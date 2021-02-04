Обзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторами

В конце прошлого года компания Aerocool представила серию корпусов Quantum и Quantum Mesh, выступающие недорогой основной для сборки игрового ПК на базе материнской платы типоразмера ATX. Отличием между двумя этими моделями стало исполнение фронтальной стенки: акрил и вентиляционная сетка, соответственно. Есть разные варианты компоновки вентиляторами: обычный на тыльной стенке, три вентилятора с подсветкой FRGB или три вентилятора ARGB. Стоимость в зависимости от выбранной варьируется, но всегда находится в ценовом сегменте до 4000 рублей.

Aerocool Quantum Mesh

У нас на тестах вариант с вентиляционной сеткой и тремя вентиляторами FRGB. Она уже доступна в России за 3 170 рублей.

Aerocool Quantum Mesh обзор

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением корпуса. Внутри зафиксирован во вспененную основу и защитный пакет. Комплектный набор включает пластиковые стяжки, ключ для установки дополнительных стоек, весь необходимый набор винтов.

Aerocool Quantum Mesh

Внешний вид

В тестируемом нами варианте Aerocool Quantum Mesh акцент смещен в эффективный доступ воздуха к установленным на фронтальной панели вентиляторам.

Aerocool Quantum Mesh

Нижняя часть лицевой панели независимо от способа исполнения идет глухая. Края скошены.

Aerocool Quantum Mesh

Отметим общие компактные габариты этого корпуса. Выполнен он в типоразмере Mid-Tower.

Aerocool Quantum Mesh

Основная стенка у корпуса выполнена из закаленного стекла крепится при помощи четырех накатанных винтов. Как и в случае с лицевой панелью часть боковой стенки в районе блока питания и накопителя глухая. И несъемная.

Aerocool Quantum Mesh

Панель разъемов у корпуса включает два скоростных USB, один USB 2.0, отдельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения. Здесь же пара светодиодных индикатора.

Aerocool Quantum Mesh

На верхней стенке посадочные места для двух 120 мм вентилятора. Эта часть не сопровождается противопылевым фильтром.

Aerocool Quantum Mesh

Правая стенка — это цельный лист металла на всю высоту корпуса. На тыльной ее части штампованная ручка, упрощающая съем крышки. Крепится при помощи двух накатанных винтов. На внутренней стороне стенке Г-образное ребро, выполняющая функцию усиления.

Aerocool Quantum Mesh

Задняя часть с традиционной компоновкой для корпусов с нижним расположением блока питания. Доступны семь заглушек с рядом перфорации.

Aerocool Quantum Mesh

Стоит корпус на четырех ножка с прорезиненной накладкой. На основании также находятся два винта фиксирующих корзину под жесткие диски. Отметим отсутствие противопылевого фильтра в районе решетки под блоком питания.

Aerocool Quantum Mesh

Комплектуется Aerocool Quantum Mesh тремя вентиляторами с фиксированной многоцветной подсветкой. Она не управляема и не синхронизируемая.

Aerocool Quantum Mesh

Несмотря на то, что тут не акрил работающая подсветки видна и за сеткой. Выглядит привлекательно.

Aerocool Quantum Mesh

Начинка

Внутреннее пространство с уже традиционными двумя отдельными камерами. Основная под материнскую плату и ключевые компоненты и скрытая для накопителей и источника питания. Они разделены металлической сеткой с перфорацией.

Aerocool Quantum Mesh

Поддерживаются материнские платы до ATX типоразмера. Для упрощения монтажа системы охлаждения широкое окошко. По периметру расположены вырезы под подвод интерфейсных и питающих кабелей, они идут без резиновых клапанов.

Aerocool Quantum Mesh

Для организации охлаждения помимо башенных систем с высотой до 158 мм можно выбрать жидкостное охлаждение с радиатором 240 или 280 мм на переднюю стенку. На верхней несмотря на посадочные места можно поставить только вентиляторы.

Aerocool Quantum Mesh

Изначально корпус комплектуется тремя вентиляторами 120 мм. Это закрывает основные потребности по обеспечению эффективного движения воздуха внутри корпуса. Из возможных ограничений можно отметить отсутствие движения воздуха в отсеке с корзиной под накопители.

Aerocool Quantum Mesh

Под дисковую подсистему здесь выделены 2 корзины под диски 3.5 или 2.5 дюйма. Оптимальным будет выбор в пользу твердотельных накопителей.

Aerocool Quantum Mesh

Скрытую зону также можно использовать для укладки всех кабелей и дополнительных управляющих блоков. Дополнительно можно освободить место сняв стойку под накопители.

Тесты

Aerocool Quantum Mesh

Система собрана на основе материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming с процессором Intel Core i5-10600K и видеокартой Palit GeForce GTX 1650 KalmX. Проблем и сложностей в ходе сборки выявлено не было.

Aerocool Quantum Mesh

Приведем пример с нагрузочными тестами и замером температуры ключевых компонентов. Для охлаждения использовалась жидкостная система охлаждения с радиатором 240 мм.

Aerocool Quantum Mesh

Тест нагрева Aerocool Quantum Mesh

Итоги по Aerocool Quantum Mesh

Aerocool Quantum Mesh – недорогой корпус типоразмера Mid-Tower под сборку системы на базе 1 видеокарты и процессоре уровней Intel Core i5 и AMD Ryzen 5. К его сильным сторонам отнесем свободное движение воздуха через лицевую панель, боковую стенку из стекла, набор разъемов на лицевой панели и три FRGB вентилятора на старте. Невысокая стоимость отразилась на отсутствии защиты от пыли, ограниченном количестве посадочных мест под жесткие диски. Стоит обратить внимание на ограничения по высоте радиатора CPU до 158 мм и видеокарты до 297 мм.
Комментарии и отзывы Aerocool Quantum Mesh
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