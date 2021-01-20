Обзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушники

В рамках «Лаборатории» мы детально изучали внутриканальные наушники Creative Aurvana Trio с двумя драйверами и сабвуферами. Тогда эти наушники изменили представление о том какое качество звука могут выдавать наушники в таком компактном исполнении. Не так давно компания запустила продажи Creative SFXI Trio с трехдрайверным оснащением и поддержкой технологии Super X-Fi. Общая же конструкция представляет собой связку из двух арматурных драйверов под высокие и средние частоты, а также один биоцеллюлозный драйвер под басы.

Creative SFXI Trio

Рекомендованная стоимость составляет 10 990 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением гарнитуры и пометками о поддержке технологии Super X-Fi. Внутри нее зафиксированы на вспененной подложке под прозрачным пластиком. Стартовый набор включает переходник на полноразмерный USB, силиконовые амбушюры, чехол, прищепка для одежды, набор различной документации.

Creative SFXI Trio

Внешний вид

Это проводные наушники. В отличие от Aurvana Trio здесь отказались от съемных кабелей, вместо этого используется жесткий способ крепления.

Creative SFXI Trio

На кабеле правой чашки зафиксирован блок управления. Выведены четыре кнопки меню управления. С помощью них можно изменять громкость, переключать треки. Здесь же находится светодиодный индикатор.

Creative SFXI Trio

Одна из кнопок активирует технологию Super X-Fi. При ее активации активируется индикатор. В этом же элементе находится начинка, отвечающая за воспроизведение и эффекты.

Creative SFXI Trio

Основная часть кабеля у Creative SFXI Trio идет с кевларовой оплеткой. Он лучше держит форму и прочнее. Длина 80 сантиметров. Разъем USB Type-C, этот тип сейчас активно распространяется в смартфонах, ноутбуках и доступен на материнских платах. В комплекте есть переходник на полноразмерный USB.

Creative SFXI Trio

Корпус наушников выполнен из черного пластика. На внешней стороне зафиксирована хромированная накладка. На внешней стороне защитная металлическая сетка.

Creative SFXI Trio

В комплекте идет шесть различных пар силиконовых амбушюр. Есть возможность подобрать оптимальный прижим в ушном канале.

Creative SFXI Trio

Между собой чашки можно соединить с помощью магнитов. Так упрощается фиксация на шее или хранение.

Creative SFXI Trio

Софт

Для смартфона доступно приложение SXFI App. Проводимая в нем авторизация в дальнейшем используется для хранения данных по настроенному профилю.

Creative SFXI Trio

Важной его функцией является сканирование формы ушей и лица для персонализации звука под конкретного пользователя. Эти данные сохраняются в облаке и в последующем можно подгрузить при работе с ПК или ноутбуком.

Creative SFXI Trio

Creative SFXI Trio

Здесь же выставляются пресеты эквлайзера. Проводится обновление прошивки наушников.

Creative SFXI Trio

Есть встроенный плеер для воспроизведения музыки.

Creative SFXI Trio

Тесты

За время тестирования мы использовали наушники Creative SFXI Trio с ноутбуком Lenovo Yoga, смартфоном OnePlus 8 Pro и настольным компьютером. Все эти устройства позволяли подключаться без использования переходников, напрямую в разъем. Но в комплекте изначально также предусмотрели совместимость и с устройствами, оснащенными только USB.

Creative SFXI Trio

При использовании с компьютером также рекомендуется установить центр управления. Он отвечает за работу технологии SXFI. Схожий принцип работы был в Creative SXFI GAMER, ориентированной на геймеров.

Creative SFXI Trio

Реализована трехдрайверная конструкция. Две мембраны отвечают за верхние и средние частоты и еще один драйвер за низкие частоты. Звук выдает насыщенный и сбалансированный на широком диапазоне частот.

Creative SFXI Trio

Включение SXFI добавляет звуковой сцене насыщенности и объема. В деталях передают сложные музыкальные композиции. Использовали также для просмотра сериалов, видеоконтента на стриминговых сервисах и игр.

Creative SFXI Trio

Сопровождается встроенным микрофоном. Голос передает без искажений. Можно использовать в качестве разговорной гарнитуры.

Creative SFXI Trio

В ушах сидят плотно. В комплекте есть несколько сменных амбушюр для подбора оптимального прижима. На одежде можно будет зафиксировать с помощью комплектной прищепки. В комплекте есть чехол для удобного хранения.

Итоги по Creative SFXI Trio

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative SFXI Trio – внутриканальные наушники с высоким качеством звучания, поддерживающие технологию Super X-Fi. Проводной способ подключения USB Type-C, поддержка программного обеспечения, аккуратное исполнение, пульт ДУ, дополнительные амбушюры в комплекте, чехол для хранения, кабель в кевларовой оплетке.
Creative SFXI Trio получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Creative SFXI Trio
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