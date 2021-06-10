Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?

Не так давно мы проводили тестирование флагманского смартфона ASUS Zenfone 8, выполненного в компактном корпусе. Сегодня в центре внимания будет игровой ASUS ROG Phone 5, также построенный на платформе Snapdragon 888. Помимо него анонсированы улучшенные версии ROG Phone 5 Ultimate и Pro.

ASUS ROG Phone 5

Вышло несколько модификаций в зависимости от объема памяти: 8/128 Гбайт, 12/256 Гбайт, 16/256 Гбайт. Отдельно отметим версию с объемом памяти 18 Гбайт, но она официально в России не появится.

Комплектация

Коробка из плотного картона оформлена в игровой стилистике. Раскладываемая крышка с нанесенным изображением комикса, который в последующем предлагается отсканировать во время первоначальной настройки.

ASUS ROG Phone 5

Комплект включает наклейки с символикой ROG, жесткий чехол, адаптер питания, двухсторонний USB-С кабель с нейлоновой оплеткой, скрепку для лотка.

ASUS ROG Phone 5

Из полезных аксессуаров отметим новое поколение кулера. Крепится он на заднюю крышку, подключается к группе разъемов на боковой грани.

Откидная ножка позволит разместить смартфон на столе для удобного просмотра фильмов и роликов. Две дополнительные механические кнопки для использования в играх.

ASUS ROG Phone 5 обзор

Внешний вид

С этим семейством смартфонов мы знакомились на примере ASUS ROG Phone II, есть ряд общих черт в оформлении.

ASUS ROG Phone 5

Это подсвечиваемый логотип на спинке. Подсветкой этой зоны можно управлять и даже синхронизировать с ПК, проведя настройки.

ASUS ROG Phone 5

Вышел в темном и светлом вариантах исполнения. Нанесен схематичный рисунок. Поверхность крышки со временем собирает следы пальцев, но они легко удаляются салфеткой.

ASUS ROG Phone 5

Также предусмотрели комплектный жесткий чехол с вырезами в районе зоны с подсветкой и рисунками. Прижимается к корпусу плотно.

ASUS ROG Phone 5

На левой грани окрашенный в ярко-красный цвет выдвижной лоток под две nanoSIM. ASUS ROG Phone 5 не поддерживает карты памяти.

ASUS ROG Phone 5

Два разъема USB-С: один снизу, второй слева. Последний остается свободным и после подключение дополнительного охлаждения. Сохранили поддержку проводных наушников. К тому же есть выделенный ЦАП ESS Sabre ES9280AC Pro.

ASUS ROG Phone 5

Блок основной камеры с расположенными в ряд объективами. Он немного выступает за пределы крышки. Рядом светодиодная вспышка.

ASUS ROG Phone 5

На правой грани окрашенная в красный цвет кнопка включения и качелька регулировки громкости. Нажимаются с небольшим усилием.

ASUS ROG Phone 5

Выведено два отдельных динамика. Один сверху, второй снизу. Создается эффект стерео при воспроизведении. Громкость высокая.

Отчасти за счет этого тут широкие, по меркам флагманов 2021 года, рамки. На верхней датчик освещенности, фронтальная камера и индикаторы состояния.

Сканер отпечатка пальца интегрирован в дисплей. На этапе разблокировки выводится анимация.

Экран

ASUS ROG Phone 5 использует 6.78-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2448х1080 пикселей. Частота обновления до 144 Гц. Выше, чем у рассмотренных решений.

ASUS ROG Phone 5

Высокая яркость (800 кд/м2). Поддержка HDR10+. Мерцание отсутствует. Телефоном можно пользоваться в солнечную погоду.

ASUS ROG Phone 5

Начинка

Сердцем телефона стал процессор Qualcomm Snapdragon 888. До 16 Гбайт оперативной и 256 Гбайт внутренней памяти.

ASUS ROG Phone 5

Проработали систему охлаждения. В отличие от ASUS Zenfone 8, диапазон рабочих температур ниже. Аксессуар в виде съемного вентилятора, заметно не влияет, выступая скорее продвинутой подставкой для размещения на столе.

ASUS ROG Phone 5

В играх Genshin Impact, PUBG, COD доступен выбор максимального качества графики. Отдельно можно будет воспользоваться программными оптимизациями.

ASUS ROG Phone 5

Поддерживает работу в сетях 5G, включая диапазон тестовых зон в России. Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2.

Аккумулятор

Установлена батарея с емкостью 6000 мАч, состоящий из двух емкостей. В синтетическом тесте с максимальной яркостью экрана работает в районе 7 часов. Комплектный адаптер HyperCharger в течение получаса восстанавливает 70% заряда.

ASUS ROG Phone 5

Камера

Камеры не самая сильная сторона этого смартфона. Сохранили 64 Мп сенсор Sony IMX686 и фазовый автофокус. В дневное время снимает с хорошим качеством детализации и резкости.

ASUS ROG Phone 5

ASUS ROG Phone 5

ASUS ROG Phone 5

ASUS ROG Phone 5

ASUS ROG Phone 5

При слабом освещении часто снимки получались смазанными.

ASUS ROG Phone 5

ASUS ROG Phone 5

Видео ASUS ROG Phone 5 пишет в 8К.

8К съемка ASUS ROG Phone 5

Электронная стабилизация ограничивает Full HD разрешением.

Стабилизация ASUS ROG Phone 5

Софт

Используется оболочка ROG UI с дополнительными инструментами по разгону смартфона и выбора дополнительных параметров.

Фирменное приложение с набором настроек.

Есть возможность при старте выбрать интерфейс обычного Android.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Phone 5 – несмотря на игровую направленность он может быть интересен не только геймерам. Яркий AMOLED дисплей 144 Гц, аудиоразъем с ЦАП, поддержка аксессуаров, стереодинамик, хорошие показатели автономной работы, инструменты по тонкой настройке системы. Но и без минусов не обошлось, по меркам флагмана 2021, у него невысокая плотность пикселей, слабое качество съемки при плохом освещении. Придраться можно к отсутствию защиты от воды.
ASUS ROG Phone 5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Phone 5
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