Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0

К моменту публикации продажи уже стартовали.
КомплектацияУпакованы в коробку с изображением наушников и зарядного кейса. Внутри они зафиксированы в пластик, предотвращающий тряску. Комплект также включает USB-кабель, силиконовые амбушюры, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видЗарядный кейс выполнен из белого пластика. Под откидной крышкой расположены два посадочных места под наушники с магнитным креплением.
Для удобства установки нанесены пометки по правой и левой стороне. При открытии крышки не выпадают.
Восстановление заряда проходит через microUSB. Контролировать заряд можно с помощью группы светодиодных индикаторов.
Наушники Hyundai H-EP100 также выполнены из белого пластика. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.
Выполнены в виде «капелек». На внешней стороне чашек находится механическая кнопка управления. Она есть на двух наушниках.
Все подробные комбинации подробно описаны в комплектной инструкции на русском языке. Можно управлять воспроизведением мультимедиа, отвечать на входящий вызов.
Контролировать рабочий можно с помощью светодиодного индикатора. Общий вес легкий.
В конструкции корпуса предусмотрен небольшой выступ, улучшающий надежность фиксации в ушной раковине. Есть несколько сменных пар силиконовых амбушюр.
Тесты
Используется актуальный модель Bluetooth 5.0, обеспечивающий для Hyundai H-EP100 повышенную дальность соединения и сниженное энергопотребление. Сам процесс сопряжения включает традиционный набор шагов. Работают в стереопаре. Проблем в качестве приема нет.
В ушах сидят удобно. При резких движениях, шагах или тряске из ушей не выпадают. Чувства дискомфорта при длительном ношении не наблюдалось.
Встроенного аккумулятора хватало на 2.5 часа прослушивания музыки. В комплектном кейсе можно провести около 3 полных циклов зарядки. На сеанс зарядки уходит 1.5 часа.
По звуковой сцене сделан акцент на верхние частоты. При воспроизведении видеороликов с Youtube рассинхронизации замечено не было. Присутствует запас по громкости.