Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)

Тестирование корпуса Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer мы совместили со сборкой кастомной жидкостной системы охлаждения. Собиралась система на базе процессора Intel Core i9-10920X и видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GamingPro. Выбрана эта видеокарта была на тот момент сразу по нескольким параметрам. Это использование печатной платы референсного дизайна и невысокая стоимость относительно предложений конкурентов.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Сразу отметим, что приобреталась она в начале декабря, еще до перехода ажиотажа в пиковую стадию, когда на полках проблемно стало найти не только GeForce RTX 3070 и GeForece RTX 3080, но и даже флагманские решения, которые ранее не рассматривались в массовом сегменте из-за ценника в условные 150 тысяч рублей.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

И отдельной строкой – проведенные манипуляции, проводились на свой страх и риск с четким пониманием последующих проблем с гарантийным обслуживанием в рознице. Шли на это осмысленно и понимая эти последствия.

Bykski N-RTX3090H-X

Для установки выбрано охлаждение Bykski N-RTX3090H-X в комплекте с усиливающей пластиной. Его средняя стоимость составляет 9000 рублей. Доступен как в ряде российских магазинах, специализируемых на компонентах СВО, так и в Aliexpress (брали здесь - www).

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Упакована в коробку со схематичным изображением. Здесь помимо логотипа приведены поддерживаемые системы синхронизации подсветки и ключевыми особенностями.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Стартовый набор включает водоблок GPU, металлическую усиливающую пластину, сменную панель для портов ввода/вывода, пару фитингов-заглушек, кабель синхронизации 5V, набор винтов, термоинтерфейс, буклет. Среди минусов отметим отсутствие инструкции в комплекте.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Состоит кастомная система жидкостного охлаждения из водоблока и усиливающей пластины. Они полностью заменяют штатно устанавливаемую систему.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Выполнена основная часть из прозрачного материала. В нижней части расположена светодиодная лента с адресной подсветкой. Она тут синхронизируемая, в отличие от оригинального исполнения в Palit GeForce RTX 3090 GamingPro.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Основание никелированное. Обе части системы осуществляют контакт не только с крышкой графического процессора, но и всех чипов памяти и силовой цепи.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Как в референсной, так и охлаждении GamingPro радиатор больше, чем длина печатной платы. При переходе на кастомное СВО заметно сокращаются общие габариты видеокарты.
Это же касается высоты. Для учета этой разницы в комплекте идет съемная заглушка панелей портов ввода/вывода.

Установка

Процесс установки начинается с демонтажа штатного охлаждения. Для этого потребуется крестовая отвертка. Неспешно занимает в районе 20-30 минут.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

После съема удаляем заводскую термопасту и термоинтерфейс с чипов памяти. Наносим новый на соответствующие части. Комплектного набора с запасом.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Прижимаем равномерно водоблок к печатной плате. Далее остается затянуть дополнительными винтами.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Тоже самое касается усиливающей пластины. Фиксируется при помощи винтов. Финальным шагом ставится заглушка панели ввода/вывода.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Сделано все добротно.

Монтаж

Традиционная конструкция водоблока с выбором стороны фиксации фитингов ввода и вывода. Соответствующие пометки нанесены на водоблоке. Важно соблюдать рекомендованное направление потока.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Мы проводили монтаж в корпусе Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Видеокарта Palit GeForce RTX 3090 GamingPro ориентирована вертикально. Крепеж под нее собирался самостоятельно из-за необходимости добавления дополнительного 360 мм радиатора на основание.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Коммуникации для движения жидкости организованы твердыми акриловыми трубками. Из-за особенностей корпуса движение воды из видеокарты направлялось не на второй радиатор, а напрямую в процессор. Такой развод нельзя назвать идеальным, но он стал единственно возможным на момент сборки.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Как показала последующая практика длительных нагрузок проблем с разгоном видеокарты и процессора за время тестов и эксплуатации во время рендера 4К-роликов замечено не было.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Система в сборе

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Тесты

Здесь мы не будем приводить данные по тестированию в бенчмарках и играх. Всю информацию можно посмотреть в отдельном тесте Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC и изучении работы двух видеокарт с мостом NVLink. Только замеры температурных режимов. Для сравнения приводятся замеры с оригинальным охлаждением с той же ориентацией видеокарты.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Нам удалось заметно снизить рабочие температуры. Это все прошло на фоне снижения уровня шума системы.

