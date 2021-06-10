Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?

Не так давно мы проводили тестирование флагманского смартфона ASUS Zenfone 8 , выполненного в компактном корпусе. Сегодня в центре внимания будет игровой ASUS ROG Phone 5, также построенный на платформе Snapdragon 888. Помимо него анонсированы улучшенные версии ROG Phone 5 Ultimate и Pro.

Комплектация

Вышло несколько модификаций в зависимости от объема памяти: 8/128 Гбайт, 12/256 Гбайт, 16/256 Гбайт. Отдельно отметим версию с объемом памяти 18 Гбайт, но она официально в России не появится.Коробка из плотного картона оформлена в игровой стилистике. Раскладываемая крышка с нанесенным изображением комикса, который в последующем предлагается отсканировать во время первоначальной настройки.

Комплект включает наклейки с символикой ROG, жесткий чехол, адаптер питания, двухсторонний USB-С кабель с нейлоновой оплеткой, скрепку для лотка.

ASUS ROG Phone 5 обзор

Внешний вид

Из полезных аксессуаров отметим новое поколение кулера. Крепится он на заднюю крышку, подключается к группе разъемов на боковой грани.Откидная ножка позволит разместить смартфон на столе для удобного просмотра фильмов и роликов. Две дополнительные механические кнопки для использования в играх.С этим семейством смартфонов мы знакомились на примере ASUS ROG Phone II , есть ряд общих черт в оформлении.

Это подсвечиваемый логотип на спинке. Подсветкой этой зоны можно управлять и даже синхронизировать с ПК, проведя настройки.

Вышел в темном и светлом вариантах исполнения. Нанесен схематичный рисунок. Поверхность крышки со временем собирает следы пальцев, но они легко удаляются салфеткой.

Также предусмотрели комплектный жесткий чехол с вырезами в районе зоны с подсветкой и рисунками. Прижимается к корпусу плотно.

На левой грани окрашенный в ярко-красный цвет выдвижной лоток под две nanoSIM. ASUS ROG Phone 5 не поддерживает карты памяти.

Два разъема USB-С: один снизу, второй слева. Последний остается свободным и после подключение дополнительного охлаждения. Сохранили поддержку проводных наушников. К тому же есть выделенный ЦАП ESS Sabre ES9280AC Pro.

Блок основной камеры с расположенными в ряд объективами. Он немного выступает за пределы крышки. Рядом светодиодная вспышка.

На правой грани окрашенная в красный цвет кнопка включения и качелька регулировки громкости. Нажимаются с небольшим усилием.

Экран

Выведено два отдельных динамика. Один сверху, второй снизу. Создается эффект стерео при воспроизведении. Громкость высокая.Отчасти за счет этого тут широкие, по меркам флагманов 2021 года, рамки. На верхней датчик освещенности, фронтальная камера и индикаторы состояния.Сканер отпечатка пальца интегрирован в дисплей. На этапе разблокировки выводится анимация.ASUS ROG Phone 5 использует 6.78-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2448х1080 пикселей. Частота обновления до 144 Гц. Выше, чем у рассмотренных решений.

Высокая яркость (800 кд/м2). Поддержка HDR10+. Мерцание отсутствует. Телефоном можно пользоваться в солнечную погоду.

Начинка

Сердцем телефона стал процессор Qualcomm Snapdragon 888. До 16 Гбайт оперативной и 256 Гбайт внутренней памяти.

Проработали систему охлаждения. В отличие от ASUS Zenfone 8, диапазон рабочих температур ниже. Аксессуар в виде съемного вентилятора, заметно не влияет, выступая скорее продвинутой подставкой для размещения на столе.

В играх Genshin Impact, PUBG, COD доступен выбор максимального качества графики. Отдельно можно будет воспользоваться программными оптимизациями.

Аккумулятор

Поддерживает работу в сетях 5G, включая диапазон тестовых зон в России. Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2.Установлена батарея с емкостью 6000 мАч, состоящий из двух емкостей. В синтетическом тесте с максимальной яркостью экрана работает в районе 7 часов. Комплектный адаптер HyperCharger в течение получаса восстанавливает 70% заряда.

Камера

Камеры не самая сильная сторона этого смартфона. Сохранили 64 Мп сенсор Sony IMX686 и фазовый автофокус. В дневное время снимает с хорошим качеством детализации и резкости.

При слабом освещении часто снимки получались смазанными.

8К съемка ASUS ROG Phone 5

Стабилизация ASUS ROG Phone 5

Софт

Видео ASUS ROG Phone 5 пишет в 8К.Электронная стабилизация ограничивает Full HD разрешением.

Используется оболочка ROG UI с дополнительными инструментами по разгону смартфона и выбора дополнительных параметров.

Фирменное приложение с набором настроек.

Есть возможность при старте выбрать интерфейс обычного Android.

Итоги

ASUS ROG Phone 5 – несмотря на игровую направленность он может быть интересен не только геймерам. Яркий AMOLED дисплей 144 Гц, аудиоразъем с ЦАП, поддержка аксессуаров, стереодинамик, хорошие показатели автономной работы, инструменты по тонкой настройке системы. Но и без минусов не обошлось, по меркам флагмана 2021, у него невысокая плотность пикселей, слабое качество съемки при плохом освещении. Придраться можно к отсутствию защиты от воды.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".