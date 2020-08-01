Sven AP-U840MV обзор. Игровые наушники с металлическим оголовьем и подсветкой

К моменту публикации продажи стартовали. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакован в коробку с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видОголовье наушников выполнено из металла. Более надежный способ исполнения, а также упрощающий подбор оптимального обхвата головы.
Прижим к голове обеспечивает дополнительный контур оголовья на подвесах. Он выполнен из схожих с амбушюрами материалами.
Внешний вид характерен для игровых наушников. Круглые чашки и широкое оголовье.
В основе используется пластик с матовым покрытием. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.
Центральную чашек SVEN AP-U840MV занимает металлическая сетка с логотипом производителя. В активном состоянии она подсвечивается.
Цвет только красный, выбора эффектов также не предусмотрено.
Амбушюры из экокожи. Внутри мягкие вставки с памятью формы. Решетку динамиков защищает ткань.
На левой чашке зафиксирован несъемный микрофон. Выполнен в виде небольшого выступа.
Место выхода кабеля подключения усилено и защищено от перегиба. Нейлоновая оплетка. На конце три отдельных линии: два аудиоразъема и USB.
ТестыДля подключения используются отдельные аудиоканалы. В комплекте не предусмотрен переходник на спаренный канал. Установка программного обеспечения и драйверов не требуется. Определяется в системе корректно. Подключение к USB необязательно, эта линия отвечает только за питания подсветки. Для дополнительного питания или усиления не задействуется.
В звуковой сцене акцент смещен в средние и низкие частоты. Звучат чисто, без хрипов и артефактов. Имеется запас п громкости. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции.
На голове сидят удобно. Движения головы в стороны не мешают. Кабель с запасом по длине. При длительном ношении наблюдается запотевание ушей.
Микрофон всенаправленный. Подойдет для общения в играх, но вместе с голосом он также будет передавать окружающий в помещении шум.