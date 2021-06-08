Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащение

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование смартфонов OnePlus 9 Pro ASUS Zenfone 8 , построенных на базе платформы Snapdragon 888. Сегодня мы сравним эти два флагмана, изучив особенности эргономики, уровни быстродействия, автономности и качества съемки.

Внешний вид

В отличие от OnePlus смартфоны ASUS представлены на российском рынке официально. Это упрощает гарантийное и сервисное обслуживание. Но стоит быть внимательным, Zenfone тоже встречается в «серой» рознице.С текущими трендами с увеличением габаритов, смартфон ASUS Zenfone 8 с экраном 5.9 дюймов относится к компактному формату исполнения.

Судя по комментариям и отзывам, запрос на такие телефоны есть и на флагманское платформе это скорее исключения. Те же Sony ушла в эксперименты с соотношением сторон в своей Xperia.

Качество исполнения и используемые материалы схожи. Нареканий здесь нет.

Оба телефона сопровождаются защитными чехлами с качественным исполнением. Установка их рекомендована из-за выступающего блока основной камеры.

Отличия есть по исполнению блока камер, у OnePlus 9 Pro их больше, а также наличии дополнительного переключателя режимов.

Отсутствует поддержка расширения памяти, выдвижной лоток рассчитан только под установку двух nanoSIM.

Экран

ASUS Zenfone 8 располагает, редко встречаемым сейчас, аудиоразъемом. Используется ЦАП под наушники.Экран с диагоналями 5.9 и 6.7 дюймов для ASUS Zenfone 8 и OnePlus 9 Pro соответственно. Плотность пикселей больше у OnePlus (3216х1440), 526 против 446 у ASUS (2400х1080). Частота обновления в зависимости от настроек до 120 Гц.

Это AMOLED матрица с высоким контрастом, идеальным черным и широкими углами обзора. По уровню максимальной яркости они схожи.

Начинка

Платформа Qualcomm Snapdragon 888. За счет меньшего разрешения дисплея ASUS Zenfone 8 немного обходит OnePlus 9 Pro в синтетических тестах.

Оценивая температуру задней крышки и уровень нагрева согласно выводимой софтом информации, эффективнее отвод тепла реализован у OnePlus.

Оба поддерживают актуальный набор модулей беспроводной связи. Бесконтактные платежи.

Аккумулятор

По оценке автономности преимущество явно на стороне OnePlus 9 Pro. У него выше скорость быстрой зарядки, занимает она 20-25 минут против 60 минут у ASUS Zenfone 8. К тому же у него есть еще быстрая беспроводная зарядка.

Камера

Оба телефона не требуют дополнительных расходов на покупку адаптера питания. Емкость батареи на 500 мАч больше у OnePlus. 6.5 часов против 5 часов у ASUS с максимальной яркостью в тесте PCMARK.По традиции мы не проводим собственную оценку снимку, предлагая вам примеры снятые в одинаковых условиях и при одном уровне освещения.

8K ASUS Zenfone 8 vs OnePlus 9 Pro

EIS ASUS Zenfone 8 vs OnePlus 9 Pro

Софт

Итоги

Видеосъемка ведется в максимальном 8К-разрешении.Стабилизация у OnePlus 9 Pro возможна в 4К, у ASUS Zenfone 8 только в Full HD.Чистая оболочка с длительным интервалом поддержки и выпуска обновлений. Нареканий по софту нет.ASUS Zenfone 8 станет хорошим выбором при поиске флагмана в компактном исполнении, получив высокий уровень быстродействия и запас на будущее. Плюсы в пользу его выбора могут стать аудиоразъем, который сейчас встречается все реже, а также доступность в официальной рознице. OnePlus 9 Pro дает преимущества во времени автономной работе и скорости зарядки, качества съемки видео и настройке цветового баланса.