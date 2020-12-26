Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0

Не так давно мы проводили тестирование наушников Hyundai H-EP200 и Hyundai H-EP300, продемонстрировавшие хорошее техническое оснащение в недорогом ценовом сегменте. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, будут младшие Hyundai H-EP100. При своей стоимости в 1 590 рублей они также предлагают поддержку актуального Bluetooth 5.0.

Hyundai H-EP100

К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением наушников и зарядного кейса. Внутри они зафиксированы в пластик, предотвращающий тряску. Комплект также включает USB-кабель, силиконовые амбушюры, инструкцию и гарантийный талон.

Hyundai H-EP100

Внешний вид

Зарядный кейс выполнен из белого пластика. Под откидной крышкой расположены два посадочных места под наушники с магнитным креплением.

Hyundai H-EP100

Для удобства установки нанесены пометки по правой и левой стороне. При открытии крышки не выпадают.

Hyundai H-EP100

Восстановление заряда проходит через microUSB. Контролировать заряд можно с помощью группы светодиодных индикаторов.

Hyundai H-EP100

Наушники Hyundai H-EP100 также выполнены из белого пластика. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Hyundai H-EP100

Выполнены в виде «капелек». На внешней стороне чашек находится механическая кнопка управления. Она есть на двух наушниках.

Hyundai H-EP100

Все подробные комбинации подробно описаны в комплектной инструкции на русском языке. Можно управлять воспроизведением мультимедиа, отвечать на входящий вызов.

Hyundai H-EP100

Контролировать рабочий можно с помощью светодиодного индикатора. Общий вес легкий.

Hyundai H-EP100

В конструкции корпуса предусмотрен небольшой выступ, улучшающий надежность фиксации в ушной раковине. Есть несколько сменных пар силиконовых амбушюр.

Hyundai H-EP100

Тесты

Hyundai H-EP100

Используется актуальный модель Bluetooth 5.0, обеспечивающий для Hyundai H-EP100 повышенную дальность соединения и сниженное энергопотребление. Сам процесс сопряжения включает традиционный набор шагов. Работают в стереопаре. Проблем в качестве приема нет.

Hyundai H-EP100

В ушах сидят удобно. При резких движениях, шагах или тряске из ушей не выпадают. Чувства дискомфорта при длительном ношении не наблюдалось.

Hyundai H-EP100

Встроенного аккумулятора хватало на 2.5 часа прослушивания музыки. В комплектном кейсе можно провести около 3 полных циклов зарядки. На сеанс зарядки уходит 1.5 часа.

Hyundai H-EP100

По звуковой сцене сделан акцент на верхние частоты. При воспроизведении видеороликов с Youtube рассинхронизации замечено не было. Присутствует запас по громкости.

Итоги по Hyundai H-EP100

Hyundai H-EP100 – недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0. Аккуратный внешний вид, хорошие показатели автономной работы, совместимость с разными платформами, зарядный кейс на 3 полных цикла зарядки и магнитным креплением.
Комментарии и отзывы Hyundai H-EP100
Обзоры:
Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с Bluetooth 5.0Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1
Обзор Amazfit PowerBuds. Спортивные наушники со встроенным пульсометромОбзор Amazfit PowerBuds. Спортивные наушники со встроенным пульсометром
Новости:
Объявлена ​​дата запуска наушников OnePlus Buds Z Steven Harrington Special Edition

OnePlus объявила дату запуска специального выпуска OnePlus Buds Z Steven Harrington Special Edition. Огра...
Gigabyte представила игровую гарнитуру Aorus H1

Новая гарнитура Gigabyte Aorus H1 оснащена 50 мм драйверами и виртуальным объемным звуком 7.1, это обеспе...
Realme Buds Air Pro Master Edition доступен за 68 долларов США

Компания Realme выпустила новый вариант своих беспроводных наушников - Realme Buds Air Pro Master Edition...
Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0
Обзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карта с 7.1 звукомОбзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карта с 7.1 звуком
Обзор Satechi Aluminum Portable & Adjustable Laptop Stand. Алюминиевая подставка под ноутбукОбзор Satechi Aluminum Portable & Adjustable Laptop Stand. Алюминиевая подставка под ноутбук
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box SЛучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box S
Обзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабукаОбзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабука
Утечка рендеринга Lenovo K12 Note...
Утечка рендеринга Lenovo K12 NoteСерия Lenovo K Note должна появиться в новой модели и выйдет как Lenovo K12 Note. В сети опубликовали ре...
Alldocube анонсировала планшет iPlay 40 ...
Alldocube анонсировала планшет iPlay 40 Компания Alldocube анонсировала следующую серию планшетов iPlay 40 в Китае. ...
Apple iPhone 13 может получить вариант в...
Apple iPhone 13 может получить вариант вНедавно выпущенные модели iPhone 12 память объемом 512 ГБ остается самым высоким вариантом внутренней пам...
Huawei Mate 30E Pro получил аккумулятор ...
Huawei Mate 30E Pro получил аккумулятор Компания Huawei представила в Китае смартфон Mate 30E Pro, который работает под управлением ОС Android 10...
Amazfit Bip U готовится к релизу...
Amazfit Bip U готовится к релизуВ последнее время многие пользователи заметили, что о свежих новинках из мира технологий мы узнаем раньше...
Samsung Galaxy A02s получил сертификацию...
Samsung Galaxy A02s получил сертификациюОжидается, что до конца года компания Samsung выпустит больше бюджетных смартфонов серий Galaxy A и Galax...
OPPO не выпустит раскладной смартфон...
OPPO не выпустит раскладной смартфонПроизводители раскрывают концептуальные проекты и рабочие прототипы по разным причинам. Иногда это делают...
Флагман Huawei Mate 40 Pro представлен о...
Флагман Huawei Mate 40 Pro представлен оКомпания Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 40, в которую вошли четыре модели: Mate 40,...
Обзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio Re...
Обзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReПоддержка беспроводной зарядки получает широкое распространение не только в смартфонах, но и носимых устр...
PNY выпустила новую оперативную память X...
PNY выпустила новую оперативную память XСегодня PNY объявила о добавлении в ассортимент компании новой игровой оперативной памяти XLR8 Gaming EPI...
Гибкий смартфон Huawei Mate X2 засветилс...
Гибкий смартфон Huawei Mate X2 засветилсКитайские регуляторы сертифицировали складной смартфон Huawei Mate X2, который еще не был представлен офи...
HUAWEI Mate40 Pro занял первое место в D...
HUAWEI Mate40 Pro занял первое место в Dомпания Huawei официально представила последний флагманский смартфон в виде серии HUAWEI Mate40. ...
Обзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой весаОбзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой веса
Обзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игрыОбзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игры
Обзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/сОбзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/с
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживательОбзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживатель
Обзор KIVI 55U710KB 55Обзор KIVI 55U710KB 55" (2020). Недорогой 55-дюймовый телевизор для Sony PlayStation 5
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor