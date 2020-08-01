Sven AP-U840MV обзор. Игровые наушники с металлическим оголовьем и подсветкой

Как показала практика многочисленных тестов, периферия SVEN при своей невысокой стоимости предлагает высокое качество исполнения. Тестируемые сегодня наушники SVEN AP-U840MV с подсветкой и частотой воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Помимо этого, оснащены наушниками и предлагают универсальный способ подключения.

Sven AP-U840MV

К моменту публикации продажи стартовали. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Sven AP-U840MV

Внешний вид

Оголовье наушников выполнено из металла. Более надежный способ исполнения, а также упрощающий подбор оптимального обхвата головы.

Sven AP-U840MV

Прижим к голове обеспечивает дополнительный контур оголовья на подвесах. Он выполнен из схожих с амбушюрами материалами.

Sven AP-U840MV

Внешний вид характерен для игровых наушников. Круглые чашки и широкое оголовье.

Sven AP-U840MV

В основе используется пластик с матовым покрытием. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Sven AP-U840MV

Центральную чашек SVEN AP-U840MV занимает металлическая сетка с логотипом производителя. В активном состоянии она подсвечивается.

Sven AP-U840MV

Цвет только красный, выбора эффектов также не предусмотрено.

Sven AP-U840MV

Амбушюры из экокожи. Внутри мягкие вставки с памятью формы. Решетку динамиков защищает ткань.

Sven AP-U840MV

На левой чашке зафиксирован несъемный микрофон. Выполнен в виде небольшого выступа.

Sven AP-U840MV

Место выхода кабеля подключения усилено и защищено от перегиба. Нейлоновая оплетка. На конце три отдельных линии: два аудиоразъема и USB.

Sven AP-U840MV

Тесты

Для подключения используются отдельные аудиоканалы. В комплекте не предусмотрен переходник на спаренный канал. Установка программного обеспечения и драйверов не требуется. Определяется в системе корректно. Подключение к USB необязательно, эта линия отвечает только за питания подсветки. Для дополнительного питания или усиления не задействуется.

Sven AP-U840MV

В звуковой сцене акцент смещен в средние и низкие частоты. Звучат чисто, без хрипов и артефактов. Имеется запас п громкости. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции.

Sven AP-U840MV

На голове сидят удобно. Движения головы в стороны не мешают. Кабель с запасом по длине. При длительном ношении наблюдается запотевание ушей.

Sven AP-U840MV

Микрофон всенаправленный. Подойдет для общения в играх, но вместе с голосом он также будет передавать окружающий в помещении шум.

Sven AP-U840MV

Итоги по SVEN AP-U840MV

SVEN AP-U840MV – недорогие игровые наушники с микрофоном. Надежная конструкция с металлическим оголовьем, красная светодиодная подсветка, глубокие амбушюры, универсальное подключение. Не устроить может отсутствие в комплекте переходника на спаренный канал.
Комментарии и отзывы Sven AP-U840MV
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