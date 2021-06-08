Обзор Xiaomi Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC

К моменту публикации его можно приобрести за 20 990 рублей – 6/128 Гбайт, 23 990 рублей – 8/256 Гбайт.
Poco X3 Pro обзор
КомплектацияУпакован в коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает зарядное устройство, USB-C кабель, чехол, наклейки с серийным номером, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видДоступен смартфон в нескольких вариантах цветового исполнения. Выполнен в формате неразборного моноблока. Внешний вид схож с Poco X3 NFC.
На заднюю крышку нанесен логотип бренда. Два вида текстурных покрытий. По краям матовые зоны, в центре глянцевая с рисунком.
В верхней зоне вытянутый блок основной камеры с несколькими объективами. Он выступает за пределы плоскости крышки.
Обойтись без комплектного чехла будет проблематично. К сожалению это проблема большинства современных смартфонов.
На левой грани у Poco X3 Pro выдвижной гибридный лоток. Один из слотов совмещается карту памяти и nanoSIM, необходимо будет выбрать, что важнее второй операторов или дополнительная память.
Сканер отпечатка пальца совмещен с кнопкой включения. Расположение удобное, проблем со скоростью срабатывания замечено не было. Выше качелька регулировки громкости.
На нижней грани по центру USB-C. По краям отверстие микрофона, решетка динамика и аудиоразъем. Поддерживаются проводные наушники без необходимости использования переходников.
Есть ИК-датчик, характерный для смартфонов этого бренда, позволяющий использовать в качестве универсального пульта для бытовой техники.
ЭкранPoco X3 Pro использует 6.67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080x2400 пикселей. Поддерживается увеличенная до 120 Гц частота обновления экрана. Сенсор с частотой 240 Гц.
Из особенностей выделяются высокий уровень яркости экрана. В настройках можно выставить цветовой профиль. Светлую и темную тему.
НачинкаВосьмиядерная платформа Snapdragon 860 с графикой Adreno 640. При продолжительной нагрузке наблюдается троттлинг. Используется быстрая память и внутренний накопитель.
На выбор есть версии с объемами 6/128 Гбайт и 8/256 Гбайт. Можно свободно играть в современные игры со сложной графикой.
Поддерживается Wi-Fi в двух диапазонах. Bluetooth 5.0 с кодеками передачи звука в высоком качестве. Есть бесконтактные платежи. Проблем с работой LTE модуля замечено не было.
АккумуляторВ комплекте со смартфоном идет зарядное устройство с мощностью 33 Вт. На полный цикл требуется около часа. С максимальной яркостью экрана в синтетическом тесте PCMARK работает 8 часов.
КамераИспользуется квадокамера. Основной модуль с разрешением 48 Мп с диафрагмой F/1.8. Дополнительные включают ультраширокоугольный 8 Мп F/2.2, макро 2 Мп F/2.4 и 2 Мп сенсор глубины.
Приложение с большим количеством настроек и дополнительных режимов.
Видео пишет в разрешении 4К со скоростью 30 кадров.
Тест камеры Poco X3 Pro
Софт
Установлена актуальная версия операционная система Android с оболочкой MIUI. Как и у рассмотренных ранее смартфонов этого бренда есть общая проблема с рекламными включениями в памяти и засорением панели уведомлений нежелательным контентом.