Palit GeForce RTX 3090 GamingPro

Итоги

Изначально при проектировании системы ставилось не только снижение температуры, но и смягчение графика изменения температуры при появлении продолжительной нагрузки. Плюс сама видеокарта интегрировалась в общую систему с одной помпой EKWB и резервуаром под жидкость. За отвод тепла при этом отвечают два 360 мм радиатора толщиной 30 и 40 мм с шестью вентиляторами Lian Li UNI FAN SL120. Большую часть времени вентиляторы работают на минимальных оборотах. Работу помпы и вентиляторов не слышно.
Еще одна задача — это сбор всей подсветки в одной окно, включая настенные панели, периферию и стол. Она также решена с Razer Chroma SDK.
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC в свою очередь является оптимальным решением в вопросе цена/качество под решение всех этих вопросов.
Комментарии и отзывы Palit GeForce RTX 3090 GamingPro
Обзоры:
Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090
Лучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GDЛучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GD
Обзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокартыОбзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокарты
Новости:
MSI показала видеокарты серии GeForce RTX 3060

MSI анонсировала видеокарты серии GeForce RTX 3060. Как и вся линейки GeForce RTX 30, видеокарты оснащены...
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3080 Ti подтверждена

На немецком сайте поддержки компании ASUS появилась видеокарта ROG STRIX RTX 3080 Ti Gaming. Информации о...
Представлена карта Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC

Компания Gigabyte пополнила ассортимент графических ускорителей на GPU AMD Radeon моделью Radeon RX 6900 ...
Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)
Обзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офисаОбзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офиса
Лучшие сушильные машины. Candy GVS H10A2TCE-07Лучшие сушильные машины. Candy GVS H10A2TCE-07
Обзор Picooc X1 Pro. Умный монитор сердечного ритмаОбзор Picooc X1 Pro. Умный монитор сердечного ритма
Обзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Amazfit Bip U Pro уже в России...
Amazfit Bip U Pro уже в РоссииНа российском рынке представлены смарт-часы Amazfit Bip U Pro. Представлены сразу три цветовых решения дл...
Обновление для Dragon Ball Z Kakarot отк...
Обновление для Dragon Ball Z Kakarot откBandai Namco Entertainment продолжает выпускать новый контент для своей игры Dragon Ball Z Kakarot и объя...
Узкая стирально-сушильная машина Candy R...
Узкая стирально-сушильная машина Candy RCandy объявила о старте продаж новой стирально-сушильной машины из линейки Candy Rapid’O. ...
Бета-версия OxygenOS 5 для OnePlus 8/8 P...
Бета-версия OxygenOS 5 для OnePlus 8/8 POnePlus выпустила OxygenOS Open Beta 5 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Последнее обновление содержит больш...
XIaomi представила холодильник 21Face 5G...
XIaomi представила холодильник 21Face 5GМы уже давно перестали удивляться тому, что компания Xiaomi выпускает самые различные устройства, некотор...
MSI готова выпустить видеокарты GeForce ...
MSI готова выпустить видеокарты GeForce MSI объявила, что видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 SUPRIM X готовы к запуску. ...
AMD Ryzen 7 5800U замечен в базе данных ...
AMD Ryzen 7 5800U замечен в базе данных Компания AMD, планирует представить в ближайшее мобильные процессоры серии AMD Ryzen 5000U. ...
Lenovo Tab M7 (2021) замечен на Geekbenc...
Lenovo Tab M7 (2021) замечен на GeekbencПредстоящий планшет Lenovo был замечен на платформе тестирования Geekbench, раскрыв некоторые ключевые ха...
Обновление Realme 7 Pro для Android 11 с...
Обновление Realme 7 Pro для Android 11 сНекоторые владельцы смартфонов Realme 7 Pro в Индии начали получать новое обновление Realme UI 2.0, осно...
Xilinx и Samsung представили вычислитель...
Xilinx и Samsung представили вычислительВычислительный накопитель SmartSSD - это совместная разработка компаний Xilinx и Samsung, который был пре...
Vivo X60 может быть анонсирована 28 дека...
Vivo X60 может быть анонсирована 28 декаПо слухам сети, компания Vivo представить телефоны серии Vivo X60, такие как Vivo X60, Vivo X60 Pro и Viv...
Игровая мышь Sharkoon Light² S оснащена ...
Игровая мышь Sharkoon Light² S оснащена Sharkoon добавила в свой ассортимент новую легкую игровую мышь Light² S. Симметричная форма мыши подходит...
Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020
Обзор KIVI 55U710KB 55Обзор KIVI 55U710KB 55" (2020). Недорогой 55-дюймовый телевизор для Sony PlayStation 5
Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПКОбзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК
Обзор Beats Flex. Лучшие наушники для iPhone в бюджете до 4 990 рублейОбзор Beats Flex. Лучшие наушники для iPhone в бюджете до 4 990 рублей
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor