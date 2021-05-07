Обзор Amazfit T-Rex Pro. Улучшение защиты и автономности, оксиметр и барометр

Летом прошлого года мы проводили тестирование защищенных умных часов Amazfit T-Rex с высокими показателями автономности. Не так давно компания Huami сообщила об официальном старте улучшенную версию, сохранившие ключевые преимущества и предложившие сразу ряд изменений. Сегодня мы готовы поделиться опытом длительного тестирования Amazfit T-Rex Pro с вами.

Комплектация

Приобрести часы можно с официального магазина Aliexpress с быстрой доставкой.Упакованы в коробку с минималистичным оформлением. Приведены общие данные и описаны особенности работы. комплект включает различную документацию, зарядный кредл.

Внешний вид

Преемственность внешнего вида. Брутальный дизайн, ориентированный на мужскую аудиторию, а также любителей активного образа жизни.

Заметно выделяются на фоне общей массы носимых устройств. Это же отразилось на общих габаритах, они заметно больше Amazfit Bip U или Amazfit GTS 2e

Влагозащита до 10 АТМ (5ATM – на младшей версии T-Rex). Также есть защита от пыли и ударов, соответствующая требованиям стандарта MIL-STD-810G.

Экран с защитным стеклом. Он притоплен относительно боковой грани. Дополнительно снижается риск повреждений и появления царапин.

Amazfit T-Rex Pro доступны в трех цветовых расцветках. В зависимости от выбранной меняются цвет боковой грани и ремешка.

Основу корпуса составляет пластик с прорезиненным покрытием. Общее качество сборки высокое.

По краям распределены четыре механические клавиши управления. В условиях возможного попадания грязи и воды, они позволят управлять ключевыми функциями без сенсора. За счет текстурного покрытия хорошо определяются слепым методом.

Ремешок из гипоаллергенной резины. Пластиковая застежка с фиксатором-язычком. Крепятся при помощи винтов.

На внутренней стороне расположена группа датчиков. Здесь же контактная группа. Магнитный способ фиксации. Комплектный кредл подключается к USB.

Оснащение

Оснащены часы Amazfit T-Rex Pro дисплеем AMOLED с диагональю 1.3 дюйма. Разрешение 360х360 пикселей. Этот тип дисплея предлагает хорошую контрастность. Реализованы его преимущества в виде режима Always-On. Данные часы мы эксплуатировали на улице в солнечную погоду.

Для соединения часы используют актуальный модуль Bluetooth 5.0. Одним из отличий стало появление новых датчиков. Ожидаемо, с учетом текущей эпидемической ситуации, это оксиметр, определяющий степень насыщения крови кислородом.

Автономность

Также появились гироскоп, барометрический датчик и высотомер. Для определения качества сна теперь используется Somnus Care.Как и ранее часы дают заметное преимущество перед решениями на других платформах в вопросах автономности. Общее время для Amazfit T-Rex Pro увеличилось до 18 дней. По опыту с активным получением информации с датчиков и выводом уведомлений это честные 2 недели работы без зарядки. В идеале хотелось бы видеть еще бесконтактную зарядку, но тут решили оставить зарядный кредл.

Софт Работают часы на базе проприетарной операционной системы RTOS. Для дистанционного управления на смартфон ставится приложение ZEPP APP.

Акцент в оформлении делается на сбор данных по активности в течение дня. Прогресс выполнения целей. Оценка активности. Фазы сна, частота сердечных сокращений.

Любой тип данных можно вывести в дельную статистику. Здесь же сортировка по временному интервалу: день, неделя, месяц или год.

Выбор циферблатов. Библиотека с хорошим наполнением.

Выбранные переносятся в память часов.

Детальные настройки. Как можно заметить, приложение на русском языке. Качество локализации высокое.

Список приложений для вывода уведомлений на часах.

Поддержка синхронизации данных активности с популярными приложениями, включая Google Fit.

Интерфейс

Amazfit T-Rex Pro также предлагают полноценный интерфейс для просмотра информации с экрана часов. Главный экран с выбранным циферблатом.

Встроенные приложения. Встроенные режимы учета спортивных активностей.

Вывод уведомлений. Возможности ответа на них не появилось.

Итоги

Amazfit T-Rex Pro стали лучше по всем параметрам, при этом на стоимости это заметно не отразилось. Актуальный набор датчиков, улучшение параметров защиты корпуса, приложение с опциями синхронизации, двухцветный ремешок. Эти часы выступают хорошей альтернативой Apple Watch или моделям на Android Wear предложив длительное время автономной работы. К условным минусам можно отнести отсутствие поддержки бесконтактной зарядки и возможности ответа на уведомления.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".