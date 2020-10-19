Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой

Сети 5G в России запущены в ограниченных участках нескольких городов для тестирования. Есть такие зоны и у нас в Казани, само же будущее технологии и выбор финального спектра частот будет зависеть от регулятора. Но внедрение на пользовательских устройствах уже начало, например, Qualcomm, уже с 2020 года сопровождает сразу несколько своих платформ модулем 5G. Тестируемый сегодня OPPO Reno 4 Pro 5G интересен не только наличием этого модема, но и AMOLED-матрицей 90 Гц, быстрой зарядкой 65 Вт, тремя модулями в основной камере и высокий уровень быстродействия.

OPPO Reno 4 Pro 5G обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали.

Комплектация

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM, документацию, зарядное устройств 65 Вт Super VOOC 2.0, USB-кабель.Задняя крышка смартфона с матовой текстурой. Она приятна тактильно и не подвержена загрязнению следами пальцев.

Он не выскальзывает из рук. Но из-за выступающего блока основной камеры, использовать его без чехла будет затруднительно.

Сам блок с тремя объективами, модуль лазерной фокусировки и светодиодная вспышка.

Боковые рамки у OPPO Reno 4 Pro 5G узкие. Справа кнопка включения, слева качелька регулировки громкости.

На основании скрывается выдвижной лоток под две nanoSIM. Как и у OnePlus 8 Pro тут отсутствует поддержка карты памяти.

Сканер отпечатка пальца интегрирован в дисплей. Срабатывает точно и быстро. Есть разблокировка Face Unlock.

Края экрана закруглены. Изначально на экран нанесена защитная пленка. В левом углу объектив фронтальной камеры.

В отличие от более ранних версий в рамках этого семейства, тут отказались от экспериментов в виде выдвижных блоков, как например, в Oppo Reno

Из интерфейсных разъемов доступен только USB Type-C. Поддержки проводных наушников нет.

Экран

На борту AMOLED матрица с разрешением FHD+ (2400x1080). Частота обновления 90 Гц. Для экономии заряда частоту можно будет снизить до 60 Гц. Высокая яркость. И точная цветопередача. В настройках пользователь OPPO Reno 4 Pro 5G сможет сменить цветовой профиль, сместив баланс в теплые или холодные оттенки.

Поддерживается функция Always on Display с выводом на экран часов и дополнительной информации.

Начинка

В качестве платформы выбран Qualcomm Snapdragon 765G. Выполнен по 7нм техпроцессу. Восьмиядерный процессор, ориентированный на устройства среднего ценового сегмента. Ядра Kryo 475 Gold / Silver и графика Adreno 620. Есть целый ряд оптимизаций позволяющий увеличить производительность в играх и ресурсоемких приложениях.

Доступны 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X. Под хранение выделен быстрый накопитель объемом 256 Гбайт.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается работа в сетях 5G. По понятным причинам мы смогли проверить работу только в LTE диапазоне. С SIM-картами ключевых российских операторов работал корректно. Wi-Fi модуль двухдиапазонный. Wi-Fi 6 не поддерживается. Bluetooth 5.1.Как и ранее рассмотренный OPPO Reno Ace поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Блок питания SuperVOOC 2.0 в комплекте. На полный цикл восстановления уходит около 30 секунд. Установлена батарейка с емкостью 4000 мАч. В смешанном сценарии с высокой яркостью экрана хватает примерно на 14 часов работы с частотой обновления 60 Гц и 6.5 часов при увеличении до 90 Гц.

Камеры

Производитель следует общим трендам с размещением нескольких модулей. Основной 48 Мп Sony IMX586 с диафрагмой F/1.7. Есть широкоугольный 12 Мп с углом обзора в 120 градусов и телеобъектив 12 Мп с диафрагмой F/2.4.

Качеству съемки тут уделено повышенное внимание. В приложении предлагаются дополнительные режимы и пресеты. Украшение лица и определение объектов в кадре.

Есть уже привычный ночной режим съемки.

Снимки с высокой детализацией по всей площади кадра. Фронтальная камера с разрешением 32 Мп с диафрагмой F/2.4.

Тест камеры OPPO Reno 4 Pro 5G

Под видеосъемку в OPPO Reno 4 Pro 5G есть оптическая и электронная стабилизация.

Софт

Установлена операционная система Android 10 с оболочкой Color OS 7.2. В ней интегрированы возможности кастомизации интерфейса, продвинутый режим энергосбережения и функции искусственного интеллекта.

Итоги по OPPO Reno 4 Pro 5G

OPPO Reno 4 Pro 5G – смартфон среднего ценового сегмента, оснащенный AMOLED-дисплеем с частотой 90 Гц, камерами с оптической стабилизацией, оболочкой с детальными настройками и кастомизацией, аккумулятором с быстрой зарядкой 65 Вт, крышка с матовой текстурой, поддержка 5G. Хотя сам производитель отказался от смелых экспериментов с выдвижными модулями, в целом перед нами хорошо сбалансированное решение с актуальным техническим оснащением.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".