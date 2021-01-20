Обзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушники

В рамках «Лаборатории» мы детально изучали внутриканальные наушники Creative Aurvana Trio с двумя драйверами и сабвуферами. Тогда эти наушники изменили представление о том какое качество звука могут выдавать наушники в таком компактном исполнении. Не так давно компания запустила продажи Creative SFXI Trio с трехдрайверным оснащением и поддержкой технологии Super X-Fi. Общая же конструкция представляет собой связку из двух арматурных драйверов под высокие и средние частоты, а также один биоцеллюлозный драйвер под басы.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 10 990 рублей.Упакованы в коробку с изображением гарнитуры и пометками о поддержке технологии Super X-Fi. Внутри нее зафиксированы на вспененной подложке под прозрачным пластиком. Стартовый набор включает переходник на полноразмерный USB, силиконовые амбушюры, чехол, прищепка для одежды, набор различной документации.

Внешний вид

Это проводные наушники. В отличие от Aurvana Trio здесь отказались от съемных кабелей, вместо этого используется жесткий способ крепления.

На кабеле правой чашки зафиксирован блок управления. Выведены четыре кнопки меню управления. С помощью них можно изменять громкость, переключать треки. Здесь же находится светодиодный индикатор.

Одна из кнопок активирует технологию Super X-Fi. При ее активации активируется индикатор. В этом же элементе находится начинка, отвечающая за воспроизведение и эффекты.

Основная часть кабеля у Creative SFXI Trio идет с кевларовой оплеткой. Он лучше держит форму и прочнее. Длина 80 сантиметров. Разъем USB Type-C, этот тип сейчас активно распространяется в смартфонах, ноутбуках и доступен на материнских платах. В комплекте есть переходник на полноразмерный USB.

Корпус наушников выполнен из черного пластика. На внешней стороне зафиксирована хромированная накладка. На внешней стороне защитная металлическая сетка.

В комплекте идет шесть различных пар силиконовых амбушюр. Есть возможность подобрать оптимальный прижим в ушном канале.

Между собой чашки можно соединить с помощью магнитов. Так упрощается фиксация на шее или хранение.

Софт

Для смартфона доступно приложение SXFI App. Проводимая в нем авторизация в дальнейшем используется для хранения данных по настроенному профилю.

Важной его функцией является сканирование формы ушей и лица для персонализации звука под конкретного пользователя. Эти данные сохраняются в облаке и в последующем можно подгрузить при работе с ПК или ноутбуком.

Здесь же выставляются пресеты эквлайзера. Проводится обновление прошивки наушников.

Есть встроенный плеер для воспроизведения музыки.

Тесты

За время тестирования мы использовали наушники Creative SFXI Trio с ноутбуком Lenovo Yoga, смартфоном OnePlus 8 Pro и настольным компьютером. Все эти устройства позволяли подключаться без использования переходников, напрямую в разъем. Но в комплекте изначально также предусмотрели совместимость и с устройствами, оснащенными только USB.

При использовании с компьютером также рекомендуется установить центр управления. Он отвечает за работу технологии SXFI. Схожий принцип работы был в Creative SXFI GAMER , ориентированной на геймеров.

Реализована трехдрайверная конструкция. Две мембраны отвечают за верхние и средние частоты и еще один драйвер за низкие частоты. Звук выдает насыщенный и сбалансированный на широком диапазоне частот.

Включение SXFI добавляет звуковой сцене насыщенности и объема. В деталях передают сложные музыкальные композиции. Использовали также для просмотра сериалов, видеоконтента на стриминговых сервисах и игр.

Сопровождается встроенным микрофоном. Голос передает без искажений. Можно использовать в качестве разговорной гарнитуры.

Итоги по Creative SFXI Trio

В ушах сидят плотно. В комплекте есть несколько сменных амбушюр для подбора оптимального прижима. На одежде можно будет зафиксировать с помощью комплектной прищепки. В комплекте есть чехол для удобного хранения.Creative SFXI Trio – внутриканальные наушники с высоким качеством звучания, поддерживающие технологию Super X-Fi. Проводной способ подключения USB Type-C, поддержка программного обеспечения, аккуратное исполнение, пульт ДУ, дополнительные амбушюры в комплекте, чехол для хранения, кабель в кевларовой оплетке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".