Обзор Cooler Master MasterNotepal Maker. Регулируемая подставка под ноутбук с хабом

В конце прошлого года мы проводили тестирование подставки для ноутбука Cooler Master MasterNotepal Pro со встроенным USB-хабом и тогда же упоминали о выходе версии Cooler Master MasterNotepal Maker с регулируемым углом наклона. Как и рассмотренная ранее модель эта подставка решает сразу несколько вопросов среди которых дополнительное активное охлаждение, расширение количества доступных USB-портов для подключения периферии и удобное расположение ноутбука для работы.
Cooler Master MasterNotepal Maker получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Средняя стоимость подставки поставляет 4440 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Комплектация
Покупатель получает Cooler Master MasterNotepal Maker в коробке из плотного картона с изображением подставки и данными по её характеристикам. Комплект включает два съемных блока с вентиляторами, USB-хаб, кабель USB 3.0, держатели для ноутбука, гарантийный талон и техническую документацию.
Внешний видВыполнена Cooler Master MasterNotepal Maker из металла, окрашенного в серебристый цвет. Основная поверхность представляет собой перфорированную решетку.
Для исключения скольжения есть две группы резиновых ножек. Одна из них продольная фиксируется в двух точках. Её положение можно будет менять.
Еще одна пара фиксируется в нижней части в подготовленную нишу. Как результат тут будет устойчиво стоять как легкий ультрабук, так и тяжелый игровой ноутбук.
Основание выполнено из матового пластика. Снизу есть шесть резиновых накладок, предотвращающих скольжение самой подставки.
В отличие от рассмотренной ранее поставки этой серии, тут можно будет изменять угол наклона, внутри скрывается гребенка и металлическая рамка.
Здесь также можно будет установить два блока с 80мм вентиляторами. Положение выбирается самостоятельно с учетом расположения наиболее горячих зон в ноутбуке.
Скорость оборотов не регулируется, подключается при помощи кабеля со сквозным USB. Вентиляторы вращаются с частотой 2000 оборотов в минуту. Оба защищены металлической сеткой.
В задней ножке есть вставка из вспененного материала с канавками, позволяющими организовать аккуратную укладку проводов.
Здесь же можно зафиксировать комплектный USB-хаб. Выполнен он в виде съемного блока, за счет наличия защитного прорезиненного чехла, его можно ставить как штатно, так и использовать отдельно.
Хаб в Cooler Master MasterNotepal Maker выполнен в виде продолговатого блока с закругленными углами. Он идет с защитным прорезиненным чехлом.
Подключается с помощью USB 3.0, есть возможность дополнительно подать питание через microUSB. Суммарно пользователь получает пять полноразмерных USB, один из которых идет USB 3.0.
Тесты
Сама подставка рассчитана на ноутбуки с диагональю до 17 дюймов. Мы тестировали её с Lenovo Yoga 730 и Asus TUF FX705GM. Проблем с размещением не возникало. Выбранный угол наклона фиксируется жестко. С максимальным углом раскрытия можно будет работать стоя.
Температурные замеры мы проводили с игровым ноутбуком ASUS. Вентиляторы располагались напротив расположения видеокарты и процессора.
Итоги по Cooler Master MasterNotepal MakerCooler Master MasterNotepal Maker можно смело отнести к одной из лучшей реализации подставки под ноутбук. Качественные материалы, продуманная конструкция, запас по прочности, модульное расположение вентиляторов и хаба, аккуратный внешний вид, регулировка угла наклона. Не устроить может отсутствие регулировки скорости вращения вентиляторов.
Cooler Master MasterNotepal Maker получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".