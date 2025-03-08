Обзор четвертого дополнения Railway Empire 2: Bella Italia. Три сценария и новый регион

На днях Gaming Minds Studio сделали доступным уже четвертое большое дополнение для железнодорожной экономической стратегии Railway Empire 2. В этот раз события будут проходить в новом регионе на Апеннинском полуострове в стране Италия и затронут большой временной отрезок. Насладиться итальянской архитектурой, попробовать три новых сценария и испытать свои силы в открытом мире с выбранными настройками.

Новая территория включает как всю Италию, так и несколько ее регионов отдельно. Каких-либо заметных отличий от представленных ранее регионов тут выделить сложно, достаточно умеренный перепад высот, узкие реки и горы в центральной части, легче, чем в Railway Empire 2: Journey to the East . Визуально много зелени и полей, местами можно заметить остатки древней архитектуры. Сценарии затрагивают только отдельные регионы в разном временном интервале, такое разделение немного меняет общий подход к сложности постройки и развития железных дорог. Отдельно от сценариев игрок сам сможет выбрать время и регион.

Если оценивать сценарии, то могу отметить самый последний, он наиболее динамичный и предлагает интересный подход когда в маленьком тайминге добавляются дополнительные задачи и требуют вложений как в развитие отдельных городов, так и продумывания логистики в новых участках. Два первых тоже нельзя назвать размеренными, достаточно сложно и интересно, но они используют уже привычный подход с получением задач. Все это сопровождается сообщениями от НПС и небольшими историческими экскурсами.

Как и в Railway Empire 2: India , а также других дополнениях тут есть свой уникальный набор продуктов и производственных цепочек. Города уже со старта требуют большего разнообразия, чем в базовых регионах. При максимальном развитии города вдля полного удовлетворения спроса потребуется продумать, а также подготовить региональную инфраструктуру. Одно из достижений предполагает одновременное наличие всех товаров и его выполнение удалось только со второго захода с полным перепрохождением. Тут и шампанское, вина, сыра, оливковое масло, платья, кожаные изделия, игрушки, автомобили, консервированные овощи и томаты.

Каждое дополнение добавляет новые локомотивы, это не стало исключением. Тут классические и исторические варианты в количестве восьми штук. Без кардинально новых механик, как в Railway Empire 2: High Voltage . Кстати, при наличии разных дополнении в свободном режиме на карте Италии, можно включить электровозы и элитные маршруты.

Все прохождение, а даже при плотном прохождении на весь контент уйдет около недели, сопровождается тематическими саундтреками. Приятно и не раздражает.

Railway Empire 2: Bella Italia станет хорошим поводом вернуться в любимую игру для прохождения трех новых сценариев с новыми производственными линиями, товарами, музыкой, локомотивами и большим регионом.