Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокарты

Построена она на базе ядра GA104, в сравнение с GeForce RTX 3070, увеличилось количество активных блоков. 6144 ядер CUDA против 5888 и 48 тензорных ядер против 46. Еще одним отличием стало повышение диапазона рабочих частот. Внедрена защита от майнинга.
Упакована видеокарта в коробке с традиционным оформлением. С обратной ее стороны подробно описаны основные особенности и данные по ключевым характеристикам. Комплект включает документацию.
Выполнена в стилистике VISION, отлично дополняет материнские платы этой же серии, например протестированная ранее GIGABYTE Z490 VISION G. Белоснежный каркас и серебристая отделка на крышке.
С торца красуется полоска фиолетового цвета, гармонично дополняющая общую стилистику. Внешний вид ориентирован на творческих пользователей и создателей контента.
Здесь же подсвечиваемый логотип производителя. Это единственная зона с подсветкой. Ей можно будет управлять с помощью фирменной утилиты RGB Fusion 2.0.
Система охлаждения дополнена металлической пластиной. Она повышает жесткость и улучшает эффективность отвода тепла.
Это алюминий, окрашенный в серебристый цвет. Несколько зон с вырезами, удачно дополняющими нанесенный декоративный рисунок.
С учетом того что длина печатной платы у GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC меньше, чем у охлаждения, они обеспечивают сквозное движение воздуха через часть блока радиатора.
Установлено два 90 мм вентилятора и один 80 мм. Два крайних вентилятора вращаются по часовой стрелке, центральный против. Для вентиляторов заявлен высокий ресурс службы, он был увеличен в 2.1 раза.
Под кожухом скрывается двухсекционный массивный радиатор с семью медными тепловыми трубками.
Увеличенная по площади контактная пластина из меди осуществляет контакт с чипами памяти, графическим ядром и силовыми элементами через термоинтерфейс.
На панель портов вывода выведены два HDMI и два DisplayPort. Часть заглушки выполнена в виде вентиляционной решетки.
Для ее работы рекомендуются блоки питания мощностью от 750 Ватт. Дополнительное питание подается через два 8-пиновых PCI на боковой грани.
GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC отличает заводской разгон. Частота повышена с 1770 МГц до 1830 МГц. Доступны 8 Гбайт графической памяти типа GDDR6X с шиной 256 bit.
Для нее можно загрузить фирменную утилиту AORUS ENGINE. С помощью нее выбирается один из режимов работы: разгон, игровой, тихий и пользовательский.
В пользовательском вручную выставляются частоты графического ядра, памяти. Напряжение ядра. Скорость вентилятора. Лимиты питания.
Уровень шума работающей системы охлаждения низкий. При отсутствии нагрузки вентиляторы останавливаются, обеспечивая полностью бесшумный режим работы.
Мониторинг в играх велся в трех разрешениях: 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160. Выставлены максимальные возможные настройки качества графики в играх.