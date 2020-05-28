Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения

Если этот материал вам будет интересен в последующем сможем провести сравнение с OnePlus 7Т.
КомплектацияЗа прошедший год заметно выросли габариты коробки. Сам же комплект схож. Он включает блок питания с Warp Charge, кабель, силиконовый чехол, скрепку, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видОдним из заметных отличий стал отказ от выезжающего блока фронтальной камеры. Несмотря на то, что за прошедший год проблем с ее работой не возникало, производитель интегрировал ее в дисплей.
Расположена она в левом верхнем углу. С одной стороны это неактивная зона экрана, но с другой в OnePlus 8 Pro упростилась разблокировка Face Unlock.
Уменьшилась площадь боковых закруглений. Как результат экран меньше бликует при попадании света.
Как и ранее несколько расцветок. Как и у OnePlus 7 Pro, все версии кроме черной идут с матовым покрытием. Они менее подвержены загрязнению следами пальцев.
Хотя с учетом, что особенность с выступающим блоком камеры сохранена эксплуатировать без защитного чехла проблематично.
Набор элементов из кнопки включения и качельки громкости дополнен трехпозиционным переключателем режимов оповещения.
Оба телефона лишены поддержки карты памяти и возможности подключения проводных наушников. Вместо них предлагается использовать переходник.
Сканер пальца интегрирован в дисплей. К скорости его срабатывания вопросов нет. Есть несколько вариантов анимации для его зоны.
Новая версия получила официальную сертификацию защиты от попадания воды и влаги.
Из нововведений есть поддержка 5G, но пока не актуально для России и многих других стран, а также последней версии Wi-Fi 6. Вот с последним уже польза будет.
ЭкранДиагональ дисплея выросла. Общее же разрешение у OnePlus 8 Pro и OnePlus 7 Pro схоже. Увеличилась частота обновления экрана.
При сравнении «в лоб» заметен больший уровень яркости подсветки. Оба телефона предлагают детальные настройки цветопередачи, яркости, разрешения и частоты обновления.
НачинкаQualcomm Snapdragon 855 против Qualcomm Snapdragon 865. Уровень быстродействия вырос примерно на 20% в играх и приложениях. Несколько версий с отличиями по объему накопителя и оперативной памяти. Минимальный уровень 128 Гбайт, максимальный 256 Гбайт. С объемом лучше сразу определиться на этапе покупки с учетом отсутствия поддержки карт памяти.
АккумуляторВыросла емкость аккумулятора с 4000 мА·ч до 4510 мА·ч. По времени автономной работы есть улучшения. Если ранее к середине рабочего дня при постоянном работающем экране требовалась зарядка, сейчас ее хватает к завершению дня. Отступили под давлением сообщества и с этого года добавили поддержку беспроводной зарядки. Сохранена обратная совместимость с зарядными устройствами 30 Вт от прошлого поколения.
КамераОтличия есть по камерам. Для съемки в 4К-разрешении добавлена возможность стабилизации. Работает она эффективно, позволяя обойтись без трехосевых стабилизаторов для большинства пользователей.
4К день стабилизация: OnePlus 7 Pro vs OnePlus 8 Pro
4К день без стабилизации: OnePlus 7 Pro vs OnePlus 8 ProУвеличилась частота кадров для режима замедленной съемки. Появился дополнительный четвертый модуль.
Ночная съемка: OnePlus 7 Pro vs OnePlus 8 Pro
Фронтальная камера: OnePlus 7 Pro vs OnePlus 8 ProУлучшения по дополнительным камерам. Предлагаем оценить в ходе сравнения.