Обзор GMNG HS-L570G. Недорогие и добротные игровые наушники

Изучаемые сегодня игровые наушники GMNG HS-L570G относятся к недорогому ценовому сегменту. Но у них есть адаптивное оголовье, многоцветная подсветка, микрофон с пассивным шумоподавлением. При этом, согласно данным, Яндекс.Маркет средняя стоимость у них составляет 1600 рублей.

GMNG HS-L570G

Комплектация

Упакованы в коробку, оформленную в игровую стилистику. Есть окошко с прозрачным пластиком, позволяющим оценить внешний вид гарнитуры. Внутри коробки помимо наушников можно найти руководство пользователя на русском языке.

GMNG HS-L570G

GMNG HS-L570G обзор

Внешний вид

В конструкции наушников сочетаются элементы из пластика и металла. Качество сборки не вызывает нареканий.

GMNG HS-L570G

Металл используется в креплении чашек к оголовью. Эта часть наушников испытывает наибольшую нагрузку во время эксплуатации.

GMNG HS-L570G

Оголовье адаптивное. Состоит из двух контуров. Внешний контур жесткий, он отвечает за поддержание общей формы. Внутренний на прорезиненный, обеспечивая оптимальный прижим к голове пользователя.

GMNG HS-L570G

Чашки у GMNG HS-L570G овальной формы. Выполнены из пластика. Поверхности софт-тач.

GMNG HS-L570G

По периметру есть трехзонная вставка с многоцветной подсветкой. Тут предустановленный эффект, отдельная его настройка не предусмотрена.

GMNG HS-L570G

Амбушюры в свою очередь выполнены из кожзама. Прошиты, внутри мягкий наполнитель. Решетка динамика защищена тканью.

GMNG HS-L570G

На обратной стороне левой чашки регулятор громкости. Он хорошо определяется слепым методом.

GMNG HS-L570G

Микрофон на этой же чашке. Он несъемный. Гибкая ножка и пластиковая капсула, на внешнем контуре которой кнопка его отключения.

GMNG HS-L570G

Подключаются наушники с помощью кабеля длиной 2.1 метра. Интерфейс USB.

Тесты

Отдельной утилиты для настройки GMNG HS-L570G не предусмотрено. Определяется автоматически сразу после подключения к системе. Это мультиплатформенная гарнитура. Подключали ее к ноутбуку MacBook, ПК на Windows, а также консолью Sony PlayStation 5. Со всеми типами устройств работало корректно.

GMNG HS-L570G

За воспроизведение в них отвечают 50 мм неодимовые динамики. Частотный диапазон воспроизведения от 20 до 20000 Гц. В звуковой сцене есть заметное смещение акцента в нижние и средние частоты. Хорошо показали себя в играх. В сетевом шутере Escape from Tarkov позволяли ориентировать противников.

GMNG HS-L570G

Эксплуатация в теплом помещении в течение длительного времени будет сопровождаться запотеванием ушей. При этом они хорошо прижимаются к голове, обеспечивая пассивную звукоизоляцию.

GMNG HS-L570G

Есть микрофон. По нему традиционно приводим пример его аудиозаписи.

Тест микрофона GMNG HS-L570G

Итоги

GMNG HS-L570G – недорогие игровые наушники с USB-подключением. Хорошее качество звука, подсветка, микрофон, удобный вариант исполнения оголовья, пассивная звукоизоляция, кабель с увеличенной длиной. Придраться можно к отсутствию нейлоновой оплетки и софта для настройки.
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