Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra

HUAWEI PURA 70 Ultra чуть ли не с первого дня выпуска сразу занял первую строчку в рейтинге DxOMark среди всех камерафонов. Ранее мы уже выпускали отдельный обзор про данный флагман с описанием всех его характеристик. Этот же материал мы полностью посвятим его камерам, чтобы точно удостовериться, так ли он качественно снимает.

Модули камер

Основная: 50 Мп, f/1.6-4.0, OIS;

Ультраширокоугольная: 40 Мп, f/2.2;

Телеобъектив: 50 Мп, f/2.1, OIS.

HUAWEI PURA 70 Ultra оснащен следующим набором камер:Также имеется и фронтальная камера на 13 Мп со светосилой f/2.4 и автофокусом.

Основной модуль

Основная камера HUAWEI PURA 70 Ultra оснащена 1-дюймовой матрицей. Для ее размещения пришлось сделать камеру раздвижной, как в цифровых фотоаппаратах. Ресурс хода составляет более 300 000 циклов открывания/закрывания.Чем больше сенсор, тем больше света он поглощает. Благодаря этому снимки, сделанные основным модулем, выходят особенно детализированными и четкими.

Автофокус камеры работает за доли секунды, что позволяет мгновенно захватывать четкие кадры, даже при съемке движущихся объектов или в условиях слабого освещения. HUAWEI заявляет, что PURA 70 Ultra способна снять в резкости машину, едущую со скоростью 300 км/ч. Мы не проверяли этот факт, но смартфон без проблем фотографирует проезжающие автомобили в городском потоке.

Еще одним плюсом основного модуля является физически регулируемая диафрагма от f/1.6 до f/4.0. Это позволяет контролировать глубину резкости и создавать эффекты боке различной степени выраженности. Виртуальная диафрагма позволяет регулировать значения от f/0.95 до f/16.

Ультраширокоугольный модуль

Ультраширокоугольный модуль в HUAWEI PURA 70 Ultra обеспечивает угол обзора в 120 градусов, что позволяет делать снимки в ограниченных пространствах. Кадры, сделанные с его помощью, отличаются минимальными искажениями по краям. Цветопередача ультраширокоугольного модуля также на высоте: цвета насыщенные и точные, поэтому все снимки выглядят яркими и живыми. Детализация остается достойном уровне даже при съемке в сложных условиях освещения. Этот модуль отлично подходит для создания динамичных фотографий, будь то городские пейзажи или природные красоты.

Телеобъектив

Телеобъектив в HUAWEI PURA 70 Ultra восхищает своими возможностями и буквально провоцирует делать новые снимки снова и снова. Его прелесть заключается в 3,5-кратном оптическом зуме без заметных искажений. Цифровой зум позволяет приблизить объекты до 100 раз.Благодаря этому можно фотографировать удаленные объекты в высоком разрешении. Этот процесс начинает завораживать после осознания того, что теперь можно рассмотреть в деталях любой удаленный объект. Еще положительную роль отыгрывает встроенная оптическая стабилизация изображения. Она помогает компенсировать дрожание рук.

Фронтальная камера

Фронтальная камера на 13 Мп в PURA 70 Ultra не разочаровывает. Благодаря диафрагме f/2.4 и автофокусу, она позволяет создавать четкие и яркие автопортреты. Камера отлично справляется с различными условиями освещения, обеспечивая естественные цвета и высокую детализацию. В камере предусмотрены несколько встроенных эффектов для размытия заднего фона. Также имеется функция «украшение», которая естественно улучшает внешний вид лица.

Режим «Супермакро»

Режим «Супермакро» в HUAWEI PURA 70 Ultra позволяет снимать объекты с очень близкого расстояния, раскрывая их мельчайшие детали. Этот режим идеально подходит для макрофотографии, обеспечивая выдающуюся детализацию и четкость. Естественный эффект боке помогает выделить основной объект на размытом фоне, добавляя художественную ценность снимкам.

Режим «Профи»

Режим «Профи» предоставляет полный контроль над настройками камеры, включая экспозицию, ISO, выдержку и баланс белого. Это позволяет настраивать параметры в соответствии с конкретными требованиями и условиями съемки. Такой режим особенно полезен как для опытных фотографов, стремящихся к максимальному творческому контролю над своими снимками, так и для простых энтузиастов.

Видео

Вывод

HUAWEI PURA 70 Ultra поддерживает запись видео в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду, обеспечивая высокое качество и плавность роликов. Оптическая стабилизация изображения (OIS) помогает создавать четкие и стабильные видеозаписи, минимизируя дрожание и вибрации.Также имеется режим мультизаписи, который позволяет одновременно снимать видео с основной и фронтальной камеры. Это будет полезно для создания влогов и других креативных съемок.HUAWEI PURA 70 Ultra оправдывает свое первое место в рейтинге DxOMark благодаря своему выдающемуся набору камер и мощным технологиям обработки изображений. Его камеры обеспечивают высокую детализацию, точную цветопередачу, эффективный контроль глубины резкости и надежные возможности видеосъемки. Благодаря физически настраиваемой диафрагме и многочисленным режимам съемки, PURA 70 Ultra станет отличным выбором для тех, кому наличие высококачественных камер в смартфоне первостепенны.