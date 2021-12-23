Обзор XPG Starker Air. Корпус для эффектных и холодных сборок

Мы продолжаем изучение актуальных материнских плат с новым чипсетом Z690 и сегодня мы собрали игровую сборку под монитор 1440p в новом корпусе XPG Starker Air. Из его особенностей отмечаются вентиляционная лицевая панель с оригинальным дизайном, адресная многоцветная подсветка и стенка из закаленного стекла. Вышел он в черном и белом вариантах исполнения.

Комплектация

Его средняя стоимость на момент завершения 2021 года составляет 7200 рублей.Упакован в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением. И данными по характеристикам. Комплект включает спикерфон, набор винтов, наклейки с фирменной символикой, руководство пользователя, рамку для вертикальной ориентации графического ускорителя.

XPG Starker Air обзор

Внешний вид

У нас на тестах белая версия исполнения. В такой окраске он выглядит выгоднее, также визуально уменьшаются его габариты.

Выполнен в типоразмере Mid-Tower. Ширина и высота составляет 400 на 465 мм. Шасси собрано с использованием металла толщиной 0.7 мм.

Основная боковая стенка выполнена из закаленного стекла толщиной 4 мм. Ставится в пазы и зажимается накатанными гайками.

Отличительной его особенностью стало исполнение лицевой панели. Она идет с в форме сетки с треугольными вырезами. С внутренней стороны противопылевая сетка.

Для удобства обслуживания, устанавливаемых за ней вентиляторов или радиаторов жидкостного охлаждения, фиксируется не с помощью пластиковых клипс, а магнитов. Самопроизвольно не снимается.

В этой же зоне расположены светодиодные ленты с управляемой адресной подсветкой. Они сопровождаются контролером.

Питание его идет через SATA разъем. Так подсветку можно переключать нажатием на кнопку. Альтернативный вариант — это подключение к ARGB разъему на материнской плате, тут дополнительное питание уже не требуется. Управление идет через программное обеспечение материнской платы.

Дополнительно к ней есть вентилятор на задней стенке, у него подсветка работает синхронно со светодиодными лентами. Он в свою очередь участвует в освещении внутренней камеры.

На панель разъемов выведены кнопки перезагрузки, включения и смены режима подсветки. Два скоростных USB-разъема и спаренный аудиоразъем.

Сама верхняя стенка также выполнена в виде вентиляционной панели с крепежными отверстиями. Она сопровождается съемным противопылевым фильтром с магнитным креплением.

Задняя стенка у XPG Starker Air с нижним расположением блока питания. Семь заглушек под платы расширения с винтовым креплением. Их всех можно будет снять и вместо них установить комплектную рамку для вертикальной ориентации видеокарты.

Правая стенка из цельного листа металла. Она использует тот же способ крепления, что и у левой из стекла. Придраться можно к отсутствию ребер жёсткости.

Начинка

Вдоль всей длины основания еще одна вентиляционная решетка. Она тоже сопровождается противопылевым фильтром. Четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Есть два ряда крепежных отверстий для корзины жестких дисков, ее можно будет снять или сместить освободим место под жидкостную систему.Внутренний отсек выполнен уже с традиционной компоновка с двумя отдельными камерами, разделенными между собой Г-образной металлической сеткой, на боковую часть которой нанесен логотип бренда. Есть вырез в районе отсека блока питания.

Рассчитан он на установку материнской платы до типоразмера ATX. Под монтаж системы охлаждения есть вырез в районе сокета.

По периметру распределены пять вырезов для подвода интерфейсных и питающих кабелей. Все они сопровождаются резиновыми клапанами. Вырезы есть и на разграничивающей стенке.

В этой стенке ближе к фронтальной стороне предусмотрено место для установки вентиляторов или радиатора жидкостного охлаждения. Установить можно радиатор типоразмерами 280 или 360 мм. На верхней стенке радиатор 240 или 280 мм.

Установка радиатора на передней стенке ограничит длину видеокарты. Без него 350 мм, с радиатором около 300 мм. По вертикальной установке реализация лучше, чем в схемах «+2». Есть возможность увеличить расстояние от стеклянной стенки до вентиляторов системы охлаждения видеокарты, не увеличивая рабочие температуры. В целом же под такую ориентацию оптимально продумывать кастомное жидкостное охлаждения. И не забывайте, потребуется гибкий шлейф.

Высота башенного охлаждения до 165 мм. максимально можно поставить до шести вентиляторов. В комплекте идут два 120 мм, это XPG VENTO 120 и XPG VENTO ARGB 120.

На обратной стороне стойки материнской платы у XPG Starker Air съемная пластина под два 2.5 дюймовых дисков. Есть отдельная корзина на которые можно поставить до двух 3.5 дюймовых дисков.

Сборка

В этой ниже помещается свободно блок питания с модульными кабелями. Сняв корзину под диски, получаем дополнительное место для укладки кабелей и аксессуаров.Как и отметили выше, собирали игровой ПК для игры в разрешении 1440p. Установлена связка из ASUS Prime Z690-A , Intel Core i5-12600K и памяти Kingston FURY Beast DDR5-4800

За охлаждение отвечает жидкостная система охлаждения Deepcool с радиатором 360 мм. С учетом того, что используем свой набор вентиляторов, ко ымплектный без подсветки перенесли на верхнюю стенку.

Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Ti длиной 300 мм. как можно заметить есть небольшой зазор до радиатора.

Комплектный набор вентиляторов у него отличается низким уровнем шума.

Итоги

XPG Starker Air – в своем ценовом сегменте предлагает высокое качество исполнения, продуманную конструкцию, зоны с подсветкой, скоростные разъемы на лицевой панели, рамку для вертикального ориентирования видеокарты и защиту от пыли. Решетка на лицевой панели не ухудшили внешний вид этой линейки и при этом ожидаемо снизить рабочие температуры. Не устроить может отсутствие USB-C.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".