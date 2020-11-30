Обзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHD

Не так давно мы тестировали одно из самых доступных решений на базе GeForce RTX 3070, выполненного в рамках семейства Palit GamingPro. Аскетичное, но эффективное охлаждение с тремя вентиляторами и декоративной пластиной из пластика на обратной стороне печатной платы. Тестируемая сегодня Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC может похвастать довольно смелым внешним видом и возможностью синхронизации подсветки с остальными компонентами.

Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

К моменту публикации она уже начала появляться в официальной российской рознице. Пока, к сожалению, приобрести их по рекомендованной стоимости все еще проблематично из-за повышенного спроса и ограниченных предложений.

Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Стартовый набор ее включает кабель для синхронизации подсветки, переходник питания, краткое руководство пользователя. Внутри коробки расположена в антистатическом пакете.

Внешний вид

Габариты ее больше, чем у рассмотренной ранее видеокарты. Длина 30.5 сантиметров. Ширина 136 мм. На материнской плате также занимает 2.7 слота, требуя для эффективного охлаждения дополнительного свободного пространства.

Верхняя часть кожуха выполнена из прозрачного пластика. За счет полигональных форм складывается эффект битого стекла. В живую выглядит очень интересно и смело.

Особенно это впечатление усиливается при включении системы. Подсветка распространяется по всей площади, и здесь эти расположенные под разными углами плоскости и канавки «играют» лучами.

Это одна из первых на нашей памяти видеокарт от Palit, позволяющая не только управлять светом с помощью фирменного программного обеспечения, но и с опцией синхронизации.

Сделали все максимально универсально. В Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC есть 5V ARGB разъем на боковой грани, к которому нужно будет подключить разъем на материнской плате. Так управление будет идти через сторонний софт, например, ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion 2.0 или другие центры.

Стоит учитывать, что для того, чтобы оценить всю красоту видеокарты, нужно будет ставить ее в вертикальном положении. Это позволяют без райзера такие корпусы, как Thermaltake Level 20 XT Cube. Также можно установить угловой переходник на место штатных.

Дополнительное питание подается через пару 8-пиновых разъемов на боковой грани. Для стабильной работы рекомендуется установка блока питания мощностью 650 Вт и выше.

Ближе к панели разъемов есть переключатель версий BIOS. Они отличаются принципом работы вентиляторов и лимитом энергопотребления. В тестах мы проверим быстродействие в этих режимах в отдельности.

Здесь идти на упрощения не стали. Задняя часть платы защищена металлической пластиной. И она не только увеличивает общую жесткость конструкции, но и участвует в пассивном отводе тепла.

Сохранили особенность с продуваемостью радиатора насквозь. В тыльной части Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC вырез, обеспечивающий прямое прохождение воздуха от последнего вентилятора.

Три вентилятора с прозрачными лопастями. Все вращаются в одном направлении. На поверхности лопастей есть бороздки, снижающие сопротивление воздуха и повышающие воздушное давление.

Двухсекционный радиатор с алюминиевыми пластинами и медными трубками. Контакт осуществляется с чипами памяти, силовыми элементами и графическим ядром.

На панели разъемов выведены три DisplayPort и один HDMI. Поддерживается вывод в 8К-разрешении.

Проведен заводской разгон. Ядро разогнано до 1845 MHz. Чипы памяти Samsung. Применена качественная элементная силовая база.

Тесты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

Все тесты проводились на первой версии BIOS, предлагающего высокий уровень быстродействия.

Температура

FireStrike Extreme

TimeSpy

Blender

PCMARK 10

Тесты в играх в FHD, QHD, UHD

В играх используются Ultra настройки графики. Система построена на базе процессора Intel Core i5-10600K, дополнительный его разгон не проводился. Видеокарта установлена в закрытом корпусе.

Assassin's Creed Valhalla: FHD, QHD, UHD. Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

Escape from Tarkov: FHD, QHD, UHD. Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

Far Cry New Dawn: FHD, QHD, UHD. Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

Total War Saga: Troy: FHD, QHD, UHD. Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

Watch Dogs: Legion: FHD, QHD, UHD. Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

Rise of Tomb Raider: FHD, QHD, UHD. Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

4K тесты игры с разными настройками графики

Assassin's Creed Valhalla 4K: Medium, High, Ultra. (Palit GeForce RTX 3070)

Escape from Tarkov 4K: Medium, High, Ultra. (Palit GeForce RTX 3070)

Watch Dogs: Legion 4K: Medium, High, Ultra. (Palit GeForce RTX 3070)

Сравнение версий BIOS

Отдельно предлагаем сравнить данные, полученные на двух доступных версиях BIOS.

Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC: BIOS Perfomance vs Silent

Разгон

Также был проверен разгонный потенциал Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC. С помощью фирменной программы Thunder Master можно его провести как автоматически, так и подобрав стабильные параметры вручную.

Без повышения напряжения мы получили стабильную прибавку в 100 МГц по ядру и 700 МГц по памяти. При этом система охлаждения сохранила низкий уровень шума и температуры в разных режимах работы.

В играх это дает в среднем прибавку в 3-7 кадров, сокращая разрыв до GeForce RTX 3080.

Итоги по Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce RTX 3070 GameRock OC – вариант для тех, кто помимо быстродействия и качества работы системы охлаждения ставит приоритетом внешнее исполнение видеокарты. Оптимальный вариант в корпуса с горизонтальным расположением платы или под вертикальное размещение с помощью райзера. Синхронизация подсветки, два BIOS, потенциал для ручного разгона. Не устроить могут габариты.
Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC
Обзоры:
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