Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC

В прошлом месяце мы проводили тестирование смартфона Motorola Moto G9 Play с невысокой стоимостью, 64 Мп камерой и NFC. Сегодня в центре внимания решение среднего ценового сегмента Motorola Moto G9 Plus с технологией быстрой зарядки, квадрокамерой, интегрированным в кнопку включения сканером отпечатка пальца и дисплеем Max Vision диагональю 6.8 дюйма.

Комплектация

К моменту публикации он уже находится в свободном доступе.Стартовый набор в отличие от Motorola Moto E7 Plus включает силиконовый чехол. Также владелец получает зарядное устройство мощностью 30 Вт, кабель USB Type-C, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Помимо тестируемой нами синей версии исполнения, также есть золотистая. Выглядит смартфон эффектно. Это неразборный моноблок.

Края крышки закруглены. Выполнена она из пластика. Поверхность с водоотталкивающим покрытием. В верхней зоне расположен блок основной камеры с четырьмя объективами и светодиодная вспышка.

С учетом подверженности загрязнению следами пальцев, оптимальнее будет ношение с комплектным чехлом, он же решает вопрос выступающего блока камеры.

Из интересных инженерных решений совмещение сканера отпечатка пальца с кнопкой включение. Так при включении экрана будет проходить сразу и считывание пальца. Определяет точно и быстро.

Выше у Motorola Moto G9 Plus находится качелька регулировки громкости. Как и в рассмотренных ранее телефонах этого производителя есть отдельная кнопка вызова голосового помощника.

На верхнем торце аудиоразъем под проводное подключение наушников. Микрофон шумоподавление.

Лицевая сторона с защитным стеклом. По периметру аккуратный кант. Фронтальная камера интегрирована в дисплей. Решетка динамика вдоль верхней грани, качество передачи звука высокое с запасом по громкости. У телефона отсутствуют светодиодные индикаторы.

На основании USB Type-C. Аккуратные отверстия основного динамика. Он не перекрывает при размещении в руке.

Корпус неразборный. Используется гибридный лоток под SIM и карту памяти. Владелец будет поставлен перед выбором между расширением памяти или дополнительной SIM.

Экран

Активная зона дисплея занимает 83% поверхности лицевой стороны. Производитель отмечает поддержку HDR10. Разрешение составляет 2400 на 1080 пикселей. Высокий уровень максимальной яркости.

Экран в этом смартфоне производит приятное впечатление. ШИМ-мерцание отсутствует. Хорошо настроен цветовой баланс. Под прямыми солнечными лучами не бликует. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

На борту Motorola Moto G9 Plus установлен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730G. Шесть ядер Cortex A55 и два ядра Cortex A76. Графика Adreno 618.

Используется память. Доступны 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней UFS 2.1 памяти. Работает телефон шустро. Поиграть можно будет в игры уровня PUBG и WOT Blitz.

Связь

Аккумулятор

Поддерживаются бесконтактные платежи. Мы проводили тестирование оплачивая покупки в терминалах российских магазинах. Проблем за время длительных тестов не выявили. Модуль LTE со спектром частотных диапазонов российских провайдеров. Скорость загрузки файлов высокая. Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5 ГГц. Есть кодек aptX HD для беспроводной передачи звука в высоком битрейте.Автономную работу обеспечивает батарея с емкостью 5000 мАч до двух дней автономной работы в смешанной нагрузке. На потоковое воспроизведение видео с YouTube около 15.5 часов, в рабочих задачах с максимальной яркостью экрана – 8 часов. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт. Полный цикл зарядки проходит за 1 час.

Камера

64 Мп с диафрагмой F/1.8,

8 Мп широкоугольный с F/2.2,

2 Мп макро F/2.2,

2 Мп cенсор глубины F/2.2.

Используется связка из четырех модулей:Качество съемки высокое. Фокусировка работает шустро. Цвета передаются точно. Резкость по всей площади кадра при достаточном уровне освещении. При плохих условиях появляется заметно размытие по краям.

В приложении камеры можно переключаться между камерами. Помимо основной это широкоугольная и зум. В приложении интегрирован Google.Ассистент.

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Она позволит владельцу Motorola Moto G9 Plus участвовать в видеоконференциях, совещаниях и делать селфи.

Тест камеры Motorola Moto G9 Plus

Видео пишет в разрешении до 4К. Есть опция стабилизации.

Софт

Установлено актуальное программное обеспечение. Android 10 с добавленными инструментами кастомизации и приложениями. За время тестирования в течение месяца были получены несколько обновлений.

Итоги по Motorola Moto G9 Plus

Motorola Moto G9 Plus – смартфон среднего ценового сегмента с актуальным техническим оснащением. Интегрированный в кнопку включения сканер отпечатка пальца, 4/128 Гбайт памяти, бесконтактные платежи, квадрокамера, высокий уровень быстродействия, длительное время автономной работы с быстрой зарядкой, дисплей FHD+ с HDR10. Не устроить могут маркость задней крышки и гибридный лоток.Смартфон имеет большой экран 6,8 дюймов. Это практически размер экрана небольшого планшета (планшеты имеют экран от 7 дюймов и выше). При этом за счёт узких рамок вокруг экрана (в отличие от планшета) g9 plus с точки зрения размера остаётся смартфоном, который легко умещается в карман и управляется одной рукой. При этом у него гораздо лучше начинка чем у многих планшетов с экраном 7 дюймов. Тут и мощный процессор оптимизированный для 3D игр и много памяти и 4 крутых камеры и даже аккумулятор на 5000 мАч, что больше чем у многих планшетов. Таким образом, покупая g9 plus вы покупаете по сути 3 в одном: Мощный современный смартфон, с одним из лучших для среднего сегмента процессором Snapdragon 730G, который справится абсолютной со всем спектром задач и по работе, и по развлечениям. Навороченный, но при этом компактный планшет, который удобно носить с собой. То есть вы можете учиться удаленно с максимальным комфортом, подключаясь к урокам или лекциям в любом месте, даже если у вас нет с собой рюкзака или сумки. Смартфон всегда с вами в любом случае. Ну и никто не отменял просмотр видео на экране, как у планшета и мобильные игры с процессором, который специально для них создавался. И фотокамера. Если раньше смартфоны лишь пытались заменить компактные фотоаппараты, то теперь это фактически уже произошло. Вам доступны функции ранее доступные только профессиональным фотокамерам: размытие заднего фона, макросъёмка, широкий угол, съёмка при низкой освещенности, съёмка в высоком разрешении и в профессиональном формате RAW. И все это есть в смартфоне - мало не покажется.