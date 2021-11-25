Обзор Sonos Beam (Gen2). Саундбар с eARC и Dolby Atmos

На момент конца ноября на эти модели следующий расклад цен, первое поколение – 40 990 рублей, второй – 46 990.
Для сравнения мы приведем два этих поколения на совместном изображение. Габариты и общая форма схожи, изменения коснулись исполнения лицевой панели. Вместо маркой ткани это заметно особенно у белой версии исполнения, используется металлическая сетка.
Это уже знакомая панель управления, состоящая из трех сенсорных кнопок на крышке, нанесенных в пиксельном исполнении, и светодиодный индикатор. Дополнительно поддерживаются звуковые уведомления по смене ключевых параметров работы.
По умолчанию предполагается только размещение на ровной поверхности, например в районе ножки монитора или телевизора. Для настенного крепежа выведена пара винтовых отверстий на основании, они не изменили свое положение, и под них будет необходимо отдельно приобрести кронштейн (5990 рублей).
Панель разъемов расположена по центру в небольшом углублении. Включает он RJ-45, HDMI eARC и гнездо питания. Тут же выведена кнопки синхронизации со смартфоном. Sonos Beam (Gen2) для сопряжения также использует зону с NFC меткой на крышке.
В главном экране выводится список подключенных сервисов и источников воспроизведения. Набор можно редактировать в дальнейшем, добавляя новые.
Есть окно воспроизведения, на котором можно сменить громкость, переключить треки, просмотреть список файлов и поставить на паузу.
Как и ранее несмотря на наличие окошка с предложением добавить поддержку голосовых помощников, они остаются заблокированными для России. Хотя тот же Google можно было не ограничивать, дав пользоваться на английском языке.
В окне управления можно включить AirPlay, добавить дополнительные устройства, задать будильники, синхронизировать дату, управлять библиотекой и активировать родительский контроль.
Саундбар Sonos Beam (Gen2) можно связать с беспроводным сабвуфером Sonos Sub и тыловыми колонками. Например, Sonos One SL и более дорогие Sonos Five. Связанные устройства будут выдавать объемный и многоканальный звук. При этом между собой не будет необходимости прокладывать отдельные акустические кабели.
Как и отмечали выше, список музыкальных сервисов можно дополнять. Он включает хороший набор, есть актуальные Apple Music, Яндекс.Музыка, Youtube Premium и Spotify.
С Apple устройствами можно использовать AirPlay 2, включив просмотр на планшете или смартфоне просмотр фильма или ролика его транслировать на саундбар. На Android этого нет, из-за отсутствия Chromecast. Подход странный, с учетом того, что все необходимое есть в плане сетевых возможностей, возможно это только региональные ограничения.
По звуку в сравнение с первым поколением есть заметные улучшения по детализации. Уменьшение низов и повышение акцента на верхних частотах, приблизило его к более дорогой модели Sonos Arc. Такой уровень звука не выдает ни один из доступных телевизоров, другой уровень опыта при просмотре фильмов. Отлично себя показал в играх, поиграли с ним в CyberPunk 2077 и Ratchet & Clank: Rift Apart. Погружение в происходящее на экране и эффект расположенных на удалении друг от друга колонок. Также при наличии бюджета комнату можно будет дооснастить беспроводным саундбаром и боковыми колонками.