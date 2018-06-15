Обзор SteelSeries Arctis Pro USB. Лучшие игровые наушники с Hi-Res звуком

2018-06-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Arctis Pro USB; [38]
В ходе серии материалов мы имели возможность составить полное представление по модельному ряду наушников SteelSeries Arctis. Это были как модели с классическим 3.5мм подключение, так и со встроенной звуковой картой USB. Продолжая изучение в центре внимания будет новая SteelSeries Arctis Pro с поддержкой стандартов Hi-Res Audio System. Все это, как заверяет производитель, позволит насладиться чистой и насыщенностью звучания.

SteelSeries Arctis Pro

К моменту публикации они уже стали доступны в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

SteelSeries Arctis Pro обзор

Комплектация

Поставляются наушники SteelSeries Arctis Pro в коробке из плотного картона с эффектным оформлением и подробной информацией по поддерживаемым технологиям. Внутри они зафиксированы на жесткой подложке, предотвращающей возможные повреждения при транспортировке.

SteelSeries Arctis Pro

В комплекте покупатель получает внешний пульт ДУ, переходник на 3.5мм аудиоразъем, кабель подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Если между SteelSeries Arctis 3 и SteelSeries Arctis 5, заметные отличия были только в наличии подсветки у старшей модели, то SteelSeries Arctis Pro в свою очередь уже предлагает улучшенный вариант конструкции оголовья и новый материал амбушюр.

SteelSeries Arctis Pro

Как и ранее его основу составляет металлическая пластина, обеспечивая надежность и защиту при случайных падениях. Этот металл обтянут эластичным прорезиненным тканевым ремешком.

SteelSeries Arctis Pro

Его также можно снимать для удаления накопившихся загрязнений. Сам же он обеспечивает оптимальный прижим без необходимости выбора нужной длины вручную.

SteelSeries Arctis Pro

Сам пользователь сможет изменить силу натяжения этой вставки, воспользовавшись липучками по его краям. На официальном сайте производителя будут предлагаться альтернативные варианты окраски этого ремня.

SteelSeries Arctis Pro

Чашки овальной формы. Внешняя часть представляет собой съемную крышку, под которой расположена ниша с текстурным рисунком. Без неё увеличивается площадь зоны с подсветкой.

SteelSeries Arctis Pro

Эту конструктивную особенность в последующем можно будет использовать для моддинга. Покрасив или нанеся наклейку с интересной текстурой. Для удобного съема в нижней части предусмотрен вырез.

SteelSeries Arctis Pro

На боковой грани левой чашки SteelSeries Arctis Pro расположен механический выключатель микрофона, регулятор громкости, порт для подключения кабеля и аудиовыход на вторые наушники. Чашки можно поворачивать на 90 градусов. Места сопряжений подвижных элементов с запасом по прочности.

SteelSeries Arctis Pro

Амбушюры тканевые с достаточной глубиной, обеспечивает оптимальный баланс между уровнем звукоизоляцией и тактильными ощущениями. Уши в них утопают, но не запотевают.

SteelSeries Arctis Pro

Как и говорили выше, чашки наушников оснащены круговой RGB-подсветкой. Цвет и поведение подсветки настраивается при помощи программного обеспечения. Выглядит стильно и со вкусом.

SteelSeries Arctis Pro

Кабель подключения у наушников съемный. Используется собственный проприоритарный разъем. Сам кабель сборный, первая его часть идет с пультом ДУ, позволяющем изменять уровни громкости в игре и в голосовом чате.

SteelSeries Arctis Pro

Микрофон с уже знакомой конструкцией. Его гибкая ножка скрывается внутри чашки. Выдвигаем и выбираем оптимальное положение.

SteelSeries Arctis Pro

Визуально наушники производят впечатление премиального продукта, это касается и используемых материалов, и качества сборки.

Софт

SteelSeries Arctis Pro поддерживают центр управления SteelSeries Engine. После первого включения проводится сверка актуальности прошивки. Данные можно хранить как на ПК, так и в облаке, получая доступ к своим настройкам с разных систем.

SteelSeries Arctis Pro

В окне настроек можно изменить настройки подсветки выбрав отдельно для правой и левой стороны или оставив синхронную работу.

SteelSeries Arctis Pro

Активируется функция 7.1 звука DTS. Предлагается эквалайзер и готовые настройки. Можно изменить динамический диапазон и откорректировать работу микрофона.

SteelSeries Arctis Pro

Тесты

В SteelSeries Arctis Pro установлены 40-мм излучатели с частотным диапазоном от 10 до 40000 Гц. Поддерживается технология виртуального объемного звучания. Работать эти наушники могут как со встроенной звуковой картой, так и воспользовавшись сторонними решениями, в комплекте для этого идет 3.5-мм переходник. Ключевым преимуществом этой модели стала поддержка звука в формате Hi-Res. В играх можно будет оценить преймущество DTS Headphone:X 2.0 Surround Sound, получив насыщенную и объемную звуковую сцену.

SteelSeries Arctis Pro

В сетевых шутерах это дает бонус в виде позиционирования расположения своих противников. Да и погружение в то, что происходит на экране монитора обеспечено. Хорошо отрабатываются динамичные и сложные сцены. Звук тут буквально можно охарактеризовать, как живой и кристально чистый.

SteelSeries Arctis Pro

Разочарованными не останутся аудиофилы и любители фильмов. Наушники демонстрируют хорошую балансировку на широком диапазоне частот. Есть внятные верхние и средние частоты, низы не перекрывают общую звуковую сцену.

SteelSeries Arctis Pro

В плане эргономики все на твердую пятерку, это одни из самых удобных наушников среди побывавших у нас на тестах. На голову не давят, уши не испытывают дискомфорта при длительном ношении.

SteelSeries Arctis Pro

Резкие движения не приводят к смещению наушников. Длины кабеля достаточно для удаленного подключения к тыльной стороне корпуса. С учетом 3.5-мм переходника с такими наушниками вполне можно будет выйти на улицу и использовать в паре с плеером или смартфоном.

SteelSeries Arctis Pro

Микрофон с системой шумоподавления. Звук передает чистым. Эту модель можно смело рассматривать в качестве гарнитуры для проведения стримов или использования в онлайн играх, требующих четкую координацию между игроками.

Итоги по SteelSeries Arctis Pro

Золото. Выбор редакции MegaObzorSteelSeries Arctis Pro – наушники топ-уровня, позволяющими в полном объеме наслаждаться звучанием в играх, фильмах и даже прослушиванием музыкальных композиций. С учетом предлагаемых опций и качества звучания, это одно из лучших предложений на момент лета 2018 года. К плюсам отнесем удобное оголовье, комфортные амбушюры, возможность кастомизации, настраиваемую подсветку, микрофон с шумоподавлением, поддержку DTS 2.0, поддержку программного обеспечения. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость, но с учетом Hi-Res, она вполне оправдана.
SteelSeries Arctis Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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