Обзор Xiaomi Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC

Не так давно мы проводили тестирование смартфона Poco M3 , предложившего хорошее техническое оснащение в сравнение с моделями в ценовом сегменте. Сегодня продолжая изучение модельной линейки 2021 года поделимся опытом длительной эксплуатации Poco X3 Pro. Он стал одним из первых телефонов, построенных на базе платформы Snapdragon 860.

Poco X3 Pro обзор

Комплектация

Внешний вид

К моменту публикации его можно приобрести за 20 990 рублей – 6/128 Гбайт, 23 990 рублей – 8/256 Гбайт.Упакован в коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, USB-C кабель, чехол, наклейки с серийным номером, руководство пользователя и гарантийный талон.Доступен смартфон в нескольких вариантах цветового исполнения. Выполнен в формате неразборного моноблока. Внешний вид схож с Poco X3 NFC

На заднюю крышку нанесен логотип бренда. Два вида текстурных покрытий. По краям матовые зоны, в центре глянцевая с рисунком.

В верхней зоне вытянутый блок основной камеры с несколькими объективами. Он выступает за пределы плоскости крышки.

Обойтись без комплектного чехла будет проблематично. К сожалению это проблема большинства современных смартфонов.

На левой грани у Poco X3 Pro выдвижной гибридный лоток. Один из слотов совмещается карту памяти и nanoSIM, необходимо будет выбрать, что важнее второй операторов или дополнительная память.

Сканер отпечатка пальца совмещен с кнопкой включения. Расположение удобное, проблем со скоростью срабатывания замечено не было. Выше качелька регулировки громкости.

На нижней грани по центру USB-C. По краям отверстие микрофона, решетка динамика и аудиоразъем. Поддерживаются проводные наушники без необходимости использования переходников.

Есть ИК-датчик, характерный для смартфонов этого бренда, позволяющий использовать в качестве универсального пульта для бытовой техники.

Экран

Poco X3 Pro использует 6.67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080x2400 пикселей. Поддерживается увеличенная до 120 Гц частота обновления экрана. Сенсор с частотой 240 Гц.

Начинка

Из особенностей выделяются высокий уровень яркости экрана. В настройках можно выставить цветовой профиль. Светлую и темную тему.Восьмиядерная платформа Snapdragon 860 с графикой Adreno 640. При продолжительной нагрузке наблюдается троттлинг. Используется быстрая память и внутренний накопитель.

На выбор есть версии с объемами 6/128 Гбайт и 8/256 Гбайт. Можно свободно играть в современные игры со сложной графикой.

Поддерживается Wi-Fi в двух диапазонах. Bluetooth 5.0 с кодеками передачи звука в высоком качестве. Есть бесконтактные платежи. Проблем с работой LTE модуля замечено не было.

Аккумулятор

В комплекте со смартфоном идет зарядное устройство с мощностью 33 Вт. На полный цикл требуется около часа. С максимальной яркостью экрана в синтетическом тесте PCMARK работает 8 часов.

Камера

Используется квадокамера. Основной модуль с разрешением 48 Мп с диафрагмой F/1.8. Дополнительные включают ультраширокоугольный 8 Мп F/2.2, макро 2 Мп F/2.4 и 2 Мп сенсор глубины.

Приложение с большим количеством настроек и дополнительных режимов.

Тест камеры Poco X3 Pro

Софт

Видео пишет в разрешении 4К со скоростью 30 кадров.

Установлена актуальная версия операционная система Android с оболочкой MIUI. Как и у рассмотренных ранее смартфонов этого бренда есть общая проблема с рекламными включениями в памяти и засорением панели уведомлений нежелательным контентом.

Итоги

Плюсами Poco X3 Pro стали яркий IPS дисплей с FHD+ и частотой обновления 120 Гц, хорошее качество съемки и быстрая зарядка, разъем под наушники, быстрая зарядка, высокий уровень быстродействия. К минусам отнесем гибридный лоток, троттлинг при нагрузке, реклама в ПО.