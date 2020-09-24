Обзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работы

Не так давно были представлены наушники Logitech Zone Wired с функцией шумоподавления. Ориентированы они на тех, кто работает удаленно и по долгу службы должен находиться на связи, проводит видео или аудио звонки, а также организовывает конференции. Помимо этого, отмечаются амбушюры из вспененного материала с эффектом памяти, USB Type-C разъем и пульт управления на кабеле.

Logitech Zone Wired

Logitech Zone Wired обзор


Комплектация

Поставляется в крафтовой коробке со схематичным изображением гарнитуры и общими данными по характеристикам. Комплект включает переходник на полноразмерный USB, тряпичный чехол и руководство пользователя.

Logitech Zone Wired

Внешний вид

По стилю исполнения они близки к рассмотренным ранее Logitech Zone Wireless. Это строгий и лаконичный внешний вид.

Logitech Zone Wired

При проектировании конструкции уделено внимание вопросу удобства длительного ношения. Легкий вес и открытые амбушюры.

Logitech Zone Wired

Как и у Logitech MX Keys с Logitech MX Master 3, корпус окрашен в темно-серый цвет. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Logitech Zone Wired

В основе оголовья используется металлическая пластина. Она дает запас по прочности. Есть возможность подобрать оптимальную длину оголовья. Внутренние отсечки фиксируют выбранное положение. Внутренняя часть обтянута экокожей с мягкой подкладкой.

Logitech Zone Wired

Чашки у Logitech Zone Wired круглой формы. Внутри мягкий вспененный наполнитель с памятью формы.

Logitech Zone Wired

На левой зафиксирована поворотная ножка микрофона. В нее интегрировано управление статусом микрофона. В поднятом положении выключается, в опущенном положении включается. Изменение статуса сопровождается голосовой подсказкой.

Logitech Zone Wired

Кабель подключения в защитной нейлоновой оплетке. Длина кабеля 190 сантиметров. Есть прищепка для фиксации на одежде.

Logitech Zone Wired

Зафиксирован пульт управления. Качелька регулировки громкости, кнопки ответа на входящий вызов и управления воспроизведением. Есть светодиодный индикатор состояния микрофона.

Logitech Zone Wired

Основным интерфейсным разъемом является USB Type-C. Он получил широкое распространение в ноутбуках, смартфонах и планшетах. Так можно будет эксплуатировать без необходимости использовать хабы и переходники.

Logitech Zone Wired

Сам же производитель в комплекте предусмотрел переходник на полноразмерный USB. Из полезных аксессуаров отметим тряпичный чехол.

Logitech Zone Wired

Софт для ПК

Для ноутбука и ПК можно загрузить утилиту управления. Она при подключении проводит актуализацию версии программного обеспечения. Оформлена в виде компактной панели.

Logitech Zone Wired

Выбирается уровень громкости, чувствительность микрофона, пресет эквалайзера. Проводится тест наушников.

Logitech Zone Wired

В разделе настроек можно выключить голосовые подсказки, убрать автоматическое выключение поворотом ножки микрофона.

Logitech Zone Wired

Тесты

Определяются наушники Logitech Zone Wired автоматически. Работать начинают и без установки программного обеспечения. Эта гарнитура официально поддерживает Google Voice, Zoom, Microsoft Teams и Skype для бизнеса. Zone Wired дополняет портфель решений Logitech для совместной работы, который также включает беспроводную гарнитуру Zone Wireless. Оба устройства доступны в версиях Unified Communications (UC) и с сертификацией для работы с Microsoft:registered: Teams. Установлен микрофон с подавлением шума. Собеседники отмечали чистую передачу голоса без искажений.

Logitech Zone Wired

Эффективно отсекается весь окружающий шум в помещении. Передается только голос. Удобно реализовано управление микрофоном. Приватность можно будет обеспечить простым поднятием ножки.

Тест микрофона Logitech Zone Wired

Удобная и легкая форма. На уши не давят. При длительном ношении не испытывали чувства дискомфорта. Открытые чашки не приводят к запотеванию.

Logitech Zone Wired

За воспроизведение отвечают динамики с частотой воспроизведения от 20 до 16 000 Гц. Звуковая сцена сбалансированная. Основной акцент сделан на средние и верхние частоты.

Logitech Zone Wired

Итоги по Logitech Zone Wired

Золото. Выбор редакции MegaObzorLogitech Zone Wired – один из лучших вариантов проводной гарнитуры, выполненной с учетом потребностей пользователей, работа которых связана с переговорами, звонками и ставящих повышенные требования к качеству передачи голоса. Помимо этого, здесь внимание уделено удобству длительного ношения и простоте управления.
Logitech Zone Wired получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Logitech Zone Wired
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