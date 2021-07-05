Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокарты

Выход видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti прошел на фоне начавшегося спада «майнингового бума», и если с GeForce RTX 3060 прошел старт не так гладко как хотелось бы, даже несмотря на первые попытки NVIDIA с внедрением ограничений на вычисления с целью добычи криптовалют, то с этими новинками они вполне начали попадать в руки геймерам. Так в сравнение с GeForce RTX 2070 Super в изучаемой сегодня GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC достигнут прирост в 1.5 раза.

Комплектация

Построена она на базе ядра GA104, в сравнение с GeForce RTX 3070, увеличилось количество активных блоков. 6144 ядер CUDA против 5888 и 48 тензорных ядер против 46. Еще одним отличием стало повышение диапазона рабочих частот. Внедрена защита от майнинга.

Упакована видеокарта в коробке с традиционным оформлением. С обратной ее стороны подробно описаны основные особенности и данные по ключевым характеристикам. Комплект включает документацию.

Внешний вид

Используемая система охлаждения занимает три слота на материнской плате и два на задней панели корпуса. Длина составляет 320 мм. Ширина 126 мм.

Выполнена в стилистике VISION, отлично дополняет материнские платы этой же серии, например протестированная ранее GIGABYTE Z490 VISION G. Белоснежный каркас и серебристая отделка на крышке.

С торца красуется полоска фиолетового цвета, гармонично дополняющая общую стилистику. Внешний вид ориентирован на творческих пользователей и создателей контента.

Здесь же подсвечиваемый логотип производителя. Это единственная зона с подсветкой. Ей можно будет управлять с помощью фирменной утилиты RGB Fusion 2.0.

Система охлаждения дополнена металлической пластиной. Она повышает жесткость и улучшает эффективность отвода тепла.

Это алюминий, окрашенный в серебристый цвет. Несколько зон с вырезами, удачно дополняющими нанесенный декоративный рисунок.

С учетом того что длина печатной платы у GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC меньше, чем у охлаждения, они обеспечивают сквозное движение воздуха через часть блока радиатора.

Установлено два 90 мм вентилятора и один 80 мм. Два крайних вентилятора вращаются по часовой стрелке, центральный против. Для вентиляторов заявлен высокий ресурс службы, он был увеличен в 2.1 раза.

Под кожухом скрывается двухсекционный массивный радиатор с семью медными тепловыми трубками.

Увеличенная по площади контактная пластина из меди осуществляет контакт с чипами памяти, графическим ядром и силовыми элементами через термоинтерфейс.

На панель портов вывода выведены два HDMI и два DisplayPort. Часть заглушки выполнена в виде вентиляционной решетки.

Для ее работы рекомендуются блоки питания мощностью от 750 Ватт. Дополнительное питание подается через два 8-пиновых PCI на боковой грани.

Тесты

GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC отличает заводской разгон. Частота повышена с 1770 МГц до 1830 МГц. Доступны 8 Гбайт графической памяти типа GDDR6X с шиной 256 bit.Система на которой велось изучение быстродействие видеокарты построена на материнской плате X570S AORUS MASTER с процессором AMD Ryzen 5 5600X.

Для нее можно загрузить фирменную утилиту AORUS ENGINE. С помощью нее выбирается один из режимов работы: разгон, игровой, тихий и пользовательский.

В пользовательском вручную выставляются частоты графического ядра, памяти. Напряжение ядра. Скорость вентилятора. Лимиты питания.Во время бенчмарков, в играх и при продолжительной нагрузке температура в закрытом корпусе не превышала 68 градусов.

FireStrike Extreme

Уровень шума работающей системы охлаждения низкий. При отсутствии нагрузки вентиляторы останавливаются, обеспечивая полностью бесшумный режим работы.

Night Raid

TimeSpy

3DMark 11

PCMark 10

Assassin's Creed Valhalla: FHD, QHD, UHD. GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC

Мониторинг в играх велся в трех разрешениях: 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160. Выставлены максимальные возможные настройки качества графики в играх.

Watch Dogs: Legion: FHD, QHD, UHD. GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC

Total War Saga: Troy: FHD, QHD, UHD. GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC

World of Tanks: FHD, QHD, UHD. GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC

Итоги

GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC – видеокарта с эффективной и тихой системой охлаждения, выверенным и строгим внешним видом, заводским разгоном и высоким ресурсом службы. В сравнение с GeForce RTX 3070 она продемонстрировала прирост в среднем в районе 10%. Поддерживаемые ей технологии позволяют заметно сократить время на рендер видео в высоком разрешение с помощью инструментов Adobe, а также повысить комфорт работы с мультимедиа контентом и 3D-графикой. Можно ожидать, что наличие ограничений по вычислениям для добычи криптовалюты, отразятся на доступности и ценах в рознице.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".