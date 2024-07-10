Переиздание 8-битной игры с платиной за час. Обзор игры Cyber Citizen Shockman Zero

Мы уже рассматривали два переиздания Cyber Citizen Shockman 2 Cyber Citizen Shockman 3 от Ratalaika. Во всех них помимо мелких косметических правок, добавляется упрощенная возможность включения читов, сохранение, загрузки, а также перемотку. Сегодня опять в центре внимания этот платформер со SNES, выпущенный в 90-х, это Cyber Citizen Shockman Zero, выполненный по той же схеме, но с рядом оговорок.

Несмотря на то, что это общая серия, от части к части в ней сохраняются герои и некоторые злодеи, но меняются механики, такие как типы ударов и используемый инвентарь. В одной из частей приоритет на дальние атаки, в рассмотренной недавно более линейный, сейчас же используются только ближние атаки.

Вместо меча и лазерного оружия, главные герои, а играть можно сразу двоем, будут орудовать кулаками, а также возможность заряжания атак. Общая динамика держится на уровне предыдущих частей, противников много. Здесь к этому добавляется ограниченное количество здоровья и только 3 жизни. Это же касается боссов, у которых хоть и есть угадываемые паттерны, но сами окна узкие, поэтому пройти некоторых из них с первого раза будет сложно.

Сами этапы тут короткие, отличаются по сеттингу и имеют схожий набор врагов. После каждого ждет встреча с боссом. По мере прохождения при убийствах выпадает местная валюта, которая автоматически увеличивает полоску здоровья. В зависимости от сложности будет идти медленно или немного быстрее.

Как отмечали выше, можно пройти вдвоем. Но нам из-за того, что экран движется за персонажами, часто бывают ситуации, когда один из игроков прижимается краем экрана и не может двигаться или падает, теряя жизни.

Общее прохождение занимает около 40 минут, по итогу выдается место в рейтинге на основе собранных очков с врагов. При упрощенном включении читов (бесконечные жизни) и сохранениях, которые обычно предлагает Ratalaika, тут полностью отсутствует фан-сервис. Нет галереи, исторических справок и отсылок.

Общее впечатление от Cyber Citizen Shockman Zero осталось положительным. Это впервую очередь возможность поностальгировать по золотым временам 8-битных проектов. Она хорошо отполирована, сохраняет дух тех игр, добавляет дополнительные инструменты, которые помогут в прохождении. Из минусов отметим отсутствие дополнительного контента для фанатов.