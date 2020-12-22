Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8K

В отличие от младших решений проблем с ее доступностью в магазинах не наблюдается. Средняя стоимость на момент публикации составляет 154 900 рублей.
Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC обзор
КомплектацияУпакована в коробку со стилизованным оформлением. У нас на тестах версия с заводским разгоном, соответствующая пометка присутствует на коробке. Внутри нее покупатель обнаружит переходник питания, кабель синхронизации подсветки, усиливающая стойка для видеокарты и документация.
Внешний видС обновленным GameRock мы уже детально знакомились на примере Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC. Напомним ее основные ключевые особенности.
Большая часть крышки кожуха охлаждения выполнена из прозрачного стекла с большим количеством ломанных линий и расположенных под разными углами плоскостей. За счет этого создается эффект битого стекла.
Такой материал хорошо распространяет лучи света, тут светится вся площадь верхней части видеокарты. Интересный эффект.
Предлагается как возможность управления с помощью центра управления, так и провести синхронизацию с остальными компонентами. Для этого нужно будет подсоединить комплектный кабель к 5V ARGB разъему на плате.
Лучше всего карта смотрится в вертикальном размещении. Но нужно учитывать, что занимает она 3 слота и в большинстве корпусов со схемой 7+2 будет прижиматься близко к боковой стенке корпуса. При таком размещении оптимальнее воспользоваться панелями, меняющими переориентацию в основной группе заглушек на корпусе.
В обычном горизонтальном расположении при условии прозрачной стенки будет подсвечивать пространство под видеокартой.
Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC располагает разъемом NVLINK на боковой грани, предоставляя возможность установить связку из двух таких видеокарт. На следующей неделе мы готовим детальный тест такого режима работы.
Дополнительное питание подается через три 8-пиновых разъема. Карта используется 22-фазную подсистему питания.
На борту графический процессор GA102-300-A1, разогнанный до частоты 1395 МГц. Располагает 24 Гбайт памяти типа GDDR6X с частотой 19500 МГц. 384 битная шина.
Интерфейсная панель включает три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1. Поддерживается вывод контента в 8К-разрешении.
Обратная сторона платы защищена металлической пластиной со схематичной рисунком и фигурными вырезами. Она усиливает конструкцию и принимает участие в отводе тепла.
Тесты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC
Все тесты проводились на первой версии BIOS, предлагающего высокий уровень быстродействия.
FireStrike Extreme
TimeSpy
PortRoyal
Blender
3DMark11
Тесты в 8K
8K CyberPunk 2077 medium preset GeForce RTX 3090Для получения числа кадров выше 10 потребовалось снизить качество графики на среднее. Версия игры 1.0.4.
8K Assassin's Creed Valhalla ultra preset GeForce RTX 3090Тесты проводились в честном 8K без включения DLSS.
Тесты в играхДля сравнения по каждой из игр мы приводим мониторинг с максимальными настройками графики в разрешении 4К. Но также тестирование проводилось в разрешениях Full HD и 2K.
RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: CyberPunk 2077. 4K UltraВажно отметить, что на момент выхода теста игра ограничивает выбор для Radeon RX 6800 XT только Ultra настройками, блокируя возможность использования Ray Tracing.
RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Total War Saga: Troy. 4K Ultra
RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Watch Dogs: Legion. 4K Ultra
RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Assassin's Creed Valhalla. 4K Ultra
RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Far Cry New Dawn. 4K Ultra
RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Rise of Tomb Raider. 4K Ultra
RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: World of Tanks. 4K Ultra
RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Escape from Tarkov. 4K Ultra
РазгонДополнительно предлагаем оценить разгонный потенциал Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. С помощью центра ThunderMaster мы смогли получить стабильную прибавку по ядру на уровне 90 МГц.
И еще 250 МГц по памяти получив эффективную частоту в 10000 МГц. Установленная система охлаждения справилась с отводом тепла без заметного повышения температуры.
В бенчмарках играх это дало небольшую прибавку в баллах и кадрах.
Итоги по Palit GeForce RTX 3090 GameRock OCPalit GeForce RTX 3090 GameRock OC – сбалансированная видеокарта в вопросе быстродействия, внешнего вида и эффективности отвода тепла. На текущий момент является безальтернативным решением для установки в высокопроизводительные системы под игры и работу с графикой. Из особенностей отметим интересный дизайн и синхронизацию подсветки через 5V ARGB. Не устроить могу массивные габариты.
Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".