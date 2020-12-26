Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0

Не так давно мы проводили тестирование наушников Hyundai H-EP200 Hyundai H-EP300 , продемонстрировавшие хорошее техническое оснащение в недорогом ценовом сегменте. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, будут младшие Hyundai H-EP100. При своей стоимости в 1 590 рублей они также предлагают поддержку актуального Bluetooth 5.0.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали.Упакованы в коробку с изображением наушников и зарядного кейса. Внутри они зафиксированы в пластик, предотвращающий тряску. Комплект также включает USB-кабель, силиконовые амбушюры, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Зарядный кейс выполнен из белого пластика. Под откидной крышкой расположены два посадочных места под наушники с магнитным креплением.

Для удобства установки нанесены пометки по правой и левой стороне. При открытии крышки не выпадают.

Восстановление заряда проходит через microUSB. Контролировать заряд можно с помощью группы светодиодных индикаторов.

Наушники Hyundai H-EP100 также выполнены из белого пластика. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Выполнены в виде «капелек». На внешней стороне чашек находится механическая кнопка управления. Она есть на двух наушниках.

Все подробные комбинации подробно описаны в комплектной инструкции на русском языке. Можно управлять воспроизведением мультимедиа, отвечать на входящий вызов.

Контролировать рабочий можно с помощью светодиодного индикатора. Общий вес легкий.

В конструкции корпуса предусмотрен небольшой выступ, улучшающий надежность фиксации в ушной раковине. Есть несколько сменных пар силиконовых амбушюр.

Тесты

Используется актуальный модель Bluetooth 5.0, обеспечивающий для Hyundai H-EP100 повышенную дальность соединения и сниженное энергопотребление. Сам процесс сопряжения включает традиционный набор шагов. Работают в стереопаре. Проблем в качестве приема нет.

В ушах сидят удобно. При резких движениях, шагах или тряске из ушей не выпадают. Чувства дискомфорта при длительном ношении не наблюдалось.

Встроенного аккумулятора хватало на 2.5 часа прослушивания музыки. В комплектном кейсе можно провести около 3 полных циклов зарядки. На сеанс зарядки уходит 1.5 часа.

Итоги по Hyundai H-EP100

По звуковой сцене сделан акцент на верхние частоты. При воспроизведении видеороликов с Youtube рассинхронизации замечено не было. Присутствует запас по громкости.Hyundai H-EP100 – недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0. Аккуратный внешний вид, хорошие показатели автономной работы, совместимость с разными платформами, зарядный кейс на 3 полных цикла зарядки и магнитным креплением.