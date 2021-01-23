Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)

Тестирование корпуса Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer мы совместили со сборкой кастомной жидкостной системы охлаждения. Собиралась система на базе процессора Intel Core i9-10920X и видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GamingPro. Выбрана эта видеокарта была на тот момент сразу по нескольким параметрам. Это использование печатной платы референсного дизайна и невысокая стоимость относительно предложений конкурентов.

Сразу отметим, что приобреталась она в начале декабря, еще до перехода ажиотажа в пиковую стадию, когда на полках проблемно стало найти не только GeForce RTX 3070 и GeForece RTX 3080, но и даже флагманские решения, которые ранее не рассматривались в массовом сегменте из-за ценника в условные 150 тысяч рублей.

Bykski N-RTX3090H-X

И отдельной строкой – проведенные манипуляции, проводились на свой страх и риск с четким пониманием последующих проблем с гарантийным обслуживанием в рознице. Шли на это осмысленно и понимая эти последствия.Для установки выбрано охлаждение Bykski N-RTX3090H-X в комплекте с усиливающей пластиной. Его средняя стоимость составляет 9000 рублей. Доступен как в ряде российских магазинах, специализируемых на компонентах СВО, так и в Aliexpress (брали здесь - www).

Упакована в коробку со схематичным изображением. Здесь помимо логотипа приведены поддерживаемые системы синхронизации подсветки и ключевыми особенностями.

Стартовый набор включает водоблок GPU, металлическую усиливающую пластину, сменную панель для портов ввода/вывода, пару фитингов-заглушек, кабель синхронизации 5V, набор винтов, термоинтерфейс, буклет. Среди минусов отметим отсутствие инструкции в комплекте.

Состоит кастомная система жидкостного охлаждения из водоблока и усиливающей пластины. Они полностью заменяют штатно устанавливаемую систему.

Выполнена основная часть из прозрачного материала. В нижней части расположена светодиодная лента с адресной подсветкой. Она тут синхронизируемая, в отличие от оригинального исполнения в Palit GeForce RTX 3090 GamingPro.

Основание никелированное. Обе части системы осуществляют контакт не только с крышкой графического процессора, но и всех чипов памяти и силовой цепи.

Установка

Как в референсной, так и охлаждении GamingPro радиатор больше, чем длина печатной платы. При переходе на кастомное СВО заметно сокращаются общие габариты видеокарты.Это же касается высоты. Для учета этой разницы в комплекте идет съемная заглушка панелей портов ввода/вывода.Процесс установки начинается с демонтажа штатного охлаждения. Для этого потребуется крестовая отвертка. Неспешно занимает в районе 20-30 минут.

После съема удаляем заводскую термопасту и термоинтерфейс с чипов памяти. Наносим новый на соответствующие части. Комплектного набора с запасом.

Прижимаем равномерно водоблок к печатной плате. Далее остается затянуть дополнительными винтами.

Тоже самое касается усиливающей пластины. Фиксируется при помощи винтов. Финальным шагом ставится заглушка панели ввода/вывода.

Монтаж

Сделано все добротно.Традиционная конструкция водоблока с выбором стороны фиксации фитингов ввода и вывода. Соответствующие пометки нанесены на водоблоке. Важно соблюдать рекомендованное направление потока.

Мы проводили монтаж в корпусе Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Видеокарта Palit GeForce RTX 3090 GamingPro ориентирована вертикально. Крепеж под нее собирался самостоятельно из-за необходимости добавления дополнительного 360 мм радиатора на основание.

Коммуникации для движения жидкости организованы твердыми акриловыми трубками. Из-за особенностей корпуса движение воды из видеокарты направлялось не на второй радиатор, а напрямую в процессор. Такой развод нельзя назвать идеальным, но он стал единственно возможным на момент сборки.

Как показала последующая практика длительных нагрузок проблем с разгоном видеокарты и процессора за время тестов и эксплуатации во время рендера 4К-роликов замечено не было.

Система в сборе

Тесты

Здесь мы не будем приводить данные по тестированию в бенчмарках и играх. Всю информацию можно посмотреть в отдельном тесте Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC и изучении работы двух видеокарт с мостом NVLink . Только замеры температурных режимов. Для сравнения приводятся замеры с оригинальным охлаждением с той же ориентацией видеокарты.

Нам удалось заметно снизить рабочие температуры. Это все прошло на фоне снижения уровня шума системы.

Итоги

Изначально при проектировании системы ставилось не только снижение температуры, но и смягчение графика изменения температуры при появлении продолжительной нагрузки. Плюс сама видеокарта интегрировалась в общую систему с одной помпой EKWB и резервуаром под жидкость. За отвод тепла при этом отвечают два 360 мм радиатора толщиной 30 и 40 мм с шестью вентиляторами Lian Li UNI FAN SL120. Большую часть времени вентиляторы работают на минимальных оборотах. Работу помпы и вентиляторов не слышно.Еще одна задача — это сбор всей подсветки в одной окно, включая настенные панели, периферию и стол. Она также решена с Razer Chroma SDK.Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC в свою очередь является оптимальным решением в вопросе цена/качество под решение всех этих вопросов.