Обзор XPG Starker Air. Корпус для эффектных и холодных сборок

Мы продолжаем изучение актуальных материнских плат с новым чипсетом Z690 и сегодня мы собрали игровую сборку под монитор 1440p в новом корпусе XPG Starker Air. Из его особенностей отмечаются вентиляционная лицевая панель с оригинальным дизайном, адресная многоцветная подсветка и стенка из закаленного стекла. Вышел он в черном и белом вариантах исполнения.

XPG Starker Air

Его средняя стоимость на момент завершения 2021 года составляет 7200 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением. И данными по характеристикам. Комплект включает спикерфон, набор винтов, наклейки с фирменной символикой, руководство пользователя, рамку для вертикальной ориентации графического ускорителя.

XPG Starker Air

XPG Starker Air обзор

Внешний вид

У нас на тестах белая версия исполнения. В такой окраске он выглядит выгоднее, также визуально уменьшаются его габариты.

XPG Starker Air

Выполнен в типоразмере Mid-Tower. Ширина и высота составляет 400 на 465 мм. Шасси собрано с использованием металла толщиной 0.7 мм.

XPG Starker Air

Основная боковая стенка выполнена из закаленного стекла толщиной 4 мм. Ставится в пазы и зажимается накатанными гайками.

XPG Starker Air

Отличительной его особенностью стало исполнение лицевой панели. Она идет с в форме сетки с треугольными вырезами. С внутренней стороны противопылевая сетка.

XPG Starker Air

Для удобства обслуживания, устанавливаемых за ней вентиляторов или радиаторов жидкостного охлаждения, фиксируется не с помощью пластиковых клипс, а магнитов. Самопроизвольно не снимается.

XPG Starker Air

В этой же зоне расположены светодиодные ленты с управляемой адресной подсветкой. Они сопровождаются контролером.

XPG Starker Air

Питание его идет через SATA разъем. Так подсветку можно переключать нажатием на кнопку. Альтернативный вариант — это подключение к ARGB разъему на материнской плате, тут дополнительное питание уже не требуется. Управление идет через программное обеспечение материнской платы.

XPG Starker Air

Дополнительно к ней есть вентилятор на задней стенке, у него подсветка работает синхронно со светодиодными лентами. Он в свою очередь участвует в освещении внутренней камеры.

XPG Starker Air

На панель разъемов выведены кнопки перезагрузки, включения и смены режима подсветки. Два скоростных USB-разъема и спаренный аудиоразъем.

XPG Starker Air

Сама верхняя стенка также выполнена в виде вентиляционной панели с крепежными отверстиями. Она сопровождается съемным противопылевым фильтром с магнитным креплением.

XPG Starker Air

Задняя стенка у XPG Starker Air с нижним расположением блока питания. Семь заглушек под платы расширения с винтовым креплением. Их всех можно будет снять и вместо них установить комплектную рамку для вертикальной ориентации видеокарты.

XPG Starker Air

Правая стенка из цельного листа металла. Она использует тот же способ крепления, что и у левой из стекла. Придраться можно к отсутствию ребер жёсткости.

XPG Starker Air

Вдоль всей длины основания еще одна вентиляционная решетка. Она тоже сопровождается противопылевым фильтром. Четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Есть два ряда крепежных отверстий для корзины жестких дисков, ее можно будет снять или сместить освободим место под жидкостную систему.

Начинка

Внутренний отсек выполнен уже с традиционной компоновка с двумя отдельными камерами, разделенными между собой Г-образной металлической сеткой, на боковую часть которой нанесен логотип бренда. Есть вырез в районе отсека блока питания.

XPG Starker Air

Рассчитан он на установку материнской платы до типоразмера ATX. Под монтаж системы охлаждения есть вырез в районе сокета.

XPG Starker Air

По периметру распределены пять вырезов для подвода интерфейсных и питающих кабелей. Все они сопровождаются резиновыми клапанами. Вырезы есть и на разграничивающей стенке.

XPG Starker Air

В этой стенке ближе к фронтальной стороне предусмотрено место для установки вентиляторов или радиатора жидкостного охлаждения. Установить можно радиатор типоразмерами 280 или 360 мм. На верхней стенке радиатор 240 или 280 мм.

XPG Starker Air

Установка радиатора на передней стенке ограничит длину видеокарты. Без него 350 мм, с радиатором около 300 мм. По вертикальной установке реализация лучше, чем в схемах «+2». Есть возможность увеличить расстояние от стеклянной стенки до вентиляторов системы охлаждения видеокарты, не увеличивая рабочие температуры. В целом же под такую ориентацию оптимально продумывать кастомное жидкостное охлаждения. И не забывайте, потребуется гибкий шлейф.

XPG Starker Air

Высота башенного охлаждения до 165 мм. максимально можно поставить до шести вентиляторов. В комплекте идут два 120 мм, это XPG VENTO 120 и XPG VENTO ARGB 120.

XPG Starker Air

На обратной стороне стойки материнской платы у XPG Starker Air съемная пластина под два 2.5 дюймовых дисков. Есть отдельная корзина на которые можно поставить до двух 3.5 дюймовых дисков.

XPG Starker Air

В этой ниже помещается свободно блок питания с модульными кабелями. Сняв корзину под диски, получаем дополнительное место для укладки кабелей и аксессуаров.

Сборка

Как и отметили выше, собирали игровой ПК для игры в разрешении 1440p. Установлена связка из ASUS Prime Z690-A, Intel Core i5-12600K и памяти Kingston FURY Beast DDR5-4800

XPG Starker Air

За охлаждение отвечает жидкостная система охлаждения Deepcool с радиатором 360 мм. С учетом того, что используем свой набор вентиляторов, ко ымплектный без подсветки перенесли на верхнюю стенку.

XPG Starker Air

Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Ti длиной 300 мм. как можно заметить есть небольшой зазор до радиатора.

XPG Starker Air

Комплектный набор вентиляторов у него отличается низким уровнем шума.

XPG Starker Air

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXPG Starker Air – в своем ценовом сегменте предлагает высокое качество исполнения, продуманную конструкцию, зоны с подсветкой, скоростные разъемы на лицевой панели, рамку для вертикального ориентирования видеокарты и защиту от пыли. Решетка на лицевой панели не ухудшили внешний вид этой линейки и при этом ожидаемо снизить рабочие температуры. Не устроить может отсутствие USB-C.
XPG Starker Air получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы XPG Starker Air
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