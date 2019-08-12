Обзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВО

В прошлом году мы проводили тестирование кастомной системы жидкостного охлаждения Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit с твердыми трубками. Выглядят такие системы шикарно, но при сборке потребуют от пользователя навыков и специальных инструментов. Изучаемый сегодня комплект Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit максимально дружелюбен и может быть установлен, даже если это первое знакомство с кастомными системами охлаждения.

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube обзор

Внимательные читатели могли уже ее видеть во время теста оперативной памяти Thermaltake WaterRam RGB с водоблоком. К моменту публикации её уже можно приобрести в российских магазинах. Как можно видеть по приведенной ниже таблице, этот набор является одним из самых доступных.

Комплектация

Поставляется комплект в коробке из плотного картона с изображением компонентов и общими данными по техническим характеристикам. Внутри компоненты удобно распределены по палеткам из пенопласта.

Комплект включает два поворотных фитинга, шесть прямых компрессионных фитинга, два прозрачных шланга, водоблок для процессора, радиатор, три вентилятора, набор кабелей для управления подсветкой, стартер для блока питания, жидкость Thermaltake T1000 Coolant, мерную бутылку, крепеж для установки на сокеты Intel и AMD, ключ.

Внешний вид

Перед началом установки и рассмотрения системы в сборе, а также проведения тестов, предлагаем рассмотреть основные части комплекта.

Водоблок Pacific W4 ARGB CPU Water Block

Обновленный дизайн водоблока. Выполнена внешняя часть из черного матового пластика. По периметру кант с многоцветной настраиваемой подсветкой.

Также подсвечиваются места установки фитингов и пара логотипов на крышке. Работает подсветка от комплектного контроллера или может быть подключена к материнским платам с 5V разъемом.

В основании зафиксированы крепежные металлические лапки. Контактная площадка никелированная. Отполирована до зеркального блеска.

Само основание медное с отводящими ребрами толщиной 0.15 мм. Совместим со всеми актуальными процессорами.

Радиатор Pacific C360 Radiator

Поддерживает фитинги с внешней резьбой G1/4.В Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube идет радиатор, рассчитанный на установку трех 120 мм вентиляторов. Также есть вариант под два вентилятора.

Медные ребра с латунным баком. Основа выполнена из нержавеющей стали, окрашенной в черный цвет.

Он также рассчитан на пару фитингов с внешней резьбой G1/4.

Помпа и резервуар Pacific PR15-DDC Pump/Reservoir Combo

Помпа и резервуар здесь совмещены в единый корпус, изготовленный из органического стекла и полиацетали. Для него заявлен высокий ресурс службы.

Вместе с ними покупатель также получает ключ для заглушки и антивибрационную накладку, а также хомуты крепления.

Для питания потребуется подключение к MOLEX.

Вентиляторы Pure 12 ARGB Sync Radiator Fan TT Premium Edition

Эти вентиляторы мы уже детально рассматривали в ходе тестирования нескольких корпусов, а также комплекта для самостоятельной установки.

В комплекте есть весь необходимый набор крепежа.

Фитинги Pacific 1/2'' ID x 3/4'' OD Compression и Pacific G1/4 90 Degree Adapter

Два поворотных угловых фитинга Pacific G1/4 90 Degree Adapter с нанесенным логотипом производителя.

Также шесть прямых компрессионных Pacific 1/2'' ID x 3/4'' OD Compression, рассчитанных на мягкие трубки.

Thermaltake T1000 Coolant Pure Clear

Обновился комплектный Coolant. Согласно информации на официальном сайте, эта жидкость обеспечивает защиту от коррозии, не воспламеняется. Это новая формула с высокой скоростью отвода тепла.

Подсветка

Отличная текучесть и устойчивость к выпадению осадка. Жидкость можно будет подкрасить, докупив краситель.В Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube подсвечиваются два элемента, это водоблок и вентиляторы. Это многоцветная управляемая подсветка. 12 светодиодов в водоблоке и 9 в каждом из вентиляторов.

Задействовать ее можно, воспользовавшись комплектным разветвителем с кнопками управления. В закрытом корпусе доступ к кнопкам будет затруднителен. Поэтому для тех, кто планирует часто менять поведение подсветки, предлагается набор кабелей для подключения к 5V разъему на материнской плате.

Сборка

Мы проводили установку комплекта в корпусе Thermaltake Level 20 XT . Материнская плата GIGABYTE Z390 AURUS Ultra с процессором Intel Core i9 9900KF. Процесс сборки начали с установки водоблока.

Первым шагом ставится усиливающая пластина с опорными винтами. Наносим термопасту и прижимаем равномерно водоблок к процессору.

Следующим шагом фиксируем вентиляторы и радиатор на одной из стенок корпуса.

Далее необходимо было выбрать место для установки водоблока и помпы. Фиксируем жестко.

Продумываем направление движения жидкости и расположения трубок внутри корпуса. Отрезаем необходимую длину и фиксируем компрессионными фитингами.

Для первоначального запуска и наполнения контура воспользуемся стартером для автономного запуска блока питания. Рекомендуем после наполнения оставить помпу в рабочем состоянии на ночь с последующим проведением контроля плотности соединения и отсутствия протечек.

Температурные тесты

Intel Core i9 9900KF - 4700 МГц

Intel Core i9 9900KF - 5000 МГц

Данные 4700 МГц 66 5000 МГц 79

Итоги по Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube

Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube станет правильным выбором в качестве первой системы жидкостного охлаждения под процессоры разного уровня, включая топовые в режиме разгона. К ее весомым преимуществам отнесем отсутствие необходимости наличия опыта и специальных инструментов, а также невысокую стоимость для такого типа охлаждения. В отличие от твердых трубок, подобные системы дают возможность более простого апгрейда используемых компонентов в последующем. К условным минусам отнесем отсутствие подсветки резервуара.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".