Обзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамерой

С преимуществами мониторов с соотношением сторон 21:9 мы уже знакомились на примере нескольких моделей, как пример Philips 349P7FUBEB . Размещение нескольких окон, дополнительное пространство при монтаже видео, построении графиков и чертежей, обработке фотографий, а также просмотра фильмов без неактивных границ сверху и снизу. Тестируемый сегодня Philips 346P1CRH, помимо этого, оснащен встроенной камерой с поддержкой Windows Hello, док-станцией, датчиком PowerSensor.

Philips 346P1CRH обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в массивной коробке с вспененным наполнителем. Стартовый набор включает USB-кабель, HDMI и DisplayPort кабели, силовой кабель, декоративную заглушку, основание и подставку, диск ПО, руководство пользователя.

Внешний вид

Этот монитор оснащен встроенной док-станцией, дополнительными разъемами и поддерживает передачу изображение через USB Type-C. Актуально если монитор приобретается для расширения рабочего пространство для ноутбука.

В комплекте идет кабель USB с двумя вариантами подключения. Его можно использовать как для передачи картинки, так и подключения к полноразмерному USB.

Выведен RJ-45 разъем. Также есть возможность подключения еще одного монитора через выходной DisplayPort. Ноутбук при этом не требует отдельного блока питания, зарядка идет через тот же кабель с мощностью до 90 Вт.

Помимо этого, изображение можно передавать от источника с DisplayPort и HDMI. Все интерфейсные кабели изначально идут в комплекте.

Philips 346P1CRH также располагает USB-хабом с четырьмя скоростными разъемами. Один из них оптимизирован для проведения зарядки устройств.

Саму панель с разъемами можно будет закрыть декоративной заглушкой, обеспечив аккуратную укладку и монтаж.

Еще одной особенностью монитора стал встроенный блок с веб-камерой и микрофоном. Актуально с учетом роста интереса к удаленному обучению и конференциям, а также участия в совещаниях. Эта камера выполнена в виде выдвижного блока.

В закрытом положении достигается полная конфиденциальность. Скрывается на верхней грани. Подпружиненный механизм. Она же поддерживает технологию разблокировки Windows Hello. Работает технология корректно.

Как и у Philips 275B есть встроенный датчик присутствия PowerSensor. С помощью инфракрасных импульсов определяет нахождение человека, переводя в режим энергосбережения при отсутствии пользователя перед монитором.

Установлена изогнутая панель. Это VA-матрица с разрешением 3440 x 1440 (WQHD). Диагональ 34 дюйма. Боковые рамки узкие.

Частота обновления до 100 Гц. Есть синхронизация Adaptive-Sync с плавной сменой кадров в динамичных сценах.

Display HDR400 с реалистичным изображением. Высокие яркость и контрастность. Качественно проведены настройки цветопередачи.

Из интересных сценариев Philips 346P1CRH поддерживает просто переключение между разными источниками. Так можно будет выводить изображение с ПК и ноутбука, просто перенося мышку между частями экрана.

Сопровождается качественной подставкой. Металлическая стойка. Регулируются высота расположения и углы наклона. Поворачивается относительно точки крепления. Есть VESA-крепления.

Настройки Ручное включение PowerSensor и LightSensor.

Также можно выключить технологию LowBlue с уменьшением вредного синего свечения.

Ручной или автоматический выбор источника изображения.

Параметры изображения. Здесь же параметры HDR и AdaptiveSync.

Цветовая температура. Ручные профили.

Настройки USB-хаб.

Тесты Philips 346P1CRH

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка Philips 346P1CRH

Итоги по Philips 346P1CRH

Philips 346P1CRH -407 cd/m2Philips 346P1CRH - 0.13 cd/m2Philips 346P1CRH – 6660KЗадержка, светлые тона – 9.6msЗадержка, темные тона – 13.9msPhilips 346P1CRH станет хорошим выбором при поиске монитора для оснащения рабочего места с использованием ноутбука в качестве источника сигнала или задействовании нескольких систем. В сценарии с ноутбуком позволяет использовать только один кабель для передачи данных и зарядки. Из дополнительных преимуществ датчики для снижения расходов на электричество, вебкамера с Windows Hello, переключатель KVM. Качественная матрица с высоким разрешением и DisplayHDR 400.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".