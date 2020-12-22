Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8K

Первой видеокартой с новой архитектурой Ampere у нас на тестах стала Palit GeForce RTX 3090 GamingPro, одна из самых доступных среди представленных официально на российском рынке. Такой она остается и по сегодняшний день. Тогда основное внимание уделили 8К-разрешению, но такие мониторы или телевизоры есть у единиц, а вот с 4К все гораздо проще и интереснее. Сегодня мы возвращаемся к флагману NVIDIA, проведя детальное сравнительное тестирование Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC с RTX 3080 и AMD Radeon RX 6800 XT в актуальных играх и бенчмарках.

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

В отличие от младших решений проблем с ее доступностью в магазинах не наблюдается. Средняя стоимость на момент публикации составляет 154 900 рублей.

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC обзор

Комплектация

Упакована в коробку со стилизованным оформлением. У нас на тестах версия с заводским разгоном, соответствующая пометка присутствует на коробке. Внутри нее покупатель обнаружит переходник питания, кабель синхронизации подсветки, усиливающая стойка для видеокарты и документация.

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Внешний вид

С обновленным GameRock мы уже детально знакомились на примере Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC. Напомним ее основные ключевые особенности.

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Большая часть крышки кожуха охлаждения выполнена из прозрачного стекла с большим количеством ломанных линий и расположенных под разными углами плоскостей. За счет этого создается эффект битого стекла.

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Такой материал хорошо распространяет лучи света, тут светится вся площадь верхней части видеокарты. Интересный эффект.

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Предлагается как возможность управления с помощью центра управления, так и провести синхронизацию с остальными компонентами. Для этого нужно будет подсоединить комплектный кабель к 5V ARGB разъему на плате.

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Лучше всего карта смотрится в вертикальном размещении. Но нужно учитывать, что занимает она 3 слота и в большинстве корпусов со схемой 7+2 будет прижиматься близко к боковой стенке корпуса. При таком размещении оптимальнее воспользоваться панелями, меняющими переориентацию в основной группе заглушек на корпусе.

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

В обычном горизонтальном расположении при условии прозрачной стенки будет подсвечивать пространство под видеокартой.

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC располагает разъемом NVLINK на боковой грани, предоставляя возможность установить связку из двух таких видеокарт. На следующей неделе мы готовим детальный тест такого режима работы.

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Дополнительное питание подается через три 8-пиновых разъема. Карта используется 22-фазную подсистему питания.

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

На борту графический процессор GA102-300-A1, разогнанный до частоты 1395 МГц. Располагает 24 Гбайт памяти типа GDDR6X с частотой 19500 МГц. 384 битная шина.

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Интерфейсная панель включает три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1. Поддерживается вывод контента в 8К-разрешении.

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Обратная сторона платы защищена металлической пластиной со схематичной рисунком и фигурными вырезами. Она усиливает конструкцию и принимает участие в отводе тепла.

Тесты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Все тесты проводились на первой версии BIOS, предлагающего высокий уровень быстродействия.

FireStrike Extreme

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

TimeSpy

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

PortRoyal

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Blender

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

3DMark11

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Тесты в 8K

8K CyberPunk 2077 medium preset GeForce RTX 3090

Для получения числа кадров выше 10 потребовалось снизить качество графики на среднее. Версия игры 1.0.4.

8K Assassin's Creed Valhalla ultra preset GeForce RTX 3090

Тесты проводились в честном 8K без включения DLSS.

Тесты в играх

Для сравнения по каждой из игр мы приводим мониторинг с максимальными настройками графики в разрешении 4К. Но также тестирование проводилось в разрешениях Full HD и 2K.

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: CyberPunk 2077. 4K Ultra

Важно отметить, что на момент выхода теста игра ограничивает выбор для Radeon RX 6800 XT только Ultra настройками, блокируя возможность использования Ray Tracing.

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Total War Saga: Troy. 4K Ultra

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Watch Dogs: Legion. 4K Ultra

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Assassin's Creed Valhalla. 4K Ultra

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Far Cry New Dawn. 4K Ultra

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Rise of Tomb Raider. 4K Ultra

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: World of Tanks. 4K Ultra

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Escape from Tarkov. 4K Ultra

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Разгон

Дополнительно предлагаем оценить разгонный потенциал Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. С помощью центра ThunderMaster мы смогли получить стабильную прибавку по ядру на уровне 90 МГц.

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

И еще 250 МГц по памяти получив эффективную частоту в 10000 МГц. Установленная система охлаждения справилась с отводом тепла без заметного повышения температуры.

Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

В бенчмарках играх это дало небольшую прибавку в баллах и кадрах.

Итоги по Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorPalit GeForce RTX 3090 GameRock OC – сбалансированная видеокарта в вопросе быстродействия, внешнего вида и эффективности отвода тепла. На текущий момент является безальтернативным решением для установки в высокопроизводительные системы под игры и работу с графикой. Из особенностей отметим интересный дизайн и синхронизацию подсветки через 5V ARGB. Не устроить могу массивные габариты.
Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC
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