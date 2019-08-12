Обзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВО

2019-08-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube; [775]
В прошлом году мы проводили тестирование кастомной системы жидкостного охлаждения Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit с твердыми трубками. Выглядят такие системы шикарно, но при сборке потребуют от пользователя навыков и специальных инструментов. Изучаемый сегодня комплект Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit максимально дружелюбен и может быть установлен, даже если это первое знакомство с кастомными системами охлаждения.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Внимательные читатели могли уже ее видеть во время теста оперативной памяти Thermaltake WaterRam RGB с водоблоком. К моменту публикации её уже можно приобрести в российских магазинах. Как можно видеть по приведенной ниже таблице, этот набор является одним из самых доступных.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube обзор

Комплектация

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Поставляется комплект в коробке из плотного картона с изображением компонентов и общими данными по техническим характеристикам. Внутри компоненты удобно распределены по палеткам из пенопласта.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Комплект включает два поворотных фитинга, шесть прямых компрессионных фитинга, два прозрачных шланга, водоблок для процессора, радиатор, три вентилятора, набор кабелей для управления подсветкой, стартер для блока питания, жидкость Thermaltake T1000 Coolant, мерную бутылку, крепеж для установки на сокеты Intel и AMD, ключ.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Внешний вид

Перед началом установки и рассмотрения системы в сборе, а также проведения тестов, предлагаем рассмотреть основные части комплекта.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Водоблок Pacific W4 ARGB CPU Water Block

Обновленный дизайн водоблока. Выполнена внешняя часть из черного матового пластика. По периметру кант с многоцветной настраиваемой подсветкой.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Также подсвечиваются места установки фитингов и пара логотипов на крышке. Работает подсветка от комплектного контроллера или может быть подключена к материнским платам с 5V разъемом.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

В основании зафиксированы крепежные металлические лапки. Контактная площадка никелированная. Отполирована до зеркального блеска.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Само основание медное с отводящими ребрами толщиной 0.15 мм. Совместим со всеми актуальными процессорами.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Поддерживает фитинги с внешней резьбой G1/4.

Радиатор Pacific C360 Radiator

В Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube идет радиатор, рассчитанный на установку трех 120 мм вентиляторов. Также есть вариант под два вентилятора.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Медные ребра с латунным баком. Основа выполнена из нержавеющей стали, окрашенной в черный цвет.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Он также рассчитан на пару фитингов с внешней резьбой G1/4.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Помпа и резервуар Pacific PR15-DDC Pump/Reservoir Combo

Помпа и резервуар здесь совмещены в единый корпус, изготовленный из органического стекла и полиацетали. Для него заявлен высокий ресурс службы.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Вместе с ними покупатель также получает ключ для заглушки и антивибрационную накладку, а также хомуты крепления.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Для питания потребуется подключение к MOLEX.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Вентиляторы Pure 12 ARGB Sync Radiator Fan TT Premium Edition

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Эти вентиляторы мы уже детально рассматривали в ходе тестирования нескольких корпусов, а также комплекта для самостоятельной установки.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

В комплекте есть весь необходимый набор крепежа.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Фитинги Pacific 1/2'' ID x 3/4'' OD Compression и Pacific G1/4 90 Degree Adapter

Два поворотных угловых фитинга Pacific G1/4 90 Degree Adapter с нанесенным логотипом производителя.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Также шесть прямых компрессионных Pacific 1/2'' ID x 3/4'' OD Compression, рассчитанных на мягкие трубки.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Thermaltake T1000 Coolant Pure Clear

Обновился комплектный Coolant. Согласно информации на официальном сайте, эта жидкость обеспечивает защиту от коррозии, не воспламеняется. Это новая формула с высокой скоростью отвода тепла.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Отличная текучесть и устойчивость к выпадению осадка. Жидкость можно будет подкрасить, докупив краситель.

Подсветка

В Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube подсвечиваются два элемента, это водоблок и вентиляторы. Это многоцветная управляемая подсветка. 12 светодиодов в водоблоке и 9 в каждом из вентиляторов.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Задействовать ее можно, воспользовавшись комплектным разветвителем с кнопками управления. В закрытом корпусе доступ к кнопкам будет затруднителен. Поэтому для тех, кто планирует часто менять поведение подсветки, предлагается набор кабелей для подключения к 5V разъему на материнской плате.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Сборка

Мы проводили установку комплекта в корпусе Thermaltake Level 20 XT. Материнская плата GIGABYTE Z390 AURUS Ultra с процессором Intel Core i9 9900KF. Процесс сборки начали с установки водоблока.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Первым шагом ставится усиливающая пластина с опорными винтами. Наносим термопасту и прижимаем равномерно водоблок к процессору.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Следующим шагом фиксируем вентиляторы и радиатор на одной из стенок корпуса.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Далее необходимо было выбрать место для установки водоблока и помпы. Фиксируем жестко.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Продумываем направление движения жидкости и расположения трубок внутри корпуса. Отрезаем необходимую длину и фиксируем компрессионными фитингами.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Для первоначального запуска и наполнения контура воспользуемся стартером для автономного запуска блока питания. Рекомендуем после наполнения оставить помпу в рабочем состоянии на ночь с последующим проведением контроля плотности соединения и отсутствия протечек.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Температурные тесты

Intel Core i9 9900KF - 4700 МГц

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Intel Core i9 9900KF - 5000 МГц

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Данные
4700 МГц66
5000 МГц79

Итоги по Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube станет правильным выбором в качестве первой системы жидкостного охлаждения под процессоры разного уровня, включая топовые в режиме разгона. К ее весомым преимуществам отнесем отсутствие необходимости наличия опыта и специальных инструментов, а также невысокую стоимость для такого типа охлаждения. В отличие от твердых трубок, подобные системы дают возможность более простого апгрейда используемых компонентов в последующем. К условным минусам отнесем отсутствие подсветки резервуара.
Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube
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