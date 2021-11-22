Обзор Aerocool Wave (Wave-G-BK-v3). Недорогой корпус для игровой сборки

Тестируемый сегодня корпус Aerocool Wave вышел в трех вариантах компоновки. Отличия между ними заключаются в количестве и типе установленных вентиляторов. Это базовый вариант только с одним вентилятором без подсветки, версия с четырьмя FRGB-вентиляторами и вариант с четырьмя RGB, именно в последней компоновке мы сегодня рассмотрим детально и соберем в нем игровую систему с процессором Intel Core i5-12600K.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 3999 рублей.Упакован в коробку из неокрашенного картона с его схематичным изображением и общей технической информацией. Комплект включает пластиковые стяжки и необходимый набор винтов, а также руководство по сборке в котором описаны основные его особенности.

Aerocool Wave обзор

Внешний вид

Выполнен в типоразмере Mid-Tower. Он компактный, длина – 372 мм, высота – 450 мм. В основе используется сталь толщиной 0.5 мм, ожидаемо с учетом невысокой стоимости.

Но вот на чем не стали экономить, так это на исполнении боковой стенки, выполнена она из стекла, не подверженного царапинам и потере прозрачности в ходе эксплуатации.

Крепится стенка с помощью четырех накатанных винтов. Крепежные стойки с дополнительными прорезиненными шайбами, предотвращающими смещение при переноске.

Стекло занимает только часть левой грани. Нижняя часть является составной частью шасси. Правая стенка выполнена полностью из металла. Он штампованный, жесткость не высокая, при скручивании сгибается.

Лицевая сторона со сложной геометрией. Разделена визуально на две зоны. Одна из них из матового пластика с глухой поверхностью, а вторая в виде сетки. Между ними свободное расстояние.

За счет такого исполнения не только улучшается визуальное восприятие корпуса, особенно с учетом работающей подсветки, но и в целом Aerocool Wave выглядит дороже, чем большинство корпусов в этом ценовом сегменте.

Зафиксированные на раме вентиляторы расположены сразу за стенкой. Тут нет противопылевой защиты.

Еще один вентилятор с RGB-подсветкой на тыльной стенке. Он находится в прямой видимости через боковую стенку из стекла.

Компоновка ее с нижним расположением блока питания. Семь заглушек под платы расширения с вентиляционными вырезами, фиксируются при помощи винтов и дополнительно прижимаются планкой.

На основании четыре ножки цилиндрической формы с нанесенными резиновыми накладками. С этой зоны можно получить доступ к винтам для удаления стойки под жесткие диски. Защитой от пыли не сопровождается и решетка под блоком питания.

Панель портов ввода/вывода у Aerocool Wave включает два скоростных USB, один USB, два аудиоразъема под наушники и микрофон, кнопки включения и управления подсветкой.

Начинка

Есть вентиляционная решетка для установки двух 120 мм вентиляторов.Внутренняя часть корпуса разделяется на две отдельные камеры. В скрытой части располагается блок питания и накопители.

В ней же прячется вся лишняя длина питающих и интерфейсных кабелей. При сборке без жестких дисков типоразмера 2.5 и 3.5 дюйма можно будет удалить стойку и этого пространства будет достаточно и для модульных блоков питания с увеличенной глубиной.

По периметру распределены вырезы для подвода кабелей. Они идут без резиновых клапанов. Есть ушки под фиксацию с помощью стяжек.

Поддерживаются материнские платы типоразмера ATX. Под охлаждение можно выбрать башенные системы высотой до 158 мм. Для жидкостных систем с закрытым контуром доступны посадочные места для 240/280 мм радиатора на передней стенке и 120 мм радиатор на задней.

Важный момент, установка радиатора на фронтальную панель ограничивает длину видеокарты. Без него можно установить карты длиной до 297 мм.

По дисковой подсистеме, владелец сможет установить два жестких диска 3.5 дюйма в скрытой зоне или два 2.5 дюймовых. При установке miniITX платы на стенку платы можно поставить еще два 2.5 дюймовых диска. Сборка Система собиралась с материнской платой GIGABYTE Z690 AORUS PRO и процессором Intel Core i5-12600K. Проблем с установкой не возникло. Для охлаждения использовалась жидкостная система AORUS WATERFORCE 240

Как показала практика сборки, использование СВО в этом корпусе накладывает заметные ограничения по выбору видеокарты. Radeon RX 6600 EAGLE с длиной 282 мм сюда не поместилась, поэтому в игровых системах оптимальнее будет сделать выбор в пользу башенного охлаждения.

Вентиляторы управляются нажатием на кнопку на лицевой панели корпуса. Длительное нажатие выключает подсветку.

Работающие вентиляторы выглядят эффектно. Заметно преображают собираемую систему, хотя сейчас подсветкой уже удивить сложно, это скорее негласный стандарт для геймерских систем.

Тест шума на расстоянии 40 сантиметров

Итоги

Вентиляторы не поддерживают регулировки оборотов.Aerocool Wave – недорогой корпус с четырьмя RGB-вентиляторами, встроенным контроллером для управления подсветкой и стенкой из стекла. В этом корпусе можно собрать игровую систему начального и среднего уровня с хорошей продуваемостью и умеренным шумом от комплектных вентиляторов. Из минусов малая толщина металла, он не рассчитан на частые пересборки, а также полное отсутствие защиты от пыли.