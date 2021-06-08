Обзор Xiaomi Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC

Не так давно мы проводили тестирование смартфона Poco M3, предложившего хорошее техническое оснащение в сравнение с моделями в ценовом сегменте. Сегодня продолжая изучение модельной линейки 2021 года поделимся опытом длительной эксплуатации Poco X3 Pro. Он стал одним из первых телефонов, построенных на базе платформы Snapdragon 860.

Poco X3 Pro

К моменту публикации его можно приобрести за 20 990 рублей – 6/128 Гбайт, 23 990 рублей – 8/256 Гбайт.

Poco X3 Pro обзор

Комплектация

Упакован в коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, USB-C кабель, чехол, наклейки с серийным номером, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Доступен смартфон в нескольких вариантах цветового исполнения. Выполнен в формате неразборного моноблока. Внешний вид схож с Poco X3 NFC.

Poco X3 Pro

На заднюю крышку нанесен логотип бренда. Два вида текстурных покрытий. По краям матовые зоны, в центре глянцевая с рисунком.

Poco X3 Pro

В верхней зоне вытянутый блок основной камеры с несколькими объективами. Он выступает за пределы плоскости крышки.

Poco X3 Pro

Обойтись без комплектного чехла будет проблематично. К сожалению это проблема большинства современных смартфонов.

Poco X3 Pro

На левой грани у Poco X3 Pro выдвижной гибридный лоток. Один из слотов совмещается карту памяти и nanoSIM, необходимо будет выбрать, что важнее второй операторов или дополнительная память.

Poco X3 Pro

Сканер отпечатка пальца совмещен с кнопкой включения. Расположение удобное, проблем со скоростью срабатывания замечено не было. Выше качелька регулировки громкости.

Poco X3 Pro

На нижней грани по центру USB-C. По краям отверстие микрофона, решетка динамика и аудиоразъем. Поддерживаются проводные наушники без необходимости использования переходников.

Poco X3 Pro

Есть ИК-датчик, характерный для смартфонов этого бренда, позволяющий использовать в качестве универсального пульта для бытовой техники.

Poco X3 Pro

Экран

Poco X3 Pro использует 6.67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080x2400 пикселей. Поддерживается увеличенная до 120 Гц частота обновления экрана. Сенсор с частотой 240 Гц.

Poco X3 Pro

Из особенностей выделяются высокий уровень яркости экрана. В настройках можно выставить цветовой профиль. Светлую и темную тему.

Начинка

Восьмиядерная платформа Snapdragon 860 с графикой Adreno 640. При продолжительной нагрузке наблюдается троттлинг. Используется быстрая память и внутренний накопитель.

Poco X3 Pro

На выбор есть версии с объемами 6/128 Гбайт и 8/256 Гбайт. Можно свободно играть в современные игры со сложной графикой.

Poco X3 Pro

Поддерживается Wi-Fi в двух диапазонах. Bluetooth 5.0 с кодеками передачи звука в высоком качестве. Есть бесконтактные платежи. Проблем с работой LTE модуля замечено не было.

Poco X3 Pro

Аккумулятор

В комплекте со смартфоном идет зарядное устройство с мощностью 33 Вт. На полный цикл требуется около часа. С максимальной яркостью экрана в синтетическом тесте PCMARK работает 8 часов.

Poco X3 Pro

Камера

Используется квадокамера. Основной модуль с разрешением 48 Мп с диафрагмой F/1.8. Дополнительные включают ультраширокоугольный 8 Мп F/2.2, макро 2 Мп F/2.4 и 2 Мп сенсор глубины.

Poco X3 Pro

Poco X3 Pro

Poco X3 Pro

Poco X3 Pro

Poco X3 Pro

Poco X3 Pro

Приложение с большим количеством настроек и дополнительных режимов.

Poco X3 Pro

Poco X3 Pro

Poco X3 Pro

Видео пишет в разрешении 4К со скоростью 30 кадров.

Тест камеры Poco X3 Pro

Софт

Poco X3 Pro

Установлена актуальная версия операционная система Android с оболочкой MIUI. Как и у рассмотренных ранее смартфонов этого бренда есть общая проблема с рекламными включениями в памяти и засорением панели уведомлений нежелательным контентом.

Poco X3 Pro

Итоги

Плюсами Poco X3 Pro стали яркий IPS дисплей с FHD+ и частотой обновления 120 Гц, хорошее качество съемки и быстрая зарядка, разъем под наушники, быстрая зарядка, высокий уровень быстродействия. К минусам отнесем гибридный лоток, троттлинг при нагрузке, реклама в ПО.
Комментарии и отзывы Poco X3 Pro 6/128GB
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