ST с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1,79. Дополнен он 2 Мп портретным для размытия фона и 2 Мп макро. Между ними можно переключаться в приложении.

В приложении доступен выбор дополнительных режимов съемки. Поддерживаются Al-функции с определением сцена и постобработкой.

Фронтальная камера 8 Мп. Есть опция HDR. Подойдет для видеосвязи.

Видео пишет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Тест камеры vivo Y31

Софт

Работает на базе актуальной версии Android 11. Фирменная оболочка Funtouch OS 11. Возможности кастомизации и дополнительных настроек. В сравнении с ранее изученными моделями vivo проведены заметные оптимизации и улучшения.

Итоги

vivo Y31 в своем ценовом сегменте сочетает высокий уровень быстродействия и яркий Full HD+ дисплей. Длительное время автономной работы, бесконтактные платежи, хорошую проработку программного обеспечения, аудиоразъем под акустику, Al-съемку, силиконовый чехол в комплекте, интегрированный в кнопку включения сканер отпечатка пальца. К минусам отнесем маркое покрытие задней крышки и выступающий блок камеры.
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