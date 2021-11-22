Обзор Aerocool Wave (Wave-G-BK-v3). Недорогой корпус для игровой сборки

Тестируемый сегодня корпус Aerocool Wave вышел в трех вариантах компоновки. Отличия между ними заключаются в количестве и типе установленных вентиляторов. Это базовый вариант только с одним вентилятором без подсветки, версия с четырьмя FRGB-вентиляторами и вариант с четырьмя RGB, именно в последней компоновке мы сегодня рассмотрим детально и соберем в нем игровую систему с процессором Intel Core i5-12600K.

Aerocool Wave

Его средняя стоимость составляет 3999 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона с его схематичным изображением и общей технической информацией. Комплект включает пластиковые стяжки и необходимый набор винтов, а также руководство по сборке в котором описаны основные его особенности.

Aerocool Wave

Aerocool Wave обзор

Внешний вид

Выполнен в типоразмере Mid-Tower. Он компактный, длина – 372 мм, высота – 450 мм. В основе используется сталь толщиной 0.5 мм, ожидаемо с учетом невысокой стоимости.

Aerocool Wave

Но вот на чем не стали экономить, так это на исполнении боковой стенки, выполнена она из стекла, не подверженного царапинам и потере прозрачности в ходе эксплуатации.

Aerocool Wave

Крепится стенка с помощью четырех накатанных винтов. Крепежные стойки с дополнительными прорезиненными шайбами, предотвращающими смещение при переноске.

Aerocool Wave

Стекло занимает только часть левой грани. Нижняя часть является составной частью шасси. Правая стенка выполнена полностью из металла. Он штампованный, жесткость не высокая, при скручивании сгибается.

Aerocool Wave

Лицевая сторона со сложной геометрией. Разделена визуально на две зоны. Одна из них из матового пластика с глухой поверхностью, а вторая в виде сетки. Между ними свободное расстояние.

Aerocool Wave

За счет такого исполнения не только улучшается визуальное восприятие корпуса, особенно с учетом работающей подсветки, но и в целом Aerocool Wave выглядит дороже, чем большинство корпусов в этом ценовом сегменте.

Aerocool Wave

Зафиксированные на раме вентиляторы расположены сразу за стенкой. Тут нет противопылевой защиты.

Aerocool Wave

Еще один вентилятор с RGB-подсветкой на тыльной стенке. Он находится в прямой видимости через боковую стенку из стекла.

Aerocool Wave

Компоновка ее с нижним расположением блока питания. Семь заглушек под платы расширения с вентиляционными вырезами, фиксируются при помощи винтов и дополнительно прижимаются планкой.

Aerocool Wave

На основании четыре ножки цилиндрической формы с нанесенными резиновыми накладками. С этой зоны можно получить доступ к винтам для удаления стойки под жесткие диски. Защитой от пыли не сопровождается и решетка под блоком питания.

Aerocool Wave

Панель портов ввода/вывода у Aerocool Wave включает два скоростных USB, один USB, два аудиоразъема под наушники и микрофон, кнопки включения и управления подсветкой.

Aerocool Wave

Есть вентиляционная решетка для установки двух 120 мм вентиляторов.

Начинка

Внутренняя часть корпуса разделяется на две отдельные камеры. В скрытой части располагается блок питания и накопители.

Aerocool Wave

В ней же прячется вся лишняя длина питающих и интерфейсных кабелей. При сборке без жестких дисков типоразмера 2.5 и 3.5 дюйма можно будет удалить стойку и этого пространства будет достаточно и для модульных блоков питания с увеличенной глубиной.

Aerocool Wave

По периметру распределены вырезы для подвода кабелей. Они идут без резиновых клапанов. Есть ушки под фиксацию с помощью стяжек.

Aerocool Wave

Поддерживаются материнские платы типоразмера ATX. Под охлаждение можно выбрать башенные системы высотой до 158 мм. Для жидкостных систем с закрытым контуром доступны посадочные места для 240/280 мм радиатора на передней стенке и 120 мм радиатор на задней.

Aerocool Wave

Важный момент, установка радиатора на фронтальную панель ограничивает длину видеокарты. Без него можно установить карты длиной до 297 мм.

Aerocool Wave

По дисковой подсистеме, владелец сможет установить два жестких диска 3.5 дюйма в скрытой зоне или два 2.5 дюймовых. При установке miniITX платы на стенку платы можно поставить еще два 2.5 дюймовых диска. Сборка Система собиралась с материнской платой GIGABYTE Z690 AORUS PRO и процессором Intel Core i5-12600K. Проблем с установкой не возникло. Для охлаждения использовалась жидкостная система AORUS WATERFORCE 240.

Aerocool Wave

Как показала практика сборки, использование СВО в этом корпусе накладывает заметные ограничения по выбору видеокарты. Radeon RX 6600 EAGLE с длиной 282 мм сюда не поместилась, поэтому в игровых системах оптимальнее будет сделать выбор в пользу башенного охлаждения.

Aerocool Wave

Вентиляторы управляются нажатием на кнопку на лицевой панели корпуса. Длительное нажатие выключает подсветку.

Aerocool Wave

Работающие вентиляторы выглядят эффектно. Заметно преображают собираемую систему, хотя сейчас подсветкой уже удивить сложно, это скорее негласный стандарт для геймерских систем.

Aerocool Wave

Вентиляторы не поддерживают регулировки оборотов.

Тест шума на расстоянии 40 сантиметров

Aerocool Wave

Итоги

Aerocool Wave – недорогой корпус с четырьмя RGB-вентиляторами, встроенным контроллером для управления подсветкой и стенкой из стекла. В этом корпусе можно собрать игровую систему начального и среднего уровня с хорошей продуваемостью и умеренным шумом от комплектных вентиляторов. Из минусов малая толщина металла, он не рассчитан на частые пересборки, а также полное отсутствие защиты от пыли.
Комментарии и отзывы Aerocool Wave-G-BK-v3
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