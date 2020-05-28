Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения

На прошлой неделе мы опубликовали обзор OnePlus 8 Pro, разобрав в деталях его особенности работы и исполнения. В рамках сегодняшнего материала предлагаем сравнить эргономику, быстродействие и работу камер с прошлогодним флагманом OnePlus 7 Pro. В нашем распоряжении есть два этих смартфона с накопителем 256 Гбайт.

Комплектация

Внешний вид

Если этот материал вам будет интересен в последующем сможем провести сравнение с OnePlus 7Т.За прошедший год заметно выросли габариты коробки. Сам же комплект схож. Он включает блок питания с Warp Charge, кабель, силиконовый чехол, скрепку, инструкцию и гарантийный талон.Одним из заметных отличий стал отказ от выезжающего блока фронтальной камеры. Несмотря на то, что за прошедший год проблем с ее работой не возникало, производитель интегрировал ее в дисплей.

Расположена она в левом верхнем углу. С одной стороны это неактивная зона экрана, но с другой в OnePlus 8 Pro упростилась разблокировка Face Unlock.

Уменьшилась площадь боковых закруглений. Как результат экран меньше бликует при попадании света.

Как и ранее несколько расцветок. Как и у OnePlus 7 Pro, все версии кроме черной идут с матовым покрытием. Они менее подвержены загрязнению следами пальцев.

Хотя с учетом, что особенность с выступающим блоком камеры сохранена эксплуатировать без защитного чехла проблематично.

Набор элементов из кнопки включения и качельки громкости дополнен трехпозиционным переключателем режимов оповещения.

Оба телефона лишены поддержки карты памяти и возможности подключения проводных наушников. Вместо них предлагается использовать переходник.

Сканер пальца интегрирован в дисплей. К скорости его срабатывания вопросов нет. Есть несколько вариантов анимации для его зоны.

Новая версия получила официальную сертификацию защиты от попадания воды и влаги.

Экран

Из нововведений есть поддержка 5G, но пока не актуально для России и многих других стран, а также последней версии Wi-Fi 6. Вот с последним уже польза будет.Диагональ дисплея выросла. Общее же разрешение у OnePlus 8 Pro и OnePlus 7 Pro схоже. Увеличилась частота обновления экрана.

При сравнении «в лоб» заметен больший уровень яркости подсветки. Оба телефона предлагают детальные настройки цветопередачи, яркости, разрешения и частоты обновления.

Начинка

Qualcomm Snapdragon 855 против Qualcomm Snapdragon 865. Уровень быстродействия вырос примерно на 20% в играх и приложениях. Несколько версий с отличиями по объему накопителя и оперативной памяти. Минимальный уровень 128 Гбайт, максимальный 256 Гбайт. С объемом лучше сразу определиться на этапе покупки с учетом отсутствия поддержки карт памяти.

Аккумулятор

Выросла емкость аккумулятора с 4000 мА·ч до 4510 мА·ч. По времени автономной работы есть улучшения. Если ранее к середине рабочего дня при постоянном работающем экране требовалась зарядка, сейчас ее хватает к завершению дня. Отступили под давлением сообщества и с этого года добавили поддержку беспроводной зарядки. Сохранена обратная совместимость с зарядными устройствами 30 Вт от прошлого поколения.

Камера

4К день стабилизация: OnePlus 7 Pro vs OnePlus 8 Pro

Отличия есть по камерам. Для съемки в 4К-разрешении добавлена возможность стабилизации. Работает она эффективно, позволяя обойтись без трехосевых стабилизаторов для большинства пользователей.

4К день без стабилизации: OnePlus 7 Pro vs OnePlus 8 Pro

Ночная съемка: OnePlus 7 Pro vs OnePlus 8 Pro

Увеличилась частота кадров для режима замедленной съемки. Появился дополнительный четвертый модуль.

Фронтальная камера: OnePlus 7 Pro vs OnePlus 8 Pro

Улучшения по дополнительным камерам. Предлагаем оценить в ходе сравнения.

Что выбрать - OnePlus 8 Pro или OnePlus 7 Pro?

OnePlus 7 Pro в условиях 2020 года хорош в вопросе стоимости, он и сейчас предлагает высокий уровень быстродействия, качественный экран и съемку. OnePlus 8 Pro, как и многие решения на Snapdragon 865 стал дороже, предложив прибавку в районе 20% в играх и приложениях, поддержку беспроводной зарядки, 5G и Wi-Fi 6. Из видимых улучшений также отметим качество видео и фотосъемки.