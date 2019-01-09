Обзор Cooler Master MasterNotepal Maker. Регулируемая подставка под ноутбук с хабом

В конце прошлого года мы проводили тестирование подставки для ноутбука Cooler Master MasterNotepal Pro со встроенным USB-хабом и тогда же упоминали о выходе версии Cooler Master MasterNotepal Maker с регулируемым углом наклона. Как и рассмотренная ранее модель эта подставка решает сразу несколько вопросов среди которых дополнительное активное охлаждение, расширение количества доступных USB-портов для подключения периферии и удобное расположение ноутбука для работы.

Комплектация

Средняя стоимость подставки поставляет 4440 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Покупатель получает Cooler Master MasterNotepal Maker в коробке из плотного картона с изображением подставки и данными по её характеристикам. Комплект включает два съемных блока с вентиляторами, USB-хаб, кабель USB 3.0, держатели для ноутбука, гарантийный талон и техническую документацию.

Внешний вид

Выполнена Cooler Master MasterNotepal Maker из металла, окрашенного в серебристый цвет. Основная поверхность представляет собой перфорированную решетку.

Для исключения скольжения есть две группы резиновых ножек. Одна из них продольная фиксируется в двух точках. Её положение можно будет менять.

Еще одна пара фиксируется в нижней части в подготовленную нишу. Как результат тут будет устойчиво стоять как легкий ультрабук, так и тяжелый игровой ноутбук.

Основание выполнено из матового пластика. Снизу есть шесть резиновых накладок, предотвращающих скольжение самой подставки.

В отличие от рассмотренной ранее поставки этой серии, тут можно будет изменять угол наклона, внутри скрывается гребенка и металлическая рамка.

Здесь также можно будет установить два блока с 80мм вентиляторами. Положение выбирается самостоятельно с учетом расположения наиболее горячих зон в ноутбуке.

Скорость оборотов не регулируется, подключается при помощи кабеля со сквозным USB. Вентиляторы вращаются с частотой 2000 оборотов в минуту. Оба защищены металлической сеткой.

В задней ножке есть вставка из вспененного материала с канавками, позволяющими организовать аккуратную укладку проводов.

Здесь же можно зафиксировать комплектный USB-хаб. Выполнен он в виде съемного блока, за счет наличия защитного прорезиненного чехла, его можно ставить как штатно, так и использовать отдельно.

Хаб в Cooler Master MasterNotepal Maker выполнен в виде продолговатого блока с закругленными углами. Он идет с защитным прорезиненным чехлом.

Тесты

Подключается с помощью USB 3.0, есть возможность дополнительно подать питание через microUSB. Суммарно пользователь получает пять полноразмерных USB, один из которых идет USB 3.0.

Сама подставка рассчитана на ноутбуки с диагональю до 17 дюймов. Мы тестировали её с Lenovo Yoga 730 и Asus TUF FX705GM . Проблем с размещением не возникало. Выбранный угол наклона фиксируется жестко. С максимальным углом раскрытия можно будет работать стоя.

Итоги по Cooler Master MasterNotepal Maker

Температурные замеры мы проводили с игровым ноутбуком ASUS. Вентиляторы располагались напротив расположения видеокарты и процессора.Cooler Master MasterNotepal Maker можно смело отнести к одной из лучшей реализации подставки под ноутбук. Качественные материалы, продуманная конструкция, запас по прочности, модульное расположение вентиляторов и хаба, аккуратный внешний вид, регулировка угла наклона. Не устроить может отсутствие регулировки скорости вращения вентиляторов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".