Обзор GMNG HS-L570G. Недорогие и добротные игровые наушники

Изучаемые сегодня игровые наушники GMNG HS-L570G относятся к недорогому ценовому сегменту. Но у них есть адаптивное оголовье, многоцветная подсветка, микрофон с пассивным шумоподавлением. При этом, согласно данным, Яндекс.Маркет средняя стоимость у них составляет 1600 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку, оформленную в игровую стилистику. Есть окошко с прозрачным пластиком, позволяющим оценить внешний вид гарнитуры. Внутри коробки помимо наушников можно найти руководство пользователя на русском языке.

GMNG HS-L570G обзор

Внешний вид

В конструкции наушников сочетаются элементы из пластика и металла. Качество сборки не вызывает нареканий.

Металл используется в креплении чашек к оголовью. Эта часть наушников испытывает наибольшую нагрузку во время эксплуатации.

Оголовье адаптивное. Состоит из двух контуров. Внешний контур жесткий, он отвечает за поддержание общей формы. Внутренний на прорезиненный, обеспечивая оптимальный прижим к голове пользователя.

Чашки у GMNG HS-L570G овальной формы. Выполнены из пластика. Поверхности софт-тач.

По периметру есть трехзонная вставка с многоцветной подсветкой. Тут предустановленный эффект, отдельная его настройка не предусмотрена.

Амбушюры в свою очередь выполнены из кожзама. Прошиты, внутри мягкий наполнитель. Решетка динамика защищена тканью.

На обратной стороне левой чашки регулятор громкости. Он хорошо определяется слепым методом.

Микрофон на этой же чашке. Он несъемный. Гибкая ножка и пластиковая капсула, на внешнем контуре которой кнопка его отключения.

Тесты

Подключаются наушники с помощью кабеля длиной 2.1 метра. Интерфейс USB.Отдельной утилиты для настройки GMNG HS-L570G не предусмотрено. Определяется автоматически сразу после подключения к системе. Это мультиплатформенная гарнитура. Подключали ее к ноутбуку MacBook, ПК на Windows, а также консолью Sony PlayStation 5. Со всеми типами устройств работало корректно.

За воспроизведение в них отвечают 50 мм неодимовые динамики. Частотный диапазон воспроизведения от 20 до 20000 Гц. В звуковой сцене есть заметное смещение акцента в нижние и средние частоты. Хорошо показали себя в играх. В сетевом шутере Escape from Tarkov позволяли ориентировать противников.

Эксплуатация в теплом помещении в течение длительного времени будет сопровождаться запотеванием ушей. При этом они хорошо прижимаются к голове, обеспечивая пассивную звукоизоляцию.

Тест микрофона GMNG HS-L570G

Итоги

Есть микрофон. По нему традиционно приводим пример его аудиозаписи.GMNG HS-L570G – недорогие игровые наушники с USB-подключением. Хорошее качество звука, подсветка, микрофон, удобный вариант исполнения оголовья, пассивная звукоизоляция, кабель с увеличенной длиной. Придраться можно к отсутствию нейлоновой оплетки и софта для настройки.