Обзор Philips 328E1CA. Самый доступный 32-дюймовый 4К-монитор

Не так давно мы изучали 32-дюймовые мониторы линейки E-Line: Philips 322E1C с Full HD и Philips 325E1C с 2К. Сегодня продолжая изучение модельного ряда, в центре внимания будет Philips 328E1CA с 4К. С двумя протестированными версиями его объединяет 32-дюймовая изогнутая VA-матрица. Предлагается расширенный цветовой диапазон.

Philips 328E1CA обзор

Средняя его стоимость составляет 29 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Комплект включает HDMI и DisplayPort кабели, аудиокабель, диск с инструкцией и драйверами, набор документации, силовой кабель. Упаковано все в коробку из окрашенного в белый цвет картона. На боковых гранях предусмотрены ручки для транспортировки.

Внешний вид

Изогнутая лицевая панель и узкие боковые рамки. Поверхность экрана с полуматовым покрытием. Кристаллический эффект выражен слабо.

В нижнем правом углу расположена группа механических кнопок, отвечающих за управление и взаимодействие с меню.

Это изогнутая панель с разрешением 3840×2160 пикселей. Соотношение сторон 16:9. Это VA-матрица с расширенной цветовой палитрой. Поддерживается адаптивная синхронизация с плавной сменной кадров. Тут, в отличие от младших моделей, максимальная частота обновления составляет 60 Гц.

Обратная сторона – панель Philips 328E1CA со шлифованным покрытием под металл. Она не подвержена загрязнению следами пальцев.

Подключить источник изображения можно будет через пару HDMI или DisplayPort. Два HDMI пригодятся для использования монитора с подключенным ПК и консолью с последующим переключением между ними.

Стоит монитор на подставке с основанием в виде прямоугольной рамки. Смотрится стильно.

Стойка выполнена из металла. На тыльной части скрывается паз, позволяющий уложить аккуратно кабели.

Возможности регулировок ограничены только наклоном панели вперед и назад. Высота не регулируется. Альтернативным вариантом может выступать VESA-совместимый кронштейн, для него выведены соответствующие крепления.

Стоит на основании устойчиво. В стороны не раскачивается. Стоит понимать, что увеличенная диагональ экрана потребует больше свободного места на рабочем столе.

Дискомфорта при традиционном размещении на расстоянии примерно 70-100 сантиметров замечено не было. Подсветка равномерна по всей площади.

Эта модель получила пару встроенных динамиков мощностью по 3 Вт каждый. Вполне можно обойтись без настольной акустики, сделав для игр, требующих точного позиционирования, выбор в пользу наушников.

Настройки

Блок питания у монитора встроенный. Во время длительной работы крышка не нагревается. Постороннего шума во время работы замечено не было. Монитор предлагает пресеты под популярные игровые жанры. В зависимости от выбранного будет предлагаться оптимальный набор настроек. Отлично подошел не только для настольного ПК, но и игровой консоли Sony PlayStation 4 Pro. С ним мы провели тестирование последних эксклюзивов для этой платформы.В меню можно включить или выключить функцию LowBlue.

Провести более детальные настройки изображения.

Подобрать оптимальный цветовой профиль под свои предпочтения.

Настроить громкость динамиков.

Принудительно выбрать источник сигнала. Актуально, если задействуется несколько разъемов.

Тесты Philips 328E1CA

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка Philips 328E1CA

Итоги по Philips 328E1CA

Выбрать язык интерфейса и настроить отображение меню.Philips 328E1CA - 229 cd/m2Philips 328E1CA - 0.1 cd/m2Philips 328E1CA – 6733K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Задержка, светлые тона – 12.7msЗадержка, темные тона – 18.4msPhilips 328E1CA подойдет для настольного ПК, оснащенного видеокартами GeForce RTX 2080 или RTX 2080 Ti, а также для консолей с поддержкой вывода изображения в 4К-разрешении. Хорошее качество выводимого изображения, детальные настройки, классический внешний вид, расширенная цветовая палитра и адаптивная частота обновления. Он к тому же является одним из самых доступных на лето 2020 года. Не устроить могут ограниченные возможности подставки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".