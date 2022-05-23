Обзор GMNG HS-L570G. Недорогие и добротные игровые наушники

Металл используется в креплении чашек к оголовью. Эта часть наушников испытывает наибольшую нагрузку во время эксплуатации.
Оголовье адаптивное. Состоит из двух контуров. Внешний контур жесткий, он отвечает за поддержание общей формы. Внутренний на прорезиненный, обеспечивая оптимальный прижим к голове пользователя.
Чашки у GMNG HS-L570G овальной формы. Выполнены из пластика. Поверхности софт-тач.
По периметру есть трехзонная вставка с многоцветной подсветкой. Тут предустановленный эффект, отдельная его настройка не предусмотрена.
Амбушюры в свою очередь выполнены из кожзама. Прошиты, внутри мягкий наполнитель. Решетка динамика защищена тканью.
На обратной стороне левой чашки регулятор громкости. Он хорошо определяется слепым методом.
Микрофон на этой же чашке. Он несъемный. Гибкая ножка и пластиковая капсула, на внешнем контуре которой кнопка его отключения.
Подключаются наушники с помощью кабеля длиной 2.1 метра. Интерфейс USB.
За воспроизведение в них отвечают 50 мм неодимовые динамики. Частотный диапазон воспроизведения от 20 до 20000 Гц. В звуковой сцене есть заметное смещение акцента в нижние и средние частоты. Хорошо показали себя в играх. В сетевом шутере Escape from Tarkov позволяли ориентировать противников.
Эксплуатация в теплом помещении в течение длительного времени будет сопровождаться запотеванием ушей. При этом они хорошо прижимаются к голове, обеспечивая пассивную звукоизоляцию.
Есть микрофон. По нему традиционно приводим пример его аудиозаписи.