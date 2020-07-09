Обзор Philips 328E1CA. Самый доступный 32-дюймовый 4К-монитор

Не так давно мы изучали 32-дюймовые мониторы линейки E-Line: Philips 322E1C с Full HD и Philips 325E1C с 2К. Сегодня продолжая изучение модельного ряда, в центре внимания будет Philips 328E1CA с 4К. С двумя протестированными версиями его объединяет 32-дюймовая изогнутая VA-матрица. Предлагается расширенный цветовой диапазон.

Philips 328E1CA

Средняя его стоимость составляет 29 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Philips 328E1CA обзор

Комплектация

Комплект включает HDMI и DisplayPort кабели, аудиокабель, диск с инструкцией и драйверами, набор документации, силовой кабель. Упаковано все в коробку из окрашенного в белый цвет картона. На боковых гранях предусмотрены ручки для транспортировки.

Philips 328E1CA

Внешний вид

Изогнутая лицевая панель и узкие боковые рамки. Поверхность экрана с полуматовым покрытием. Кристаллический эффект выражен слабо.

Philips 328E1CA

В нижнем правом углу расположена группа механических кнопок, отвечающих за управление и взаимодействие с меню.

Philips 328E1CA

Это изогнутая панель с разрешением 3840×2160 пикселей. Соотношение сторон 16:9. Это VA-матрица с расширенной цветовой палитрой. Поддерживается адаптивная синхронизация с плавной сменной кадров. Тут, в отличие от младших моделей, максимальная частота обновления составляет 60 Гц.

Philips 328E1CA

Обратная сторона – панель Philips 328E1CA со шлифованным покрытием под металл. Она не подвержена загрязнению следами пальцев.

Philips 328E1CA

Подключить источник изображения можно будет через пару HDMI или DisplayPort. Два HDMI пригодятся для использования монитора с подключенным ПК и консолью с последующим переключением между ними.

Philips 328E1CA

Стоит монитор на подставке с основанием в виде прямоугольной рамки. Смотрится стильно.

Philips 328E1CA

Стойка выполнена из металла. На тыльной части скрывается паз, позволяющий уложить аккуратно кабели.

Philips 328E1CA

Возможности регулировок ограничены только наклоном панели вперед и назад. Высота не регулируется. Альтернативным вариантом может выступать VESA-совместимый кронштейн, для него выведены соответствующие крепления.

Philips 328E1CA

Стоит на основании устойчиво. В стороны не раскачивается. Стоит понимать, что увеличенная диагональ экрана потребует больше свободного места на рабочем столе.

Philips 328E1CA

Дискомфорта при традиционном размещении на расстоянии примерно 70-100 сантиметров замечено не было. Подсветка равномерна по всей площади.

Philips 328E1CA

Эта модель получила пару встроенных динамиков мощностью по 3 Вт каждый. Вполне можно обойтись без настольной акустики, сделав для игр, требующих точного позиционирования, выбор в пользу наушников.

Philips 328E1CA

Блок питания у монитора встроенный. Во время длительной работы крышка не нагревается. Постороннего шума во время работы замечено не было. Монитор предлагает пресеты под популярные игровые жанры. В зависимости от выбранного будет предлагаться оптимальный набор настроек. Отлично подошел не только для настольного ПК, но и игровой консоли Sony PlayStation 4 Pro. С ним мы провели тестирование последних эксклюзивов для этой платформы.

Настройки

В меню можно включить или выключить функцию LowBlue.

Philips 328E1CA

Провести более детальные настройки изображения.

Philips 328E1CA

Philips 328E1CA

Подобрать оптимальный цветовой профиль под свои предпочтения.

Philips 328E1CA

Настроить громкость динамиков.

Philips 328E1CA

Принудительно выбрать источник сигнала. Актуально, если задействуется несколько разъемов.

Philips 328E1CA

Выбрать язык интерфейса и настроить отображение меню.

Тесты Philips 328E1CA

Яркость максимальная

Philips 328E1CA - 229 cd/m2

Яркость минимальная

Philips 328E1CA - 0.1 cd/m2

Температура цвета

Philips 328E1CA – 6733K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Задержка Philips 328E1CA

Задержка, светлые тона – 12.7ms
Задержка, темные тона – 18.4ms

Итоги по Philips 328E1CA

Золото. Выбор редакции MegaObzorPhilips 328E1CA подойдет для настольного ПК, оснащенного видеокартами GeForce RTX 2080 или RTX 2080 Ti, а также для консолей с поддержкой вывода изображения в 4К-разрешении. Хорошее качество выводимого изображения, детальные настройки, классический внешний вид, расширенная цветовая палитра и адаптивная частота обновления. Он к тому же является одним из самых доступных на лето 2020 года. Не устроить могут ограниченные возможности подставки.
Philips 328E1CA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Philips 328E1CA
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