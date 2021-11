Обзор Sonos Beam (Gen2). Саундбар с eARC и Dolby Atmos

Осенью компания Sonos объявила о запуске второго поколения саундбаров линейки Beam , добавив в него поддержку объемного звука Dolby Atmos и технологию AirPlay 2. Как и ранее в Sonos Beam (Gen2) доступен разъем HDMI, позволяющий подключить акустику и связав ее управление с телевизором и источником изображения в общую связку, здесь это eARC.

Комплектация

На момент конца ноября на эти модели следующий расклад цен, первое поколение – 40 990 рублей, второй – 46 990.Упакован в коробку из перераблотанного картона с изображением саундбара, внутри которой надежно зафиксирован и защищен в тканевый чехол. Комплект включает HDMI-кабель с белой оплеткой, переходник с SPDIF на HDMI, кабель питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Sonos Beam (Gen2) обзор

Внешний вид

Как и ранее он доступен в двух вариантах расцветках корпуса: черной и белой. Можно будет подобрать под интерьер в комнате и общий сеттинг. Из мелких деталей, таких как кабели в цвет корпуса складывается общее положительное впечатление об отношении к своим пользователям.

Для сравнения мы приведем два этих поколения на совместном изображение. Габариты и общая форма схожи, изменения коснулись исполнения лицевой панели. Вместо маркой ткани это заметно особенно у белой версии исполнения, используется металлическая сетка.

Это уже знакомая панель управления, состоящая из трех сенсорных кнопок на крышке, нанесенных в пиксельном исполнении, и светодиодный индикатор. Дополнительно поддерживаются звуковые уведомления по смене ключевых параметров работы.

По умолчанию предполагается только размещение на ровной поверхности, например в районе ножки монитора или телевизора. Для настенного крепежа выведена пара винтовых отверстий на основании, они не изменили свое положение, и под них будет необходимо отдельно приобрести кронштейн (5990 рублей).

Панель разъемов расположена по центру в небольшом углублении. Включает он RJ-45, HDMI eARC и гнездо питания. Тут же выведена кнопки синхронизации со смартфоном. Sonos Beam (Gen2) для сопряжения также использует зону с NFC меткой на крышке.

Софт

Данная система предполагает проведение предварительной настройки для доступа ко всем предлагаемым возможностям. Для этого используется приложение SONOS, доступное на iOS и Android. После настройки, для колонки можно выбрать комнату и присвоить имя. Пригодится, когда в дальнейшем будет проходить расширение экосистемы и объединение нескольких устройств в общую акустическую систему.

В главном экране выводится список подключенных сервисов и источников воспроизведения. Набор можно редактировать в дальнейшем, добавляя новые.

Есть окно воспроизведения, на котором можно сменить громкость, переключить треки, просмотреть список файлов и поставить на паузу.

Как и ранее несмотря на наличие окошка с предложением добавить поддержку голосовых помощников, они остаются заблокированными для России. Хотя тот же Google можно было не ограничивать, дав пользоваться на английском языке.

В окне управления можно включить AirPlay, добавить дополнительные устройства, задать будильники, синхронизировать дату, управлять библиотекой и активировать родительский контроль.

Саундбар Sonos Beam (Gen2) можно связать с беспроводным сабвуфером Sonos Sub и тыловыми колонками. Например, Sonos One SL и более дорогие Sonos Five . Связанные устройства будут выдавать объемный и многоканальный звук. При этом между собой не будет необходимости прокладывать отдельные акустические кабели.

Как и отмечали выше, список музыкальных сервисов можно дополнять. Он включает хороший набор, есть актуальные Apple Music, Яндекс.Музыка, Youtube Premium и Spotify.

Тесты

Для вывода звука используется 4 эллиптических динамика и 1 твитер. Помимо этого, есть три пассивных излучателя. В схемотехнике задействованы пять цифровых усилителей класса D. Переход на HDMI eARC добавил увеличил пропускную способность интерфейса и добавил поддержку Dolby Atmos. Для его работы важно использование HDMI 2.0 кабеля и поддержка интерфейса у телевизора. В такой паре будет задействованы все возможности. С устаревшими моделями, поддерживающими только HDMI ARC работать тоже будет, но с меньшей детализацией и насыщенностью сцены. Мы использовали Sonos Beam (Gen2) подключив к OLED телевизору и воспроизводя контент с консоли Sony PlayStation 5. В такой связке помимо звука в высоком качестве и задержек, все управление можно ввести с геймпада. Включили консоль, она активировала телевизор и саундбар. Завершили играть или смотреть фильмы, выключили консоль и все устройства перешли в режим сна.

С Apple устройствами можно использовать AirPlay 2, включив просмотр на планшете или смартфоне просмотр фильма или ролика его транслировать на саундбар. На Android этого нет, из-за отсутствия Chromecast. Подход странный, с учетом того, что все необходимое есть в плане сетевых возможностей, возможно это только региональные ограничения.

Тест звука Sonos Beam (Gen2)

Итоги

По звуку в сравнение с первым поколением есть заметные улучшения по детализации. Уменьшение низов и повышение акцента на верхних частотах, приблизило его к более дорогой модели Sonos Arc . Такой уровень звука не выдает ни один из доступных телевизоров, другой уровень опыта при просмотре фильмов. Отлично себя показал в играх, поиграли с ним в CyberPunk 2077 Ratchet & Clank: Rift Apart . Погружение в происходящее на экране и эффект расположенных на удалении друг от друга колонок. Также при наличии бюджета комнату можно будет дооснастить беспроводным саундбаром и боковыми колонками.Sonos Beam (Gen2) – доступный вариант для повышения качества выводимого звука от телевизора на высокий уровень, при этом эта модель дает возможность запуска стриминговых сервисов и поддерживает AirPlay. В сравнение с первым поколением добавлены eARC с Dolby Atmos, проведены косметические улучшения внешнего вида и повышена детализация звука. Как и ранее систему можно расширять дополнительными модулями. Из минусов отметим необходимость отдельного приобретаемого кронштейна для фиксации на стене, отсутствие поддержки Google Chromecast и Assistant.